Kiên Thọ phải thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực tăng trưởng mới

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và sự đồng lòng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã Kiên Thọ vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra công sở, trường học dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối liên xã, liên vùng chưa được đầu tư tương xứng, gây khó khăn trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của xã và khu vực liên quan đến quần thể di tích Khởi nghĩa Lam Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra công sở, trường học dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn xã.

Việc triển khai một số dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có lúc còn lúng túng, chậm so với kế hoạch.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Kiên Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Kiên Thọ chiều 30/9, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định việc nhận diện đúng những khó khăn, thách thức cho thấy bước chuyển rõ rệt về tư duy thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền xã. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương phải tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực tăng trưởng mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường liên kết giữa người dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Địa phương cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh việc triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Đặc biệt, địa phương cần quan tâm đến kết nối giao thông nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển và đảm bảo sự liên kết vùng đồng bộ; xây dựng phương án xử lý công sở dôi dư sau sắp xếp.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch làm sạch, làm giàu dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.

Cùng với đó, địa phương cần quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đặc biệt là y tế, giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân; xây dựng giải pháp, kế hoạch phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch.

Giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã không ma túy; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo.

Quốc Hương