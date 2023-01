Đơn vị in tem nhãn các loại được ưa chuộng nhất hiện nay

Tem nhãn là một ấn phẩm không thể thiếu trong việc hỗ trợ nhận diện thương hiệu cho các doanh nghiệp. Theo đó, việc sở hữu tem nhãn cũng là cách thể hiện sự uy tín, gây chú ý với khách hàng. Hãy cùng Kiến An Phát tìm hiểu về in tem nhãn các loại được tin dùng nhất hiện nay trên thị trường nhé!

Tại sao doanh nghiệp cần in tem nhãn dán

Tem nhãn là ấn phẩm nhãn phụ trợ không thể thiếu đối với các sản phẩm hàng hoá trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Nó thể hiện hình ảnh nhận diện của thương hiệu, nhà sản xuất, cung cấp cho khách hàng những thông tin chi tiết về sản phẩm.

Bên cạnh đó, in tem nhãn các loại ấn tượng còn giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng tiềm năng, làm nổi bật thương hiệu trong vô số những sản phẩm cùng loại được trưng bày trên kệ hàng, là phương thức quảng cáo, quảng bá thương hiệu rộng đến khách hàng.

Ngoài ra, sử dụng tem nhãn giúp các thương hiệu, nhãn hàng ngăn tình trạng làm hàng nhái, hàng giả, gây mất uy tín và giúp cho đơn vị sản xuất quản lý, kiểm kê hàng hóa dễ dàng hơn.

1. Các chất liệu in tem nhãn các loại phổ biến

Tem nhãn decal nhựa trong suốt

Trong số in tem nhãn các loại thì tem nhãn decal nhựa có độ bền cao, khả năng kết dính tốt, thích nghi cao với môi trường, ít bị trầy xước. Tem được in bằng chất liệu decal nhựa trong dày, mực in rõ nét. Tem này được dùng chủ yếu trên mặt kính, thủy tinh như mỹ phẩm, ly nước hay trang trí các gian hàng làm việc.

Tem nhãn decal nhựa

Decal nhựa có 1 mặt là nhựa dùng để in thông tin về sản phẩm, mặt còn lại sẽ được tráng keo tự dính. Tem này có độ bám dính cao và giữ vững được chất lượng trong suốt trong quá trình sử dụng. Vì vậy trong nhiều loại in tem nhãn thì decal nhựa được các doanh nghiệp tin dùng, bảo vệ được thương hiệu.

Tem nhãn decal xi bạc

Decal xi bạc thường được sử dụng cho các sản phẩm như pin điện thoại, pin máy tính, máy ảnh, tivi, tủ lạnh… loại tem nhãn cần độ bền cao, tem dán ngoài trời.

Trong nhiều in tem nhãn các loại thì đây là loại decal in tem nhãn đặc biệt, mặt trên decal phủ thiếc sáng bóng, có keo tự dính độ bền cao, khó rách, khả năng chịu nhiệt và hóa chất tốt.

Tem nhãn decal giấy

Tem nhãn decal giấy là loại decal 2 mặt, 1 mặt sẽ được tráng bởi keo, 1 mặt còn lại là giấy để in. So sánh về giá của tất cả in tem nhãn các loại thì giá của tem nhãn này tương đối rẻ, in nhanh chóng, được sử dụng nhiều nhất trên thị trường. Có thể thấy các mặt hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, thực phẩm…sử dụng decal giấy nhiều nhất. Tuy nhiên trong in tem nhãn các loại thì tem nhãn này khá dễ rách và thấm nước.

Tem nhãn decal giấy kraft

In decal giấy kraft hoặc in decal da bò. Bề mặt của chất liệu sẽ có màu nâu nhạt, có độ sần nhẹ và 1 lớp keo phủ dùng làm nhãn decal sản phẩm. Tem nhãn này phù hợp với phong cách cổ điển thường được dùng trên các lọ thủy tinh, hộp trà, hộp cafe, hộp quà tặng… So với in tem nhãn các loại thì Decal giấy kraft giúp tiết kiệm được chi phí khi in số lượng lớn vì chất liệu giấy này khá rẻ và thân thiện với môi trường.

2. Các ưu đãi in tem nhãn các loại tại Kiến An Phát

Kiến An Phát luôn lấy sự chuyên nghiệp và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng. “Kiến tạo giá trị – Khẳng định chất lượng” đó là cam kết và là phương châm làm việc của chúng tôi.

Vì vậy khi đến đặt hàng in tem nhãn các loại tại Kiến An Phát, khách hàng sẽ được hỗ trợ in mẫu miễn phí, để quý khách duyệt mẫu trước khi tiến hành in hàng loạt. Cùng với đó là những chính sách tốt dành cho khách hàng thân thiết. Cam kết sản phẩm đến tay quý khách trong thời gian nhanh và đúng hẹn. Giao hàng tận nơi trong nội thành, đến các tỉnh trong và ngoài nước thông qua các đối tác giao nhận. Và đặc biệt là đảm bảo giá in tem nhãn các loại hợp lý, ổn định.

3. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong nghề in tem nhãn các loại

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên cung cấp dịch vụ in ấn. Đơn vị chúng khi in tem nhãn các loại luôn áp dụng công nghệ in Offset hiện đại cùng đội ngũ thợ in ấn lành nghề, các chuyên viên thiết kế sáng tạo, chúng tôi tự tin mang lại những thành phẩm in ấn tem nhãn decal chất lượng, bền, đẹp theo thời gian.

Vì vậy trước khi cho ra một sản phẩm, Kiến An Phát sẽ có đội ngũ nhân viên làm việc với bên in ấn để thống nhất một số nội dung về in tem nhãn các loại. Bàn giao thiết kế và những yêu cầu, tiêu chí mong muốn của khách hàng, bao gồm chất lượng tem nhãn, số lượng, thời gian hoàn thiện, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán…

Lời kết

Hy vọng qua bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu rõ thêm về in tem nhãn các loại phổ biến nhất hiện nay và những chính sách ưu đãi của Kiến An Phát. Nếu bạn có thắc mắc gì trong việc lựa chọn in tem nhãn các loại hãy để lại câu hỏi hoặc liên hệ trực tiếp với Kiến An Phát để được hỗ trợ và tư vấn nhanh chóng nhất.

Thông tin liên hệ In Kiến An Phát: Website: https://kienanphat.net/ Địa chỉ: 46/10/58 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Tư vấn: (028)66.811196 Zalo: 0776181014 - 0906716196 – 0909706196.

TT