Các chi nhánh Agribank bảo đảm hoạt động an toàn, thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán 2023

Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu giao dịch tăng mạnh của khách hàng vào dịp cuối năm, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp an toàn, hiệu quả trong các hoạt động ngân hàng. Đồng thời, chú trọng bảo đảm an ninh, chất lượng tại các điểm giao dịch, hệ thống ATM, CDM trên địa bàn.

Người dân đến giao dịch gửi, rút tiền tại máy CDM của Agribank Thanh Hóa trên đường Phan Chu Trinh (TP Thanh Hóa).

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các hoạt động giao dịch, các chi nhánh Agribank đã yêu cầu các phòng, ban, bộ phận, chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc luôn nêu cao tinh thần cảnh giác để chủ động, kịp thời ứng phó với những rủi ro có thể xảy ra. Qua đó, bảo đảm an toàn, tạo sự an tâm cho khách hàng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh trong năm. Theo đó, các ngân hàng quán triệt cán bộ, nhân viên thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ và quy định; nâng cao tinh thần, ý thức phục vụ khách hàng; tăng cường cảnh giác đối với phương thức, thủ đoạn phạm tội và phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn rủi ro trong thanh toán điện tử, thanh toán thẻ ngân hàng và hoạt động ATM, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính thời điểm cuối năm. Đồng thời, kiểm tra, giám sát thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn; rà soát, kiểm tra kỹ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở, phòng giao dịch, tài sản; bố trí cán bộ trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh nhằm đảm bảo các hoạt động được thuận lợi, thông suốt.

Thời gian gần tết cũng là lúc nhu cầu của khách hàng về sử dụng các loại dịch vụ tiện ích, hiện đại của Agribank tăng đột biến. Các chi nhánh hiện có số lượng khách hàng giao dịch qua thẻ và hệ thống ATM, CDM rất lớn nên đã đưa vào hoạt động 2 điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng, 84 máy ATM, 466 máy POS. Các chi nhánh Agribank cũng đang đồng hành bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách hàng khi giao dịch qua các ứng dụng điện tử, nhất là hệ thống ATM, CDM thông qua việc tích cực triển khai các biện pháp, như: Nâng cao chất lượng dịch vụ, theo dõi tồn quỹ và tiếp quỹ kịp thời, bảo đảm hệ thống ATM, CDM hoạt động an toàn, thông suốt. Bên cạnh đó, chủ động lên kế hoạch để thực hiện tốt các dịch vụ thanh toán phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán thẻ ngân hàng ổn định, an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thanh toán tăng cao dịp cuối năm. Thường xuyên rà soát, kiểm tra thực trạng và tình hình hoạt động của các thiết bị bảo đảm an ninh, an toàn cho tất cả các máy ATM, CDM trên địa bàn.

Với sự nỗ lực, tận tâm trong thực hiện nhiệm vụ, các chi nhánh Agribank luôn bảo đảm phục vụ nhu cầu tăng cao của khách hàng vào dịp cuối năm an toàn, hiệu quả. Điều đó góp phần quan trọng giúp các ngân hàng duy trì hoạt động hiệu quả và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch được giao, doanh thu dịch vụ ngân hàng năm 2022 đạt 342 tỷ đồng, tăng 24 tỷ đồng, tốc độ tăng 8% so với năm 2021.

Ông Nguyễn Thuần Phong, Giám đốc Agribank Thanh Hóa cho biết: “Từ nay đến Tết Nguyên đán 2023, các chi nhánh Agribank sẽ tiếp tục xây dựng, thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch tiền mặt phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng dịp cuối năm. Đồng thời, tăng cường quán triệt cán bộ, nhân viên thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ và quy định, quy chế nội bộ, nâng cao tinh thần, ý thức phục vụ khách hàng, tăng cường cảnh giác đối với phương thức, thủ đoạn phạm tội và phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro trong hoạt động ATM. Bên cạnh đó, tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an toàn trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch, rà soát các thiết bị báo động, camera, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các giao dịch”.

Bài và ảnh: Lương Khánh