Giá xăng E5 RON92 giảm nhẹ, các mặt hàng còn lại đồng loạt đi lên

Liên quan tới mặt hàng này, ngày 30/12/2022, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu mỡ nhờn, thay thế Nghị Quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 6/7/2022, áp dụng từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với mặt hàng xăng, trừ etanol là 2.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít so với mức hiện hành theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15), nhiên liệu bay là 1.000 đồng/lít (như hiện hành); dầu diesel là 1.000 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít so với hiện hành); dầu hỏa là 600 đồng/lít (tăng 300 đồng/lít so với hiện hành), dầu mazut là 1.000 đồng/lít tăng (700 đồng/lít so với hiện hành); dầu nhờn là 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít so với hiện hành); mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg so với hiện hành)./.