Các sản phẩm hút khách dịp cuối năm

Các sản phẩm nổi bật hiện đang thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách phải kể đến như: du lịch MICE (hội nghị, hội thảo kết hợp du lịch); tham quan, mua sắm; du lịch nông trại; văn hóa - tâm linh; sinh thái cộng đồng...

Động Tiên Sơn (TP Thanh Hóa) - điểm đến hấp dẫn du khách.

Theo đại diện một số khu nghỉ dưỡng tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước), dịp cuối năm, phần lớn khách đặt phòng là du khách nối tour từ Hà Nội, Hòa Bình và nhóm khách lẻ nội tỉnh. Nhằm mang đến sự hấp dẫn đối với du khách, hầu hết các khu nghỉ dưỡng, homestay đã chú trọng chỉnh trang cảnh quan, bài trí không gian chào đón năm mới 2023. Cùng với đó, các khu nghỉ dưỡng cũng chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ đặc sắc của người Thái, rượu cần để du khách thưởng thức và cùng tham gia trong dịp này. Ngoài ra, vấn đề thực phẩm cũng đặc biệt quan trọng, bởi trong dịp này khách du lịch ở tất cả các cơ sở lưu trú đều đông, kể cả các homestay, chính vì vậy việc chuẩn bị nguồn thực phẩm tươi sống như gà, vịt, cá, lợn, rau rừng... đảm bảo phục vụ du khách cũng được các cơ sở chú trọng.

Ghi nhận tại một số khu nghỉ dưỡng như: Pu Luong Bocbandi Retreat, Pu Luong Retreat, Pu Luong Jungle Lodge, Pu Luong Eco Garden, Pu Luong Eco Charm... lượng khách đặt phòng lưu trú dịp cuối tuần trong tháng 12 đạt tới 90%, riêng dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch (31-12-2022 đến ngày 2-1-2023) công suất phòng lưu trú đạt 100%.

Cùng với sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch văn hóa kết hợp sinh thái cũng là một trong những điểm nhấn của xứ Thanh trong dịp cuối năm. Trong đó, điểm đến dự báo sẽ thu hút lượng lớn khách trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch đó là quần thể danh thắng quốc gia Kim Sơn, xã Vĩnh An (Vĩnh Lộc) - chỉ cách TP Thanh Hóa chừng 40 km, rất thuận lợi cho du khách di chuyển đến tham quan trong kỳ nghỉ ngắn ngày. Với không gian xanh trải rộng, điểm nhấn được du khách yêu thích nơi đây là dòng suối Ấu. Ngoài ra, trong quần thể còn có hệ thống động khô và động nước Kim Sơn, Tiên Sơn và điểm đến tâm linh chùa Linh Ứng. Tất cả tạo nên một quần thể danh thắng độc đáo, được ví như Tràng An thu nhỏ của xứ Thanh. Càng thuận lợi và thu hút khách hơn khi nơi đây hiện đã được đầu tư các dịch vụ ăn, nghỉ, tham quan, các dịch vụ phục vụ du khách check-in...

Cùng với đó, sản phẩm du lịch tham quan - mua sắm chắc chắn sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch dịp cuối năm. Theo đó, tại các trung tâm thương mại, mua sắm lớn trên địa bàn TP Thanh Hóa như: Vincom, Big C, Co.op Mart, các khu vui chơi giải trí sẽ diễn ra nhiều hoạt động, chương trình ưu đãi chào đón năm mới 2023. Mặc dù đây là điểm đến trong ngày, chủ yếu thu hút khách nội tỉnh, tuy nhiên dự báo lượng khách sẽ rất đông. Do đó, cùng với sự chuẩn bị về hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn điểm đến cũng sẽ được tăng cường.

Ngoài các sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch MICE, văn hóa - lịch sử, tâm linh, du lịch nông trại... du lịch trải nghiệm đã, đang thu hút dòng khách nội tỉnh. Nắm bắt xu hướng này, ngay từ những tháng cuối năm 2022, các điểm du lịch ở làng hoa Đông Cương, hồ ga, Động Tiên Sơn (TP Thanh Hóa); Nông trại Ánh Dương (Yên Định)... đã tập trung nâng cấp, chỉnh trang, thiết kế thêm các tiểu cảnh, khu vực tham quan, tăng cường thêm lao động... nhằm tạo điểm nhấn thú vị cho du khách, đồng thời phục vụ tốt nhất cho khách đến tham quan, check-in trong dịp Tết Dương lịch.

Cùng với sự vào cuộc của các địa phương, khu, điểm du lịch, để phục vụ du khách, các công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh cũng chủ động làm mới các sản phẩm du lịch, tăng cường nhân lực và gia tăng các hoạt động trải nghiệm. Các doanh nghiệp, nhất là khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã tập trung chỉnh trang cảnh quan; xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình văn nghệ; giới thiệu các món ăn đặc sản của địa phương... Đặc biệt, một số khu du lịch, nghỉ dưỡng, khách sạn tại TP Sầm Sơn và TP Thanh Hóa sẽ tổ chức lễ đón chào năm mới, lễ hội ánh sáng, các chương trình nhạc hội đón chào năm mới phục vụ Nhân dân và du khách...

Với sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương, doanh nghiệp, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, hy vọng du khách đến với Thanh Hóa trong dịp cuối năm, đặc biệt là kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2023 sẽ có thật nhiều niềm vui, đầm ấm bên gia đình, người thân cùng những trải nghiệm thú vị để khép lại những bộn bề, lo toan trong năm cũ, bước vào một năm mới với nhiều dự định mới, thành công mới.

