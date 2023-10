Công ty vận chuyển Việt Trung uy tín “gọi tên” Davitrans

Cái tên không còn xa lạ với những khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ vận chuyển Trung Việt. Với sự uy tín được đặt lên hàng đầu cùng trách nhiệm và bề dày kinh nghiệm đã giúp cho công ty vận chuyển Davitrans đứng vững trên thị trường này suốt hơn 12 năm qua.

Lợi ích khi vận chuyển hàng Việt Trung tại Davitrans

Vận chuyển Việt Trung là một trong những hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc vận chuyển hàng hoá, Davitrans đã và đang nỗ lực không ngừng để cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng Việt Trung chất lượng cao và có sự khác biệt so với đối thủ khác trên thị trường.

Đảm bảo an toàn cho hàng hoá.

Điểm khác biệt của Công ty Davitrans so với các đơn vị khác là họ tập trung vào việc đảm bảo an toàn và chất lượng của hàng hoá trong quá trình vận chuyển. Ngoài ra, việc sử dụng các phương tiện vận chuyển hiện đại, được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn cũng như có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và tận tâm sẽ đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đến đích một cách an toàn và nhanh nhất.

Hệ thống quản lý hàng hóa thông minh

Ngoài ra, Davitrans còn có một hệ thống quản lý hàng hóa thông minh và hiệu quả. Tất cả các thông tin liên quan đến việc vận chuyển Việt Trung đều được quản lý và giám sát một cách chặt chẽ, từ khâu đóng gói, kiểm tra chất lượng, đến việc vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Điều này giúp cho khách hàng có thể yên tâm và tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi.

Cung cấp các dịch vụ vận chuyển linh hoạt

Davitrans còn cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa linh hoạt và đa dạng, từ vận chuyển hàng hóa thông thường, đến các loại hàng hóa nhạy cảm và quan trọng. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn phương án vận chuyển phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Giá cả cạnh tranh.

Công ty Davitrans - vận chuyển Việt Trung uy tín luôn nỗ lực tối ưu hóa chi phí vận chuyển để mang lại giá cước cạnh tranh nhất cho khách hàng. Davitrans tự tin với giá thành thấp hơn so với các đơn vị cùng kinh doanh từ 15 – 30%.

Không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng

Công ty vận chuyển Davitrans là đơn vị cho thấy được sự nỗ lực trong suốt 15 năm qua rõ ràng nhất. Với những đơn hàng ngày càng tăng lên cũng như được nhiều khách hàng biết đến hơn nhờ dịch vụ có chất lượng cao. Davitrans đang ngày càng vươn mình hơn mỗi ngày bằng cách tự hoàn thiện chính bản thân mình để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Vận chuyển Việt Trung thủ tục ra sao?

Vận chuyển hàng hoá giữa Việt Nam và Trung Quốc là một trong những hoạt động thương mại quan trọng giữa hai nước láng giềng. Tuy nhiên, để thực hiện việc vận chuyển hàng hoá này, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ quy trình và thủ tục cần thiết để tránh những rủi ro không đáng có. Dưới đây là các bước để bạn vận chuyển Việt Trung:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin báo giá khách hàng: Khách hàng có nhu cầu gửi hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc có thể liên hệ Hotline: 0907.419.888 Hai bên trao đổi đồng ý với thỏa thuận sẽ gửi thông tin chi tiết để Davitrans tạo bill.

Bước 2: Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam qua Trung Quốc: Khách hàng xác nhận thông tin gói hàng và theo dõi lộ trình đơn hàng trực tuyến theo hướng dẫn của công ty vận chuyển Davitrans.

Bước 3: Giao hàng hóa và ký xác nhận hàng hóa: Hàng hóa được giao tận tay với đầy đủ chứng từ, giấy tờ, khách hàng ký xác nhận đơn hàng với bưu tá để kết thúc quá trình vận chuyển hàng hoá.

Để vận chuyển Việt Trung được thông suốt thì bạn nên tham khảo những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thì hãy liên hệ ngay với Công ty Vận chuyển Davitrans để được hỗ trợ nhanh nhất nhé!

Thông tin liên hệ: Công ty Vận chuyển Davitrans - Hotline: 0907.419.888 - Việt Nam: Mr Long 0373.333.999 - Trung Quốc: 0086.134.24048088 - Email: dinhhoanglong09@gmail.com - Website: https://davitrans.com/ - Fanpage:https://www.facebook.com/vanchuyen.hangtrungquoc.davitranscom/.

