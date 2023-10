AgriDrone khai trương Trung tâm Dịch vụ máy bay nông nghiệp tại Bắc Trung Bộ

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thiết bị bay AgriDrone Việt Nam đã chính thức khai trương Trung tâm dịch vụ máy bay nông nghiệp tại thị trấn Tuần, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đây là Trung tâm dịch vụ đầu tiên tại Nghệ An phục vụ cho bà con nông dân duyên hải Miền Trung.

Lễ cắt băng khai trương Trung tâm Dịch vụ AgriDrone Chi nhánh Nghệ An.

Tọa lạc tại sân vận động xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An, đây là địa chỉ phân phối, bảo hành chính hãng máy bay nông nghiệp, chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra máy bay nông nghiệp và hỗ trợ kỹ thuật tại khu vực Bắc Trung Bộ. Nhằm mục tiêu giúp bà con nông dân phát triển nông nghiệp công nghệ cao, AgriDrone chính thức đưa giải pháp máy bay nông nghiệp đến gần hơn với nông dân tỉnh Nghệ An. Trung tâm dịch vụ máy bay nông nghiệp Nghệ An được xây dựng là trung tâm tư vấn toàn diện của AgriDrone dành cho bà con quan tâm và muốn tìm hiểu về công nghệ máy bay không người lái ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp: từ tài chính đến quy trình, đào tạo vận hành bay cho đến tư vấn xây dựng đội bay...

Khách hàng đang được hướng dẫn sử dụng máy bay phun thuốc

Tại buổi khai trương, bà con nông dân đã có dịp chiêm ngưỡng những sản phẩm máy bay nông nghiệp mới nhất tại AgriDrone, được tư vấn về những thông số kỹ thuật và chức năng của từng dòng máy. Nông dân cũng tỏ ra rất hào hứng khi được xem màn trình diễn bay ngay tại chương trình với sự điều khiển và thuyết trình trình của kỹ thuật viên. Cũng tại buổi lễ khai trương này, phía công ty cũng đưa ra nhiều chính sách để hỗ trợ nông dân có cơ hội đầu tư máy bay dễ dàng hơn và cam kết đồng hành suốt quá trình sử dụng máy.

Việc ứng dụng máy bay không người lái đã giúp nông dân giải quyết nhiều khó khăn thách thức trong canh tác, tăng năng suất cây trồng và giảm sức lao động cũng như bảo vệ sức khỏe cho bà con. Thực tế đã được chứng minh trên nhiều loại cây trồng như lúa, cam, mía, ngô... máy bay nông nghiệp đã giúp giảm đến 40% lượng thuốc và 90% lượng nước. Giảm lượng hóa chất sử dụng trong sản xuất nhờ vào công nghệ phun hiệu quả cao, từ đó giảm tỷ lệ dư thải ra ngoài môi trường, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, máy bay nông nghiệp còn giúp tối đa hoá lợi nhuận nhờ vào việc tăng cao hiệu quả cây trồng và giảm chi phí nhân công, chi phí mua phân bón, thuốc BVTV... Quan trọng hơn, giải pháp này giúp bảo vệ sức khỏe nông dân khi không còn phải tiếp xúc trực tiếp với hoá chất độc hại khi quy trình phun thuốc - bón phân đã được tự động hoá lên đến 95%.

Sử dụng máy bay phun thuốc cho cây mía tại Nghệ An.

Sử dụng máy bay phun thuốc phục vụ trong nông nghiệp đã được thử nghiệm thành công trên rất nhiều loại cây trồng khác nhau. Tuy nhiên hiện nay thị trường Bắc Trung Bộ vẫn còn hạn chế các sản phẩm máy bay không người lái do chưa có đơn vị cung ứng trực tiếp tại đây. Hiểu được nhu cầu và mong muốn của người dùng tại khu vực, AgriDrone đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới dịch vụ, cung cấp cho khách hàng những giải pháp tốt nhất để vận hành và phát triển kinh tế cùng máy bay nông nghiệp một cách an toàn và hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Thiên Vũ - Giám đốc công ty cổ phần thiết bị bay AgriDrone cũng chia sẻ: “AgiDrone Nghệ An là một bàn đạp quan trọng để phát triển mạnh mẽ khu vực Bắc Trung Bộ, ở đâu có bà con sử dụng máy ở đó có AgriDrone, giúp đỡ bà con 24/7.

Khai trương Trung tâm Dịch vụ AgriDrone Chi nhánh Nghệ An thu hút người dân từ các tỉnh thành miền Trung và Bắc Bộ tham dự

AgriDrone - công ty cung cấp giải pháp máy bay nông nghiệp uy tín, chính hãng đầu tiên tại Việt Nam

AgriDrone Việt Nam là công ty về máy bay không người lái được thành lập từ năm 2012 với mục đích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ máy bay không người lái vào đời sống, sản xuất nông nghiệp. Cho đến hiện tại AgriDrone đã phủ sóng dịch vụ ở hơn 40 tỉnh thành và phục vụ lũy kế hơn 5.000.000 ha.

CEO Nguyễn Văn Thiên Vũ cam kết đồng hành cũng bà con nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp.

Với hành trình hơn 10 năm tiên phong mang máy bay nông nghiệp về Việt Nam, phục vụ hàng ngàn đội bay trải dài từ Bắc tới Nam, AgriDrone tự hào mang đến cho bà con nông dân những sản phẩm chính hãng tiêu chuẩn thế giới cùng với đội ngũ kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm hàng đầu Việt Nam, chất lượng dịch vụ bảo hành chuẩn Quốc tế, kho linh kiện lớn nhất thị trường luôn sẵn sàng phục vụ, cam kết đồng hành cùng bà con trọn đời.

Tham khảo thông tin về các hoạt động của AgriDrone Việt Nam tại: - Website: www.agridrone.vn - Hotline: 03 3838 9999 - Địa chỉ: 4329 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - Email: contact@agridrone.vn

TH