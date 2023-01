Hoằng Hóa tạo sức bật mạnh mẽ trong mùa xuân mới

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm luôn là bản lĩnh, niềm tự hào và sức mạnh của Đảng bộ, chính quyền và người dân huyện Hoằng Hóa trong quá trình phát triển. Trước những cơ hội, thách thức mới trong năm 2023, quyết tâm chính trị và bản lĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đảng bộ, chính quyền cùng sự đồng thuận của Nhân dân vùng quê cách mạng càng cần được phát huy với ý chí, niềm tin để Hoằng Hóa tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, trở thành huyện nằm trong tốp dẫn đầu của tỉnh vào năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030.

Bí thư Huyện ủy Lê Xuân Thu thăm, động viên doanh nghiệp và người lao động tại Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise, xã Hoằng Thành. Ảnh: Hoàng Đông

Vững vàng trong phát triển

Nhìn lại bức tranh toàn cảnh của năm 2022, mặc dù có nhiều biến động, khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm, đoàn kết thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hoằng Hóa đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Vùng quê cách mạng tự hào, phấn khởi khi quy mô kinh tế của huyện xếp thứ 4 toàn tỉnh.

Trong tổng số các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, đã có 31 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó 27 chỉ tiêu tỉnh giao đều hoàn thành vượt mức với những kết quả khá ấn tượng. Nổi bật nhất là kinh tế huyện nhà phục hồi và phát triển nhanh, tốc độ tăng giá trị đạt 15,33%, đạt 102,2% so với kế hoạch và tăng 26,6% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng công nghiệp và dịch vụ. Tổng nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển tăng trên 7.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách ước đạt 3.097,168 tỷ đồng (tăng 238,7%), trong đó thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 2.277,168 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 59,2 triệu đồng, vượt 1,2 triệu đồng so với kế hoạch đề ra...

Công nghiệp, xây dựng tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất 10.545.765 triệu đồng, tăng 16,8% so cùng kỳ. Huyện tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất. Các dự án đầu tư trên địa bàn huyện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, giải ngân kịp thời đảm bảo tiến độ, hiệu quả rõ rệt. Trong năm đã tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng 23 công trình vốn ngân sách cấp huyện; khởi công mới 26 công trình vốn ngân sách cấp huyện... Huyện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm như đường từ Quốc lộ 1A đi ngã tư Gòng; đường Quỳ - Xuyên; đường Thịnh - Đông (đoạn từ đường Gòng Quăng đến Hoằng Lưu), đường từ cầu Bút Sơn đi Quốc lộ 10 xã Hoằng Vinh (cũ), đường Kim - Quỳ...

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, toàn huyện đã có 1 xã đạt NTM kiểu mẫu, 3 xã đạt NTM nâng cao; 30 thôn, phố kiểu mẫu; có 2 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, 2 xã hoàn thành tiêu chí NTM kiểu mẫu năm 2022. Huyện tập trung chỉ đạo xây dựng sản phẩm OCOP, trong năm đã có 3 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao; có 5 sản phẩm đã hoàn thiện hồ sơ trình cấp tỉnh thẩm định.

Có 14 nhóm chỉ tiêu về văn hóa – xã hội để lại nhiều dấu ấn. Hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra sôi động. Hoạt động du lịch phục hồi trở lại sau đại dịch COVID-19 khi số lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại biển Hải Tiến đạt 1.535.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 2.064,1 tỷ đồng. Huyện tổ chức thành công lễ hội Bút Nghiên lần thứ 2, lễ hội Phủ Vàng, lễ khai trương du lịch biển Hải Tiến, lễ hội Cầu Ngư... để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân, du khách về vùng đất và con người Hoằng Hóa. Giáo dục tiếp tục phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng cao; duy trì năm thứ năm liên tiếp là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng học sinh giỏi cấp THCS. Về y tế, công tác tiêm phòng vắc-xin COVID-19 được quan tâm chỉ đạo, tình hình dịch trên địa bàn huyện được kiểm soát tốt.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện. Trong năm 2022, đã ban hành 1 nghị quyết, 8 chỉ thị, 3 quy định, 1 đề án, 209 kết luận, 206 công văn, 95 báo cáo, 13 chương trình, 6 thông tri, 5 hướng dẫn, 229 quyết định, 53 kế hoạch, 176 thông báo, 15 tờ trình, 73 văn bản sao lục để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Khát vọng tầm cao mới

Năm 2023, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quyết tâm đưa huyện Hoằng Hóa vào giai đoạn bứt tốc, phát huy tốt nhất các tiềm năng, thế mạnh để phát triển, xứng đáng với truyền thống vùng quê cách mạng.

Hoằng Lộc - xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện Hoằng Hóa. Ảnh: Minh Hiếu

Mục tiêu đặt ra đó là phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững. Cụ thể, Hoằng Hóa phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 15,5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 94.000 tấn; có 300 ha đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 188 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 7.500 tỷ đồng; có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có từ 80% tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 430 đảng viên mới.

Để những khát vọng đó trở thành hiện thực, Hoằng Hóa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá giai đoạn 2021-2025 nhằm thúc đẩy tăng trưởng giá trị sản xuất, tạo sự chuyển dịch tích cực hơn nữa trong cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng CNH, HĐH.

Hoằng Hóa đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới. Tin tưởng với đà phát triển đã và đang có được, huyện nhà sẽ có những bứt tốc trong năm 2023, vững vàng để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đặt ra, đưa Hoằng Hóa vươn lên tầm cao mới.

Lê Xuân Thu

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa