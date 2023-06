Công ty Điện lực Thanh Hóa ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện tại huyện Thường Xuân

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện chính là bảo vệ sự ổn định, thông suốt của dòng điện. Giải phóng hành lang an toàn lưới điện làm giảm sự cố lưới điện, giảm tai nạn điện trong dân và góp phần cung cấp điện ổn định phục vụ đời sống của Nhân dân.

Năm 2023, Công ty Điện lực Thanh Hóa lựa chọn huyện Thường Xuân là nơi tổ chức lễ ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện.

Ngày 1-6, Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với huyện Thường Xuân tổ chức lễ ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện, nhằm giải phóng triệt để số lượng cây cối trong và ngoài hành lang có nguy đổ, va quệt gây sự cố lưới điện, gây nguy hiểm cho con người và động vật.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại lễ ra quân.

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống nguồn, lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và tại huyện Thường Xuân nói riêng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương.

Cán bộ, công nhân viên Điện lực Thường Xuân cùng các tổ chức đoàn thể huyện Thường Xuân tham gia lễ ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện.

Trong năm 2022, để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện chặt tỉa được 89.924 cây các loại có nguy cơ gây sự cố lưới điện. Đã xử lý được 15/17 vụ nhà cửa, công trình vi phạm hành lang, xử lý được 27/48 vị trí vi phạm khoảng cách pha - đất... Thông qua việc giải phóng hành lang an toàn lưới điện đã góp phần giảm sự cố lưới điện, giảm tai nạn điện trong dân và cung cấp điện ổn định phục vụ đời sống của Nhân dân.

Một điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn huyện Thường Xuân trước khi được tiến hành xử lý chặt tỉa ngay sau lễ ra quân.

Tuy nhiên qua kiểm tra rà soát hiện vẫn còn nhiều cây cối trong và ngoài hành lang có nguy cơ đổ, va quệt gây sự cố lưới điện, nhất là trong mùa mưa bão sẽ gây nguy hiểm cho con người và động vật. Để giải quyết triệt để tình trạng trên, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phát động tháng cao điểm thực hiện công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trung, cao áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Thường Xuân nói riêng.

Đồng chí Vi Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân.

Đồng chí Vi Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân cho biết: Trong thời gian qua, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân, phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội của huyện. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn huyện còn tồn đọng vi phạm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho huyện và an toàn tính mạng của Nhân dân.

UBND huyện Thường Xuân thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và an toàn điện trong Nhân dân.

Để nâng cao ý thức của người dân về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, cấp ủy, chính quyền huyện Thường Xuân sẽ tích cực phối hợp với ngành Điện lực tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông báo số 74/TB-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá về Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tại Hội nghị Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa năm 2023, tạo môi trường đảm bảo an toàn về điện cho mọi người dân trên địa bàn, tránh các tại nạn đáng tiếc xảy ra …

Anh Hà Đức Thịnh, người dân thị trấn Thường Xuân đồng tình, ủng hộ và phối hợp với ngành điện chặt bỏ các cây đã trồng có nguy cơ đe dọa đến hệ thống lưới điện.

Anh Hà Đức Thịnh, người dân thị trấn Thường Xuân cho biết: “Sau khi được nghe các cán bộ Điện lực Thường Xuân - Công ty Điện lực Thanh Hóa phổ biến, tuyên truyền, giải thích sự nguy hiểm của việc trồng cây trong và gần hành lang lưới điện sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh, tôi đã chặt bỏ các cây trồng có nguy cơ đe dọa đến gây sự cố lưới điện. Đồng thời, tuyên truyền cho bà con Nhân dân trong thôn nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện nhằm đảm bảo an toàn cho chính bản thân, gia đình, cộng đồng và an toàn cho lưới điện”.

Nhân viên Điện lực Thường Xuân tiến hành chặt bỏ cây vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Cán bộ, công nhân viên ngành điện cùng các lực lượng chức năng của địa phương đã tiến hành chặt tỉa hơn 250 cây các loại nằm trong phạm vị hành lang an toàn lưới điện.

Nhân viên Điện lực Thường Xuân hỗ trợ người dân vận chuyển các cây sau khi tiến hành chặt tỉa.

Lễ ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện không chỉ góp phần xử lý triệt để số lượng cây cối vi phạm mà còn là dịp để Công ty Điện lực Thanh Hóa và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân.

Ngay sau lễ ra quân, cán bộ, công nhân viên ngành điện cùng các lực lượng chức năng của địa phương đã triển khai công tác giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thị trấn Thường Xuân, tiến hành chặt tỉa hơn 250 cây các loại. Toàn bộ tuyến đường dây nhánh rẽ Xuân Minh lộ 374E9.3 đã đảm bảo hành lang an toàn lưới điện. Cùng với đó, cán bộ công nhân viên ngành điện cũng đã tổ chức tuyên truyền đến các hộ gia đình dọc theo tuyến đường dây đi qua hiểu rõ sự nguy hiểm, ảnh hưởng khi để cây cối, các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Nguyễn Lương