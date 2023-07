Bức tranh kinh tế - xã hội tươi sáng của TP Thanh Hóa những tháng đầu năm

Thanh Hóa đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững. Thành quả là bức tranh kinh tế của “Thành phố bên bờ sông Mã” trong 6 tháng đầu năm 2023 có những gam màu tươi sáng.

Diện mạo đô thị TP Thanh Hóa ngày càng khởi sắc.

TP Thanh Hóa bước vào thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trong bối cảnh nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội. Qua đánh giá của Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023 là tương đối tích cực, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ có triển vọng hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Trong 36 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được UBND tỉnh, Thành ủy, HĐND thành phố giao có 8 chỉ tiêu đã hoàn thành, 19 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, còn lại 9 chỉ tiêu đòi hỏi sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng lòng cùng chung tay thực hiện của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Nổi bật trong bức tranh kinh tế của TP Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm là lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, đơn hàng giảm sút nhưng các doanh nghiệp của thành phố đã nỗ lực tìm kiếm thị trường mới, nên hoạt động sản xuất tiếp tục được phục hồi và duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong đó, một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực của thành phố có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, như: quần áo may sẵn tăng 12,6%; giày da tăng 10,9%; mực đông lạnh tăng 9,8%. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần đưa giá trị xuất khẩu của TP Thanh Hóa đạt con số hơn 764 triệu USD. Cùng với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành “công nghiệp không khói” của TP Thanh Hóa đã có những bước chuyển động mạnh mẽ. Với hơn 232 di tích lịch sử văn hóa gắn với nhiều lễ hội mang sắc thái riêng, mà tiêu biểu là những điểm đến hấp dẫn như Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Khu di tích thắng cảnh núi Mật Sơn, Cụm di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh núi An Hoạch, làng cổ Đông Sơn, Di chỉ khảo cổ Núi Đọ... đã tạo nên sức hút với du khách trong và ngoài tỉnh. Theo thống kê, 6 tháng qua đã có 1,55 triệu lượt du khách đến với "Thành phố bên bờ sông Mã”, tăng 14% so với cùng kỳ; trong đó có 15.400 lượt khách quốc tế. Nhờ vậy, tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt kết quả tích cực, sản lượng lương thực có hạt đạt 22.252,3 tấn, bằng 55,6% kế hoạch. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến các phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch. 6 tháng đầu năm, toàn thành phố tích tụ được 78 ha đất nông nghiệp, vượt 11,43% kế hoạch UBND tỉnh giao.

Với mục tiêu xây dựng “Thành phố bên bờ sông Mã” trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, TP Thanh Hóa đã ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng. Đi liền với khởi công một số dự án giao thông trọng điểm như đoạn từ nút giao Đình Hương - Giàng đến ngã ba đi cầu phao Vồm, phường Thiệu Khánh; đường gom đoạn từ siêu thị GO! Thanh Hóa đến kênh Vinh; cầu qua sông Hạc còn bố trí nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án hạ tầng đô thị, khớp nối hạ tầng giữa các khu đô thị. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Đề án “Huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư, nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước, vỉa hè trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025”. Mặt khác, thành phố cũng chỉ đạo các xã đang triển khai xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo định hướng lên phường.

Song song với kinh tế, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Những kết quả trên là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Dự báo 6 tháng cuối năm 2023, tình hình kinh tế tiếp tục chịu tác động “kép” từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức ấy, để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, TP Thanh Hóa tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Trọng tâm là rà soát, đánh giá chính xác, thực chất kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 6 tháng cuối năm gắn với lộ trình cụ thể. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Đi liền với đó, TP Thanh Hóa tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Bên cạnh huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Đồng thời, triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu hồi các khoản nợ đọng ngân sách từ đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất. TP Thanh Hóa cũng chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, gắn với bảo đảm các hoạt động lưu thông hàng hóa thông suốt, để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trong những tháng cuối năm.

Từ những giải pháp đồng bộ, sát với tình hình thực tiễn, như tập trung cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, chú trọng xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại... tin tưởng rằng TP Thanh Hóa sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn lại trong những tháng cuối năm 2023. Qua đó, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bài và ảnh: Trần Thanh