Hưng Thanh – Nhà cung cấp nhãn ép chuyển nhiệt chất lượng, giá rẻ hàng đầu tại Việt Nam

Hưng Thanh là đơn vị chuyên sản xuất các loại nhãn ép chuyển nhiệt chất lượng cho các nhãn hàng thời trang. Được trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, Hưng Thanh cam kết giao hàng đúng hẹn bất kể số lượng nhiều hay ít.

Sở hữu những đặc tính vượt trội về màu sắc, kích thước và sự an toàn, nhãn ép nhiệt ngày càng được nhiều doanh nghiệp thời trang lựa chọn để thay thế cho các loại mác in, mác dệt. Với sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển của ngành may mặc nước nhà, Công ty TNHH May mặc Hưng Thanh đã nghiên cứu và áp dụng công nghệ in chuyển nhiệt vào sản xuất các loại tem ép nhiệt. Đến nay, Hưng Thanh đã khẳng định được vị thế số một trên thị trường mác ép nhiệt tại Việt Nam và trở thành đối tác hàng đầu của hàng trăm doanh nghiệp thời trang trên cả nước.

Hưng Thanh là đơn vị cung cấp nhãn ép chuyển nhiệt hàng đầu tại Việt Nam

Nhãn ép chuyển nhiệt phụ kiện không thể thiếu của ngành thời trang

Thời trang luôn là ngành Hot trên thế giới. Các nhãn hàng thời trang cũng không tiếc đầu tư tài chính để quảng bá thương hiệu của mình trên nhiều kênh khác nhau. Một phụ kiện nhỏ bé như tem nhãn trên quần áo cũng trở thành phương tiện để các nhãn hàng tận dụng truyền tải thông tin về sản phẩm và quảng bá thương hiệu.

Để thấy được giá trị của nhãn ép nhiệt, trước tiên cần phải hiểu nhãn ép chuyển nhiệt là gì. Đây là loại tem nhãn được làm từ màng in PET trong suốt. Màng phim này có khả năng chịu nhiệt đến 200 độ C. Các thông tin như chất liệu, size số, logo, hình ảnh nhà sản xuất,... sẽ được in sẵn trên nhãn ép nhiệt. Mực in được dùng là loại mực có độ đàn hồi tốt, màu sắc đẹp, độ nét cao. Nhờ vậy khi có tác dụng nhiệt lên nhãn thì chữ và hình ảnh trên tem nhãn không bị đứt gãy, biến đổi màu sắc hay mờ đi. Ngoài ra, nhãn ép chuyển nhiệt còn có lớp keo đặc biệt ở mặt dưới với độ bám dính rất tốt. Khi có tác động nhiệt đủ lớn, lớp keo này sẽ tan chảy, bán chặt vào vải và chuyển nội dung trên nhãn lên chất liệu cần in một cách đầy đủ và rõ nét.

Dù xuất hiện muộn hơn các loại tem nhãn truyền thống như tem vải, tem giấy, tem lụa,...nhưng nhãn ép nhiệt có những lợi thế vượt trội. Chúng dần được các doanh nghiệp thời trang trong và ngoài nước sử dụng để thay thế các loại tem nhãn thông thường. Loại tem này được sử dụng rất phổ biến trong các doanh nghiệp gia công, may hàng xuất khẩu.

Nhãn ép nhiệt đang dần thay thế các loại nhãn mác thông thường

Các loại nhãn ép chuyển nhiệt chất lượng được cung cấp bởi Hưng Thanh

Một trong những yếu tố giúp nâng cao sức mạnh cạnh tranh của nhãn ép nhiệt Hưng Thanh trên thị trường đó là sự đa dạng về sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng. Dù mặt hàng thời trang được sản xuất bằng chất liệu vải gì, doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn được loại mác in chuyển nhiệt tốt nhất từ Hưng Thanh. Hiện, công ty tập trung sản xuất và cung cấp ra thị trường 5 loại nhãn ép nhiệt bao gồm nhãn ép nhiệt thông thường, nhãn ép nhiệt phản quang, nhãn ép nhiệt in cao su, nhãn ép nhiệt lột nóng, nhãn ép chuyển lạnh.

Trong đó, nhãn ép nhiệt lột nóng rất thích hợp sử dụng cho các chất liệu như da, simili....Đây là chất liệu không thể tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài. Tem ép nhiệt phản quang có ưu thế tạo hiệu ứng ánh sáng nổi bật nên được nhiều nhãn hàng thời trang sử dụng để in logo, làm điểm nhấn nổi bật cho thương hiệu, nhất là các mặt hàng quần áo thể thao.

Với các mặt hàng thời trang cần làm nổi bật thương hiệu bằng chi tiết nét to thì tem ép nhiệt in cao hoặc nhãn ép nhiệt silicon là lựa chọn lý tưởng nhờ độ dày vượt trội.

Bên cạnh đó, nhãn ép chuyển lạnh cũng là dòng sản phẩm nổi bật của Hưng Thanh. Loại nhãn này không cần sử dụng nhiệt độ để ép nhãn mà dán trực tiếp lên sản phẩm nhờ lớp keo đặc biệt ở dưới cùng.

Có thể thấy sự đa dạng trong các dòng sản phẩm nhãn ép chuyển nhiệt Hưng Thanh. Mỗi loại đều có đặc điểm và ưu thế khác nhau phù hợp với từng loại chất liệu. Điều này mang đến lợi ích lớn cho các doanh nghiệp thời trang trong việc lựa chọn loại tem nhãn phù hợp.

Các loại nhãn ép nhiệt Hưng Thanh luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Nhãn ép nhiệt Hưng Thanh khẳng định vị thế số 1 trên thị trường

Ông Hưng, đại diện công ty Hưng Thanh chia sẻ: “Thị trường tem nhãn Việt Nam khá cạnh tranh với nhiều thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho khách hàng sản phẩm có chất lượng tốt nhất cùng mức giá phải chăng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp Hưng Thanh trở thành đối tác của nhiều thương hiệu thời trang trong và ngoài nước”.

Nhãn ép nhiệt Hưng Thanh đang dần khẳng định vị thế số 1 thị trường.

Ông Hưng cũng cho biết, nhãn ép chuyển nhiệt Hưng Thanh có giá chỉ bằng một nửa so với các loại nhãn mác khác. Nhờ vậy tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp. Sản phẩm được làm từ chất keo và màu mực tốt, phù hợp với nhiều chất liệu khác nhau và bảo quản được trong thời gian dài. Đặc biệt, công ty luôn cam kết giao hàng đúng hẹn với tất cả các đơn hàng. Công ty cũng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về các đơn hàng lớn và gấp. Đây là những yếu tố giúp Hưng Thanh phát triển nhanh và mạnh trên thị trường.

