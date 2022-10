Chi trả hơn 230 triệu đồng tiền bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng vay vốn tín dụng

Chiều ngày 20-10, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) tổ chức chi trả tiền bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng vay vốn tín dụng trên địa bàn huyện Đông Sơn và Lang Chánh

Chi trả tiền bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình anh Lê Quang Nhạc ở xã Văn Khôi, xã Đông Phú (Đông Sơn).

Theo đó, gia đình anh Lê Quang Nhạc ở xã Văn Khôi, xã Đông Phú (Đông Sơn) và gia đình ông Phạm Nhật Liên, thôn Chỏng, xã Đồng Lương (Lang Chánh) có vay vốn Agribank Đông Sơn và Agribank Lang Chánh. Khi vay vốn, gia đình ông Nhạc và ông Liên đã tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng bảo hiểm 100% số vốn vay, trong quá trình sử dụng vốn vay không may các khách hàng trên có bệnh, đột ngột qua đời. Ngay sau đó, đại diện các chi nhánh Agribank và ABIC Thanh Hóa đã nhanh chóng thực hiện các hồ sơ chi trả bồi thường hơn 230 triệu đồng tiền gốc cùng gần 3 triệu đồng tiền lãi vay và hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng tiền mai táng phí.

Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm dành cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình vay vốn của hệ thống Agribank tự nguyện tham gia với mức phí phù hợp. Qua thực tế triển khai, sản phẩm Bảo an tín dụng đã khẳng định là “lá chắn” kinh tế vững chắc cho người vay vốn, giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng và hỗ trợ giảm bớt khó khăn tài chính cho khách hàng, giúp khách hàng có nguồn trả nợ ngân hàng khi không may gặp rủi ro. Nhiều gia đình nhờ mua bảo hiểm Bảo an tín dụng, khi rủi ro xảy ra, những món nợ có khi lên tới hàng trăm triệu đồng đã được giải quyết.

Khánh Phương