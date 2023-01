Bảo đảm điện an toàn, liên tục trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Để đảm bảo vận hành, cung ứng điện trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã chủ động đưa ra các giải pháp nhằm cấp điện ổn định, an toàn và liên tục phục vụ chính quyền và Nhân dân vui xuân, đón tết. Đơn vị không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng từ 0h00“” ngày 20-1-2023 (tức ngày 29 Tết) đến hết 24h00” ngày 26-1-2023 (tức ngày mùng 5 Tết), trừ trường hợp xử lý sự cố.

Công nhân các đơn vị trực thuộc PC Thanh Hóa đang thực hiện kiểm tra, rà soát và xử lý những khiếm khuyết trên lưới để đảm bảo cấp điện Tết 2023.

Theo đó, công ty đã lập và thực hiện kế hoạch cấp điện phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng, phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, nhà kho, bến bãi... Đặc biệt cho các khu vực trọng điểm như trụ sở cơ quan Đảng ủy, UBND các huyện/thị xã/thành phố, công an, quân đội, đài phát thanh truyền hình địa phương, bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch, những điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật chào năm mới.

Cùng với đó, Công ty tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, vận hành và sửa chữa điện 24/24h. Quan tâm đến chế độ vật chất, tinh thần cho lực lượng trực tết. Trong đó, cần phải chú trọng đảm bảo đường truyền thông tin liên lạc liên tục phục vụ cho điều hành hệ thống điện, mạng máy tính và hệ thống Scada tại Trung tâm Điều khiển xa.

Trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 được Bộ Y tế cảnh báo đưa ra, đặc biệt ở thời điểm tập trung đông người trước, trong và sau tết. Với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, lãnh đạo công ty yêu cầu CBCNV trong toàn đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Thi công dự án xây dựng xuất tuyến 35kV lộ 371, 373 Đông Sơn.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, công ty coi đây là một trong những giải pháp mang tính chủ lực và xác định cần phải tập trung, nỗ lực đẩy nhanh hoàn thành đúng tiến độ để đưa vào vận hành các dự án trọng điểm trước Tết Nguyên đán bao gồm: Xây dựng xuất tuyến 35kV lộ 371, 373, xuất tuyến 22kV lộ 471, 473, 475 Đông Sơn; Cấp điện cho khu dân cư phố 12 phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn; Chống quá tải, nâng cao độ tin cậy lưới điện Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Công nhân Điện lực Bá Thước (PC Thanh Hóa) lắp đặt công tơ điện tử và dây ra sau công tơ cho khách hàng phát triển mới tại thôn Cao Hoong, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước sau khi có điện lưới quốc gia vào cuối năm 2022.

Bên cạnh đó, công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục có những giải pháp tăng cường đẩy mạnh đưa các dịch vụ điện lực đến với khách hàng, trong đó, trước mắt cần quan tâm rà soát toàn bộ số hộ dân của 22 thôn bản mới có điện lưới quốc gia trong thời điểm năm 2022 và đầu năm 2023, cử CBCNV gặp gỡ trực tiếp, tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong dân, cùng với đó tư vấn để khách hàng nắm bắt, hiểu và tham gia sử dụng các dịch vụ do ngành điện cung cấp.

Cán bộ Trung tâm Điều khiển xa (PC Thanh Hóa) trực vận hành hệ thống lưới điện.

Với quyết tâm đáp ứng tốt nhất nhu cầu về điện cho khách hàng, đến nay PC Thanh Hóa hoàn tất kế hoạch cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Trong đó, nhiệm vụ đặt ra cần thực hiện tốt đó là tăng sản lượng điện thương phẩm, năng suất lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý, công nhân viên; Giảm chi phí, sự cố, số lần và thời gian mất điện. Phòng Điều độ, Trung tâm Điều khiển xa dự báo phụ tải, tính toán phương thức và lập kế hoạch cắt bớt tụ bù trung, hạ áp cho từng Điện lực nhằm ngăn ngừa điện áp tăng cao, hạn chế tối đa tình trạng phát ngược công suất phản kháng vào lưới điện truyền tải trong thời gian phụ tải giảm thấp. Đồng thời gửi kế hoạch cắt tụ bù trước ngày 14-1-2023 về Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1) để theo dõi, phối hợp vận hành. Thực hiện nghiêm Quy trình Điều độ, vận hành hệ thống điện; tuân thủ biểu đồ điện áp của các cấp Điều độ, cắt bớt tụ bù theo kế hoạch. Các phòng, ban công ty, đơn vị trực thuộc chuẩn bị vật tư dự phòng, phương tiện, bố trí nhân lực để đáp ứng đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng chủ động xử lý kịp thời sự cố đột xuất xảy ra, khôi phục hoạt động hệ thống điện trong thời gian nhanh nhất.

Hiện tại, cùng với việc đồng bộ đưa ra và tổ thức thực hiện các giải pháp mang tính căn cơ về công tác đầu tư, cải tạo, quản lý vận hành... Công ty Điện lực Thanh Hóa còn chủ động tăng cường phối hợp với các địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, ngăn ngừa và xử lý nghiêm trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều và ném các vật lên đường dây, các điểm vi phạm hành lang lưới tuyến… đảm bảo mục tiêu cấp điện ổn định phục vụ cho chính quyền và Nhân dân vui xuân, đón tết.

Hùng Mạnh