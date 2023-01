(Baothanhhoa.vn) - Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa phát động trong những năm qua đã khơi dậy tinh thần say mê lao động, thi đua sáng tạo của đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó xuất hiện những điển hình tiên tiến tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đó là những cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ luôn có tinh thần vượt khó, tâm huyết với nghề, say mê tìm tòi những giải pháp, kỹ năng để hoàn thành công việc một cách tốt nhất, khoa học nhất, sáng tạo nhất...

Khơi nguồn lao động sáng tạo trong đoàn viên, người lao động Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" do các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa phát động trong những năm qua đã khơi dậy tinh thần say mê lao động, thi đua sáng tạo của đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó xuất hiện những điển hình tiên tiến tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đó là những cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ luôn có tinh thần vượt khó, tâm huyết với nghề, say mê tìm tòi những giải pháp, kỹ năng để hoàn thành công việc một cách tốt nhất, khoa học nhất, sáng tạo nhất... Anh Trương Văn Hải, Nhà máy Sản xuất thuốc Đông dược, Công ty CP Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa vận hành dây chuyền sản xuất thuốc. Hơn 10 năm gắn bó với Công ty CP Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa, anh Trương Văn Hải, công nhân Nhà máy Sản xuất thuốc Đông dược, đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, bám sát thực tế công việc được giao trong sản xuất, cùng với tập thể đưa năng suất, chất lượng thuốc đạt tiêu chuẩn tốt nhất. Là công nhân trực tiếp tham gia công tác sản xuất trong dây chuyền thuốc đông dược và dây chuyền thực phẩm bảo vệ sức khỏe, anh Hải luôn tích cực học tập, nghiên cứu để có những giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động và tạo môi trường làm việc an toàn; tiêu biểu là các sáng kiến: "Xử lý ống rỗng bằng khay vuông"; "Chống rung cho vòi cắt dịch máy ly tâm"... Trong nhiều sáng kiến của anh Hải phải kể đến sáng kiến "Thanh chặn tuýp cho máy đóng tuýp sủi". Từ thực trạng khi đóng tuýp viên sủi, bộ phận lật tuýp lật quá vị trí nên thanh chặn tuýp hạ xuống sẽ đè lên tuýp tiếp theo, tuýp sẽ bị bẹp và vỡ viên, anh Hải đã nghiên cứu dùng một thanh inox uốn hình chữ V ngược, có chiều cao bằng đúng vị trí lật tuýp và dùng ốc vít gắn chặt trên sàn máy. Thiết bị này giúp lật tuýp thuốc đúng vị trí, không bị bẹp, vỡ, hư hao, giúp công ty tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đồng thời giúp tăng năng suất lao động, tăng sản lượng tuýp đóng... Thời điểm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra cam go nhất, đội ngũ cán bộ y tế phải căng mình ngày đêm truy vết để phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh, chị Hoàng Thị Xuân, điều dưỡng viên Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định, đã đưa ra sáng kiến: "Ứng dụng phần mềm Appsheet vào quản lý người nhà người bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19". Ý nghĩa của sáng kiến tuy không tính ra cụ thể bằng giá trị kinh tế, nhưng mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. "Khi áp dụng phần mềm vào hoạt động quản lý người nhà người bệnh đã mang lại hiệu quả cho đơn vị và rút ngắn thời gian kiểm soát dịch. Sáng kiến không chỉ giúp truy vết các F1, F2 một cách nhanh chóng, khoanh vùng và báo với các đối tượng F1, F2 đã tiếp xúc gần với F0 qua số điện thoại mà còn tiết kiệm được thời gian, giấy tờ và giảm công sức lao động của nhân viên y tế rất nhiều", chị Hoàng Thị Xuân chia sẻ. Đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Tại Công ty TNHH Giày Aresa Việt Nam, hàng ngày có tới 15% nguyên liệu phế thải loại bỏ trong quá trình sản xuất. Đây là rác thải nguy hiểm, hàng tháng doanh nghiệp phải thuê công ty môi trường chở đi xử lý. Xuất phát từ thực trạng đó, chị Trần Thị Hương, công nhân bộ phận hàng mẫu đã thực hiện sáng kiến "Dùng phế liệu chế tạo thành ballet để kê hàng hóa và may thành những túi đựng rác thải". Chị Hương cho biết: Trong quá trình làm việc tại công ty, qua tìm hiểu và nắm bắt tình hình sản xuất, bản thân tôi đã có sáng kiến là dùng một phần phế liệu để hấp tạo thành những tấm ballet kích cỡ khác nhau dùng kê và lót hàng hóa trong xưởng; một phần dùng để may thành những túi đựng rác thải. Sáng kiến đang được ứng dụng tại doanh nghiệp và tiết kiệm cho công ty mỗi năm 20 triệu đồng. Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" do các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa phát động trong những năm qua đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, thể hiện hành động, ý chí sáng tạo, cống hiến của CNVCLĐ trong thời kỳ mới, đặc biệt là những người lao động trực tiếp. Dù ở bất kỳ ngành, nghề, cương vị công tác nào, những cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ luôn luôn có tinh thần vượt khó, tâm huyết với nghề, say mê tìm tòi những giải pháp, kỹ năng để hoàn thành công việc một cách tốt nhất, khoa học nhất, sáng tạo nhất... Họ là những nhân tố tạo nên khí thế, động lực cho đồng đội, đồng nghiệp và mọi người xung quanh, là nguồn năng lượng để động viên, khích lệ đoàn viên, CNVCLĐ chịu khó học hỏi, nỗ lực lao động, sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Họ là những bông hoa tỏa hương thơm ngát trong vườn hoa sáng tạo, là những tấm gương sáng góp phần tô thắm thêm nét đẹp của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ xứ Thanh. Bài và ảnh: Thanh Huê