Lãnh đạo Cục Hàng không: Cần bảo vệ, hỗ trợ Bamboo Airways hoạt động theo đúng tiêu chuẩn tốt nhất

Tại trụ sở Cục Hàng không Việt Nam vừa diễn ra cuộc họp báo cáo kế hoạch quản lý hoạt động, đảm bảo điều hành khai thác bay của Bamboo Airways trong giai đoạn mới.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng nhận định: “Bamboo Airways là một trong các hãng hàng không có quá trình khởi nghiệp rất tốt. Đến thời điểm hiện nay, Cục đánh giá Bamboo Airways là hãng hàng không có những chỉ số ấn tượng về chất lượng dịch vụ, bay đúng giờ. Đặc biệt, chỉ số an toàn hàng không của Bamboo Airways nằm trong top đầu”.

Trên cơ sở này, Cục Hàng không tổ chức cuộc họp để lắng nghe các kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể của Bamboo Airways, cũng như tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị của hãng trong giai đoạn mới. Từ đó, trên phương diện của cơ quan quản lý nhà nước, Cục Hàng không có thể có phương án hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bamboo Airways tiếp tục phát triển, đóng góp cho sự phát triển của ngành hàng không và kinh tế xã hội nói chung.

Phát triển ổn định

Báo cáo trước lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, lãnh đạo Bamboo Airways cho biết hãng đang khai thác đội tàu bay gồm 29 máy bay, bao gồm các dòng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, máy bay thân hẹp Airbus A320/A321 và phản lực Embraer. Mạng bay của hãng có quy mô lên tới 70 đường bao gồm cả nội địa và quốc tế.

Bamboo Airways đã và đang đảm bảo hoạt động khai thác liên tục và thông suốt. Tỉ lệ bay đúng giờ trung bình của hãng dẫn đầu toàn ngành hàng không Việt Nam xuyên suốt từ năm 2019 đến nay. Đồng thời Bamboo Airways cũng không ngừng nâng cấp, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, cung cấp dịch vụ hàng không định hướng chất lượng 5 sao tới đông đảo hành khách trong nước và quốc tế.

Hiện hãng đang vận hành hệ thống quản trị điều hành hàng không hiệu quả theo AOC (Chứng nhận người khai thác tàu bay) do Cục Hàng không Việt Nam cấp, đáp ứng cao nhất các yêu cầu về an ninh, an toàn hàng không và chất lượng dịch vụ.

Toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt là bộ máy lãnh đạo theo phê chuẩn AOC, AMO (Trung tâm bảo dưỡng), ATO (Trung tâm đào tạo), đội nhân sự chất lượng cao (phi công, tiếp viên hàng không, kĩ thuật…) cùng các vị trí nhân sự khác, với tổng quy mô gần 3000 nhân sự của Bamboo Airways, không có sự thay đổi.

Cùng với đó, ban lãnh đạo hãng cũng đã triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo hoạt động khai thác bay ổn định, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Theo đó, hãng hàng không đã quán triệt, củng cố mục tiêu trên toàn bộ máy hoạt động; nâng cấp công tác quản trị, điều hành; làm việc chặt chẽ với tất cả các đối tác (ngân hàng, nhà cho thuê tàu bay, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ…) để duy trì hoạt động, cam kết theo hợp đồng đã kí kết; xem xét kĩ lưỡng các dự án, chương trình để triển khai hiệu quả và bền vững.

Đánh giá toàn diện

Sau khi lắng nghe báo cáo chi tiết từ Bamboo Airways, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn nhận định các lĩnh vực hoạt động của Bamboo Airways vẫn duy trì bình thường. Các kế hoạch phát triển và mục tiêu dài hạn của hãng không có gì thay đổi.

“Đây là cơ sở để có thể đặt niềm tin vào tương lai phát triển của hãng”, ông Hồ Minh Tấn nói.

Ông Hồ Minh Tấn cho biết trên cơ sở báo cáo của Bamboo Airways và ý kiến của các đơn vị, Cục Hàng không Việt Nam sẽ thu thập thông tin, đánh giá các tác động từ sự cố pháp lý của lãnh đạo cấp cao Bamboo Airways đến hoạt động của hãng, từ đó báo cáo Bộ Giao thông - Vận tải và Chính phủ. Trong đó, hai tiêu chí đánh giá hàng đầu của Cục Hàng không là khả năng duy trì an toàn khai thác và đảm bảo quyền lợi của khách hàng của Bamboo Airways.

Bên cạnh đó, Phó Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam cho rằng cần có quan điểm bảo vệ, hỗ trợ cho Bamboo Airways hoạt động theo đúng các tiêu chuẩn tốt nhất.

“Bamboo Airways là hãng hàng không tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước đầy đủ. Các ảnh hưởng đến hoạt động của Bamboo Airways sẽ ảnh hưởng đến người lao động và ảnh hưởng chung đến thị trường hàng không”, ông Hồ Minh Tấn nói.

Phó Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam cho biết trong thời gian tới Cục sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bamboo Airways theo dõi thông tin, đảm bảo hoạt động của hãng tuân thủ quy định của pháp luật, an toàn và hiệu quả.

Theo thông tin cập nhật mới nhất, ông Đặng Tất Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám Giám đốc Bamboo Airways đã đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Bamboo Airways từ ngày 31-3-2022 cho đến khi có quyết định mới của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT.

