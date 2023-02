Khuyến khích người dân thanh toán không dùng tiền mặt

Không cần trao đổi tiền mặt trực tiếp, có thể chủ động thanh toán mọi lúc, mọi nơi một cách an toàn, chính xác nhất... Từ những tiện ích đó, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) đã và đang được nhiều người dân ưu tiên lựa chọn khi giao dịch, mua sắm.

Cán bộ Agribank Ngọc Lặc hướng dẫn người dân sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến.

Một số hình thức TTKDTM được sử dụng chủ yếu hiện nay là chuyển khoản, quẹt thẻ ngân hàng, quét mã QR Code, sử dụng ví điện tử như Momo, Moca, Shopee Pay, ViettelPay... TTKDTM thông qua chuyển khoản trên ứng dụng banking của ngân hàng đã trở nên khá quen thuộc đối với chị Phạm Thị Đức, xã Thanh Thủy (thị xã Nghi Sơn). Do công việc bận rộn nên chị Đức thường xuyên sử dụng hình thức đặt hàng và thanh toán trực tuyến khi mua sắm các loại hàng hóa thiết yếu cho gia đình. Hình thức thanh toán hiện đại này đã giúp chị tiết kiệm thời gian, bảo đảm độ chính xác và quản lý chi tiêu dễ dàng hơn. Chị Đức cho biết: "Trước đây, tôi sử dụng tiền mặt khi thanh toán giao dịch, mua sắm nên rất dễ bị nhầm lẫn và khó quản lý số tiền đang có. Khi mua hàng trực tuyến thì tôi chuyển khoản; lúc đi siêu thị mua hàng trực tiếp thì tôi quẹt thẻ ngân hàng qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS). Ở cửa hàng tiện lợi thì tôi sử dụng ví điện tử MoMo; mua quần áo, giày dép ở chợ thì tôi thanh toán qua mã QR Code. Sử dụng nhiều rồi thành quen và thấy rất an toàn, tiện lợi nên đến nay, tôi ít khi sử dụng tiền mặt khi mua sắm hàng hóa”.

Tính đến hết tháng 1-2023, trên địa bàn tỉnh có 2.000 cửa hàng, cơ sở kinh doanh thực hiện thanh toán bằng hình thức quét mã vạch; có 335 máy ATM và 1.195 máy POS. Hiện nay, toàn tỉnh có 3,3 triệu tài khoản thanh toán khách hàng cá nhân và gần 700.000 tài khoản thanh toán khách hàng tổ chức; hơn 700.000 tài khoản định danh khách hàng điện tử; 2,6 triệu thẻ thanh toán. Các phương tiện, dịch vụ thanh toán của các đơn vị được vận hành thông suốt, ổn định, khả năng xử lý các giao dịch thanh toán với tốc độ cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch thanh toán, chuyển tiền nhanh chóng, thuận tiện, an toàn cho khách hàng. Đặc biệt, lĩnh vực thanh toán điện tử trong dịch vụ hành chính công cũng được đẩy mạnh, đem lại sự thuận tiện cho người dân. Có thể kể đến các dịch vụ thu hộ: thuế, điện, nước, cước viễn thông, học phí, viện phí, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm... Theo đó, tỷ lệ thu thuế, phí, lệ phí, phạt vi phạm hành chính không dùng tiền mặt chiếm 99,94% số lượt giao dịch và chiếm 99,89% số tiền thu thuế, phí, lệ phí, phạt vi phạm hành chính; có 50/69 đơn vị y tế đã thực hiện thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt, số viện phí thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 78%; 100% đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập tại TP Thanh Hóa đã triển khai thu các khoản thu theo hình thức không dùng tiền mặt; thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 91,24% số khách hàng và chiếm 88% số tiền điện thu; thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt đạt 16% số khách hàng và chiếm 47% số tiền nước thu...

Tuy nhiên, việc TTKDTM trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế, như: Một bộ phận người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi và người cao tuổi còn có thói quen, tâm lý thích sử dụng tiền mặt, e ngại khi tiếp cận với công nghệ thanh toán mới; lo ngại về an ninh, an toàn khi sử dụng các phương thức thanh toán điện tử, về tình trạng gian lận trong thanh toán điện tử. Mạng lưới ngân hàng chưa bao phủ rộng khắp các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các xã xa trung tâm thành phố, thị xã, huyện. Công tác phối hợp giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ công và các ngân hàng hiệu quả chưa cao...

Để thúc đẩy TTKDTM, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai áp dụng cơ chế, chính sách khuyến khích thanh toán điện tử trong việc thu, nộp thuế; giao dịch thương mại điện tử; thu phí, lệ phí, thủ tục hành chính; thanh toán cước, phí cho các dịch vụ thường xuyên, định kỳ như: điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp... Đồng thời, khuyến khích các cơ sở bán lẻ hàng hóa, dịch vụ chấp nhận và sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử và hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch thanh toán điện tử trong quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ; tiếp tục nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác; phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0; đẩy mạnh thanh toán điện tử trong dịch vụ hành chính công.

Là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai kế hoạch, Ngân hàng Nhà nước Thanh Hóa đang tích cực chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung nghiên cứu, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để đẩy mạnh ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán trên thiết bị di động; tiếp tục phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng; tập trung hoàn thành chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chip, bảo đảm an ninh, an toàn trong thanh toán thẻ. Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động thanh toán; tăng cường cơ chế hợp tác, phối hợp, trao đổi thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Thanh Hóa với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh toán; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong TTKDTM. Vận động, khuyến khích các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán, các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các hình thức miễn, giảm phí, khuyến mại, giảm giá đối với khách hàng sử dụng hình thức TTKDTM để thanh toán khi mua sắm, sử dụng dịch vụ...

Bài và ảnh: Khánh Phương