Đẩy mạnh xúc tiến thương mại hàng hóa nông nghiệp

Nhằm tạo ổn định đầu ra cho các sản phẩm nông sản, các ngành có liên quan của tỉnh đã tích cực thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và hướng tới xuất khẩu.

Sản phẩm của hộ kinh doanh Song Linh (xã Cẩm Thạch, Cẩm Thủy) tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bình quân mỗi năm toàn tỉnh sản xuất 1,373 triệu tấn lúa; 682.300 tấn rau đậu các loại; 350.000 tấn quả; 957.700 tấn mía đường; 180.700 tấn ngô; 168.000 tấn thịt lợn hơi; 37.300 tấn thịt trâu, bò; 68.000 tấn thịt gia cầm; 310 triệu quả trứng gia cầm; 54.000 tấn sữa bò; 13.500 tấn tôm; 18.000 tấn ngao; 85.000 tấn hải sản khai thác xa bờ; 1.500 tấn thủy sản nuôi biển... Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX và người dân sản xuất giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 2/10/2023 về tổ chức thí điểm “Phiên chợ thực phẩm an toàn” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 và Đề án “Kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến nhằm thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao giá trị hàng hóa xuất xứ sản phẩm nông nghiệp tỉnh”. Hằng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa với 500 sản phẩm nông nghiệp trưng bày. Các ngành có liên quan của tỉnh cũng đã tổ chức nhiều đợt XTTM, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tại các siêu thị trong tỉnh và tại các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...

Hằng năm, các đơn vị liên quan cũng tổ chức các gian hàng giới thiệu, bán sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tại các điểm du lịch của TP Sầm Sơn, Công viên Hội An, Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa). Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng quan tâm tổ chức nhiều đợt XTTM, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh, thông qua các hội chợ, hội thảo, hội nghị...

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản, gần đây các đơn vị liên quan của tỉnh đã tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia các hoạt động XTTM như: Hội chợ Thương mại Quốc tế - VIETNAM EXPO tại Hà Nội, Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia 18 hội chợ triển lãm, phiên chợ do các bộ, ngành ở Trung ương và các tỉnh, thành phố tổ chức để kết nối tiêu thụ, quảng bá nông sản thực phẩm của Thanh Hóa đến các tỉnh, thành phố.

Ông Trịnh Chí Hoàng Anh, chủ hộ kinh doanh Song Linh ở xã Cẩm Thạch (Cẩm Thủy) cho biết: "Hiện chúng tôi sản xuất các sản phẩm hoa đu đủ đực ngâm mật ong và trà hoa đu đủ đực nhâm sâm đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Các sản phẩm được tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm qua các hoạt động XTTM của tỉnh tổ chức, đã tạo cơ hội để các hộ sản xuất giới thiệu, quảng bá những sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm an toàn đến với người tiêu dùng. Qua tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm, khách hành biết đến các sản phẩm do chúng tôi sản xuất và bán được hàng nhiều hơn trên thị trường".

Cùng với các hoạt động XTTM, trên địa bàn tỉnh đã có 180 doanh nghiệp, 11 HTX và gần 150 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, sản phẩm OCOP đã thực hiện quảng bá và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử Tiki, Lazada, Postmart.vn, Voso.vn... với hơn 500 sản phẩm nông nghiệp khác nhau. Các sản phẩm đưa lên sàn thương mại điện tử là những sản phẩm nông nghiệp đã được chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử đạt khoảng 25 đến 30% sản lượng bán hàng của các cơ sở sản xuất.

Một số sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn là sản phẩm OCOP thông qua các hoạt động XTTM đã xuất khẩu ra thị trường nước ngoài như: Mắm tôm, mắm tép Lê Gia của Công ty TNHH Thực phẩm và TMDV Lê Gia (Hoằng Hóa) xuất khẩu vào thị trường Nga, Hàn Quốc, Đài Loan và Nam Phi; dứa, ngô ngọt, dưa bao tử đóng hộp Trường Tùng của Công ty CP Chế biến nông sản Trung Thành (Nông Cống) và dứa khoanh, dưa bao tử đóng hộp của Công ty TNHH Tư Thành (TP Thanh Hóa) đã xuất khẩu đi các nước Châu Âu, Hàn Quốc, Australia...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Viết Chọn cho biết: Ngành nông nghiệp xác định đa dạng hoạt động XTTM các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP là giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn của tỉnh. Vì vậy, ngành đã đẩy mạnh hoạt động XTTM, kết nối cung - cầu cho sản phẩm nông nghiệp gắn với các chương trình hội chợ quảng bá sản phẩm; kết nối, tiêu thụ sản phẩm tại các chuỗi cửa hàng tiện ích, các khu, điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm và bán sản phẩm nông nghiệp ở tất cả các huyện, thị xã và thành phố trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh về tập huấn, hướng dẫn kỹ năng quảng bá và bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử để thúc đẩy quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm và kết nối đưa các sản phẩm vào các siêu thị lớn trong và ngoài tỉnh.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả các chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi”, “Ngày hàng Việt”, “Tuần hàng Việt”, “Tháng hàng Việt” và các mô hình “Điểm bán hàng Việt”, “Điểm bán hàng Thanh Hóa”; Chương trình phối hợp “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa”, Chương trình kết nối tiêu thụ nông sản của Liên minh HTX Việt Nam để kích cầu tiêu dùng nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Hợi