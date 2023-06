Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão

Nhằm đảm bảo an toàn công trình thủy lợi khi mùa mưa bão đến, các chủ đầu tư đang tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình thủy lợi, đê điều và hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị thi công tập trung thực hiện dự án xây dựng mới Trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc).

Ghi nhận tại công trình Dự án Xây dựng mới Trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc), đến ngày 12-6, đơn vị đã thi công xong bể hút, trụ pin, mái bảo vệ cửa vào bể hút trạm bơm, gia cố mái tả đến cốt 6.3, gia cố mái hữu đến cốt 10.0. Hiện nhà thầu thi công đang triển khai gia cố mái chính giữa, thi công được 93.9m/222.4m cọc khoan nhồi D800, thi công từ cọc 165 về cuối tuyến, đổ được 59m bê tông đáy kênh, gia công hoàn thiện ván khuôn đáy và tường kênh mặt cắt loại 3.

Được biết, đây là dự án có thời gian thi công từ năm 2022 đến 2025, thực hiện xây dựng mới hệ thống trạm bơm, nhằm đảm bảo cấp nước tưới chủ động cho 2.569,87 ha đất sản xuất nông nghiệp (gồm 2.103,26 ha diện tích lúa và 466,61 ha diện tích hoa màu) của các xã Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, Vĩnh Phúc và thị trấn Vĩnh Lộc. Đồng thời, là công trình cấp nước thô cho nhà máy nước sạch xã Vĩnh Yên với lưu lượng khoảng 3.000m3/ngày/đêm. Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Để bảo đảm an toàn cho mùa mưa bão đang đến gần, chủ đầu tư đã yêu cầu các đơn vị thi công tiến hành thi công từ đoạn kênh hở và đã đổ được 422m bê tông kênh, hoàn thiện cống qua đường số 1, số 2. Tổng khối lượng thực hiện đã đạt 9,5 tỷ đồng, chiếm khoảng 10,2% khối lượng hợp đồng. Ông Lê Minh Văn, Phó trưởng Phòng Quản lý công trình 3, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, cho biết: Hiện công trình thi công bảo đảm tiến độ theo cam kết, các hạng mục vượt lũ đã thi công cơ bản hoàn thành đảm bảo yêu cầu phòng, chống lũ trong năm 2023. Những ngày này, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị nhà thầu đang tập trung phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, xây dựng các phương án phòng, chống lụt bão nhằm bảo đảm an toàn cho công trình khi có sự cố xảy ra.

Một hệ thống công trình thủy lợi khác đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ thuộc tiểu dự án 2 thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm các hạng mục sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn. Theo đó, 12 hồ chứa trên địa bàn tỉnh, gồm: Khe Tuần, Cửa Trát, Cửa Hón, Đập Ngang, Thung Bằng, Mậu Lâm, Tây Trác, Hón Kín, Phưng Khánh, Eo Lim, Cây Quýt và Ngọc Đó cũng đang được sửa chữa, nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 232,1 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án hoàn thành trước ngày 30-6-2023. Đến nay, tiểu dự án đã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng 10/12 hồ chứa. Hiện còn lại 2 công trình hồ chứa là Cây Quýt và Cửa Trát đang triển khai thực hiện, các hạng đã đảm bảo điều kiện phòng chống lụt bão dự kiến hoàn thành trước ngày 30-6-2023. Hiện, các nhà thầu thi công đã huy động tối đa nguồn nhân lực cũng như mọi phương tiện triển khai nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa, hiện trên địa bàn tỉnh có 61 công trình thủy lợi đang triển khai thi công. Trong đó có 19 công trình hồ chứa, 15 công trình đập dâng; 16 công trình trạm bơm, 11 công trình kênh mương. Để đảm bảo an toàn công trình khi mùa mưa đang đến, các chủ đầu tư đã chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành dứt điểm từng hạng mục, các điểm xung yếu. Đối với những công trình liên quan đến đê điều đang thi công dở dang do Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư, các ban chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Đặc biệt, các ban yêu cầu các đơn vị thi công tập trung thực hiện các hạng mục công trình bảo đảm yêu cầu chống lũ, chất lượng, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật để kịp thời đưa vào phục vụ công tác phòng, chống lụt bão. Đồng thời, các đơn vị thi công xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ. Cùng với đó, các nhà thầu thi công chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Bài và ảnh: Lê Hợi