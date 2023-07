Ngành thuế bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ được giao

Kết quả thu do ngành thuế quản lý 6 tháng đầu năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 18-7, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dự và chỉ đạo hội nghị. Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối tới Cục Thuế 63 tỉnh, thành phố, 413 Chi cục Thuế toàn quốc.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2023 do ngành thuế quản lý ước đạt 743.003 tỷ đồng, bằng 54,1% so với dự toán pháp lệnh. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 30.617 tỷ đồng, bằng 72,9% so với dự toán, bằng 85% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 712.386 tỷ đồng, bằng 53,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,7% so với cùng kỳ. Số thu thuế, phí nội địa ước đạt 577.893 tỷ đồng, bằng 54% so với dự toán pháp lệnh, bằng 98,4% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 đạt khá là do ngay từ đầu năm Tổng cục Thuế đã phát động trong toàn ngành phong trào thi đua phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Công tác hỗ trợ người nộp thuế được cơ quan Thuế các cấp đẩy mạnh dưới nhiều hình thức.

Cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế. Trong đó, chú trọng đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thanh tra, kiểm tra chống thất thu; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT, tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế; tăng cường thu hồi nợ đọng, đồng thời chú trọng công tác hỗ trợ người nộp thuế để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành thuế đã thực hiện 25.912 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 276.366 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 30.276 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt mức thu NSNN được giao năm 2023. Theo đó, năm 2023 là năm xác định lại tỷ lệ điều tiết cho các địa phương, do đó việc xây dựng dự toán thu sát thực tế có ý nghĩa quan trọng, là động lực khai thác tăng thu và sử dụng ngân sách một cách hiệu quả, tạo tiền đề để triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm 2021-2025.

Cơ quan thuế các cấp cần rà soát lại toàn bộ nguồn thu trên địa bàn để tổ chức giao nhiệm vụ thu hằng tháng, hàng quý cho từng đơn vị quản lý thu sát với thực tế phát sinh. Tăng cường rà soát, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu; quyết liệt triển khai các biện pháp quản lý nhằm khai thác nguồn thu, tăng thu như nâng cao chất lượng và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế để yêu cầu kê khai bổ sung điều chỉnh nếu kê khai sai, khai thiếu, bất hợp lý; điều tra, khảo sát để điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với quy mô thực tế kinh doanh...

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu NSNN, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.

Đồng thời, tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, giảm thuế, phí - lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; đôn đốc kịp thời các khoản thu nộp vào ngân sách trước khi hết thời gian gia hạn theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ...

Khánh Phương