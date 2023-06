“Hóa đơn may mắn” - khuyến khích thói quen tiêu dùng văn minh

Để khuyến khích người tiêu dùng có thói quen lấy hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi mua hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng như tạo lập thói quen mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, từ quý II-2022, ngành thuế đã tích cực triển khai thực hiện chương trình “Hóa đơn may mắn”. Hiện, chương trình đã thu hút đông đảo doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng.

Lưu và lấy hóa đơn khi mua hàng, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng từ chương trình “Hóa đơn may mắn” .

Đại đa số người tiêu dùng, nhất là người tiêu dùng cá nhân thường không phải hạch toán chi phí, nên không có thói quen lấy và lưu giữ hóa đơn, do vậy, nhiều đơn vị bán hàng lợi dụng kẽ hở này để không kê khai đầy đủ doanh số bán hàng theo hóa đơn, giúp họ giảm số thuế phải nộp. Để lan tỏa ý nghĩa của chương trình “Hóa đơn may mắn”, khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn, minh bạch hóa các giao dịch và chống thất thu cho ngân sách Nhà nước, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã chủ động xây dựng phương án, kịch bản về công tác tổ chức chương trình, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng giám sát. Chương trình “Hóa đơn may mắn” dành cho hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; có người bán là tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh do Cục Thuế và chi cục thuế quản lý; người mua là cá nhân, hộ kinh doanh có thông tin định danh như: mã số thuế, căn cước công dân, hộ chiếu. Hóa đơn trúng thưởng được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức sàng lọc điện tử trên hệ thống dữ liệu HĐĐT của cơ quan thuế, bảo đảm công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng giám sát. Chi tiết, thể lệ chương trình, danh sách trúng giải cũng được Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa công bố công khai trên cổng thông tin điện tử và trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Theo đó, quý I-2023 đã có trên 72.600 hóa đơn đủ điều kiện bấm số, tăng gấp 6 lần so với quý II-2022 và đã có 176 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng với tổng giá trị trúng thưởng lên tới hơn 330 triệu đồng. Thanh Hóa cũng là địa phương có cơ cấu tổng giá trị giải thưởng lớn thứ 3 toàn quốc, sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Bà Vũ Thị Lan, người mua hàng tại xã Hà Tiến (Hà Trung) may mắn trúng giải trong đợt quay thưởng hóa đơn may mắn quý I-2023 cho biết: "Trước đây, tôi đi mua hàng thường không lấy hóa đơn vì nghĩ không có tác dụng đối với khách hàng cá nhân. Song, thời gian gần đây, thông qua chương trình “Hóa đơn may mắn”, thấy được lợi ích của việc lấy hóa đơn mỗi khi mua hàng, tôi đã yêu cầu chủ các cửa hàng xuất hóa đơn. May mắn là tôi đã được trúng giải nhất của chương trình. Nhưng điều quan trọng hơn cả là sau khi có thói quen mới này, tôi nhận thấy việc lấy hóa đơn không chỉ mang lại rất nhiều lợi ích cho chính người tiêu dùng khi quyền lợi được bảo vệ tối đa khi xảy ra tranh chấp về chất lượng, giá cả của hàng hóa, dịch vụ mà có những lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp, Nhà nước”. Không chỉ hình thành thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng, nhiều hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng đã tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè hưởng ứng lấy hóa đơn khi mua hàng.

Ông Nguyễn Bá Phú, Trưởng Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Định kỳ hàng quý, Cục Thuế tỉnh sẽ tiến hành quay số đối với các HĐĐT đủ điều kiện tham dự và trao thưởng cho các chủ nhân có hóa đơn trúng thưởng theo quy định. Vì vậy, để bảo vệ lợi ích của mình, người tiêu dùng khi thực hiện giao dịch thương mại cần lấy và lưu giữ HĐĐT có mã của cơ quan thuế để có cơ hội nhận được giải thưởng từ chương trình “Hóa đơn may mắn”. Có thể nói, chương trình “Hóa đơn may mắn” được tổ chức đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước hình thành những thói quen tiêu dùng văn minh trong việc trao đổi hàng hóa. Đối với người mua hàng, việc yêu cầu người bán lập hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định pháp luật, người mua hàng sẽ có cơ hội trúng những giải thưởng giá trị. Mặt khác, khi người mua và người bán sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế góp phần thúc đẩy người bán chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế. Bên cạnh đó, quyền lợi của người mua hàng được pháp luật bảo vệ trong giao dịch thương mại như: bảo hành sản phẩm, tranh chấp, khiếu kiện về chất lượng hàng hóa... Việc thiết lập thói quen người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ cũng sẽ tạo lập được môi trường tiêu dùng văn minh, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cá nhân mình, từ đó góp phần tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu, giao dịch, đồng thời tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách Nhà nước. Đối với người bán hàng, khi người mua hàng may mắn nhận được giải thưởng của chương trình thì doanh nghiệp, hộ kinh doanh lập hóa đơn đó cũng có cơ hội được giới thiệu, quảng bá hình ảnh, từ đó sẽ thu hút được nhiều khách hàng, góp phần làm tăng doanh thu bán hàng.

Bài và ảnh: Lê Ngọc