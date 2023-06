Bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh tham quan Nhà máy ĐMT An Hảo

Trong chuyến thăm và chào xã giao với lãnh đạo tỉnh An Giang, bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác Lãnh sự Hoa Kỳ và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam đã dành nhiều thời gian đi tham quan Nhà máy ĐMT An Hảo (Tập đoàn Sao Mai), tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Đoàn công tác chụp ảnh tại cổng vào nhà máy.

Bà Susan Burns tại An Hảo Solar Farm.

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh ấn tượng trước quy mô, cảnh sắc và vị trí địa lý của công trình ĐMT, đây là biểu tượng cho sự nỗ lực và tính tiên phong, tầm nhìn, tính quyết đoán của nhà đầu tư. Nhà máy ĐMT An Hảo ra đời là 1 câu chuyện hết sức thú vị về tư duy và quan điểm mới mẻ của doanh nghiệp, đã thay đổi diện mạo vùng Thất Sơn.

Cách đây 6 năm, được sự tư vấn ngay từ ban đầu của USAID Việt Nam, Nhà máy ĐMT An Hảo có tổng vốn đầu tư trên 6.000 tỷ đồng, công suất phát điện 210MWp, trải rộng trên diện tích 275 ha, do Sao Mai Group làm chủ đầu tư. Công trình có sức sản xuất lượng điện năng hơn 302 triệu kWh/năm, đã hoàn công trước 31-12-2020 sau 9 tháng khẩn trương xây dựng để được hưởng giá mua điện của EVN giai đoạn 1 là 9,35 cent và giai đoạn 2 là 7,06 cent/kWh.

Kỳ quan An Hảo dưới chân núi Cấm.

Khi đưa vào khai thác, An Hảo Solar không chỉ độc canh hấp thụ bức xạ mặt trời thành nguồn điện sạch mà còn trở thành khu tham quan đặc trưng, nếu không muốn nói là độc nhất vô nhị. Với sự đa dạng của vùng đất và con người An Giang, có thế mạnh về lúa gạo, thủy sản, trái cây, tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, thì hơn ai hết, doanh nghiệp tại địa phương đã nhạy bén nắm bắt xu thế phát triển của lĩnh vực năng lượng thế giới và thấu hiểu về cách sinh lợi từ nguồn tài nguyên nắng - gió vô tận tại An Giang.

Bà Susan Burns thích thú với chuyến tham quan An Hảo Solar.

Không chỉ có An Hảo, mà ở tỉnh Long An, Tập đoàn Sao Mai còn sở hữu Nhà máy ĐMT Europlast với công suất 50MWp, hệ thống ĐMT áp mái trên nóc nhà xưởng chế biến thủy sản tại cụm công nghiệp Sao Mai - Đồng Tháp.

Ấn tượng trước kỳ quan thiên nhiên độc nhất vô nhị - Bàn Tay Phật trong An Hảo Solar Farm.

Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Sao Mai đã xây dựng nên hệ sinh thái hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành như: BĐS; tư vấn - thiết kế; nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu, sản xuất thức ăn thủy sản; chế biến gia vị 100% từ cá (dầu ăn, viên uống Collagen, Magarine, Shortening, nước mắm huyết cá, hạt nêm); chế biến bột cá - mỡ cá; dịch vụ du lịch, năng lượng tái tạo, xuất khẩu lao động và tư vấn tài chính.

Bà Susan Burns cởi mở và thân thiện trong buổi làm việc với lãnh đạo Sao Mai Group.

Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai trong buổi tiếp đón bà Susan Burns.

Chứng kiến sự vận hành hiệu quả từ An Hảo Solar và tầm vóc quy mô của nhà đầu tư, bà Susan Burns đã chúc mừng Tập đoàn Sao Mai và hy vọng về sự tăng trưởng mạnh hơn nữa.

Từ mối quan hệ ngoại giao song phương giữa 2 nước, mối quan hệ chặt chẽ thân mật với An Giang và sự hiểu biết của các tổ chức như USAID Việt Nam đã hỗ trợ về nhiều mặt cho các doanh nghiệp, Sao Mai luôn tin tưởng và mong muốn Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh mang đến nhiều cơ hội tăng cường sự quan tâm, kết nối doanh nghiệp với các đối tác phát triển năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu và phát triển thị trường thủy sản xuất khẩu tại Mỹ.

Đức Tưởng