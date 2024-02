Vận chuyển Thái Lan với giá cực rẻ tại Phước An Logistics

Thái Lan hiện đang là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực Đông Nam Á. Cùng với điều kiện tự nhiên và mạng lưới giao thông thuận lợi, hoạt động trao đổi, giao thương hàng hóa ngày càng trở nên phổ biến, dẫn đến nhu cầu vận chuyển Thái Lan ngày càng tăng. Nhiều đơn vị vận chuyển đã cho ra mắt dịch vụ vận chuyển Thái Lan nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Và Vận chuyển Thái Lan với giá cực rẻ tại Phước An Logistics là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Cùng theo dõi ngay bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về dịch vụ của Phước An.

Vận chuyển hàng Việt Thái tại Phước An Logistics - Lựa chọn vàng cho khách hàng

Vận chuyển hàng Việt - Thái hiện đang phát triển rất mạnh mẽ. Nắm bắt được nhu cầu gửi hàng đi Thái Lan tại Việt Nam, Phước An Logistics đã cho mở rộng và cung cấp dịch vụ vận chuyển hai chiều Việt Nam - Thái Lan và ngược lại.

Với hình thức gửi hàng đi Thái Lan bằng đường bộ, cam kết thời gian vận chuyển nhanh chóng, tiết kiệm rất nhiều chi phí cho khách hàng. Đồng thời, Phước An còn sở hữu một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hệ thống kho, hệ thống xe đa dạng có thể vận chuyển đa dạng các mặt hàng. Chính vì thế, Vận chuyển Phước An đã trở thành một trong những đơn vị nhận được rất nhiều sự tin tưởng của khách hàng trong những năm qua.

Những mặt hàng nào được gửi đi Thái Lan?

Phước An Logistics tự tin cung cấp cho khách hàng dịch vụ vận chuyển hàng đi Thái Lan an toàn, nhanh chóng với mức giá cước ưu đãi. Công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hoá đi Thái Lan.

Một số mặt hàng thường xuyên vận chuyển sang Thái có thể kể đến: hàng mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, các loại máy móc thiết bị công nghiệp, gia đình, các loại dụng cụ hay đồ câu cá. Bên cạnh đó còn có một số mặt hàng tiêu biểu như:

- Các loại phụ tùng ô tô

- Túi xách, quần áo, giày dép

- Thức ăn cho chó mèo

- Các mặt hàng điện tử, linh kiện điện tử

- Các loại thực phẩm - đồ khô

- Các loại thức ăn chăn nuôi.

Khách hàng khi lựa chọn gửi hàng đi Thái Lan tại Vận chuyển Phước An đảm bảo khách hàng sẽ được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất, mang tới nhiều lợi ích nhất.

Điểm nổi bật của dịch vụ gửi hàng đi Thái Lan tại Vận chuyển Phước An?

Trên thị trường hiện nay có nhiều đơn vị nhận chuyển hàng đi Thái Lan nhưng Vận chuyển Phước An lại là cái tên được lựa chọn hàng đầu. Phước An nằm trong top đầu lĩnh vực này bởi những lý do:

Phước An - Chuyên gia trong vận tải hai chiều Việt Nam - Thái Lan

Phước An đã có hơn 5 năm phát triển trong lĩnh vực vận tải quốc tế sở hữu đội ngũ nhân sự nhiệt tình và chuyên tâm với nghề. Đơn vị đảm bảo có điểm gửi hàng tại các khu vực thành phố lớn như Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM và Bangkok. Cùng với đó là quy trình làm việc rõ ràng, chuyên nghiệp làm nên thương hiệu Vận chuyển Phước An. Công ty còn có đội ngũ chuyên chăm sóc khách hàng có nhiều kinh nghiệm đảm bảo đem lại trải nghiệm tốt nhất.

Đa dạng các mặt hàng được vận chuyển

Phước An sở hữu đội xe đa dạng vì thế có thể vận chuyển đa dạng các mặt hàng khác nhau. Khách hàng khi lựa chọn dịch vụ vận chuyển hàng tại Phước An hoàn toàn yên tâm bởi nơi đây sở hữu đội ngũ tư vấn và báo giá chuyên nghiệp. Đảm bảo sẽ trực tiếp tư vấn cho quý khách hàng ngay khi bắt đầu tiếp nhận. Ngoài ra, khi gửi hàng vận chuyển Thái Lan tại Phước An sẽ tư vấn cụ thể đối với từng mặt hàng về thủ tục, chi phí vận chuyển, thuế hải quan và các chi phí liên quan.

Thời gian vận chuyển nhanh chóng

Nếu khách hàng gửi hàng lẻ, hàng ghép thì khoảng tầm 3 - 5 ngày khách sẽ nhận được hàng kể cả thời gian gom hàng. Bên cạnh đó nếu quý khách hàng gửi hàng nguyên xe, số lượng lớn thì khoảng 2 ngày sẽ nhận được hàng kể cả thời gian chuẩn bị hàng. Hoặc nếu muốn vận chuyển nhanh hơn đơn vị sẽ được tư vấn cho khách hàng gói siêu tốc với giá cao hơn.

Giá cước hợp lý

Cước phí gửi hàng đi Thái Lan khá phù hợp với mọi đối tượng. Các mặt hàng khác nhau sẽ có mức cước phí khác nhau đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Nếu bạn có nhu cầu gửi hàng đi Thái Lan thì có thể liên hệ ngay địa chỉ bên dưới đây để được tư vấn cụ thể hơn:

Thông tin liên hệ: Vận tải Phước An * Miền Bắc: Đường Liên Ninh, KCN Ngọc Hồi, Liên Ninh, Thanh Trì, TP. Hà Nội. * Miền Trung: Số 14 Phạm Duy Tốn, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. * Miền Nam: Số 2A Quốc Lộ 1A, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. * CSKH Ms Trang: 0941 343 663 * CSKH Ms Bích Thuận: 0789 377 386 * CSKH Ms Bưởi: 0936 377 386 * Website: https://vanchuyenphuocan.com/

