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Khởi tố 3 đối tượng thu mua lợn bệnh giết mổ, tiêu thụ

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(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1990, trú tại thôn Trung Lập 2, xã Xuân Lập; Lê Văn Thu, sinh năm 1966, trú tại xã Thọ Lập và Nguyễn Hữu Luân, sinh năm 1987, trú tại xã Yên Phú về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự do có hành vi mua bán, giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Khởi tố 3 đối tượng thu mua lợn bệnh giết mổ, tiêu thụ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1990, trú tại thôn Trung Lập 2, xã Xuân Lập; Lê Văn Thu, sinh năm 1966, trú tại xã Thọ Lập và Nguyễn Hữu Luân, sinh năm 1987, trú tại xã Yên Phú về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự do có hành vi mua bán, giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Xuân Lập phát hiện một số đối tượng có biểu hiện thu mua lợn mắc bệnh để đưa vào giết mổ, tiêu thụ. Xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật, mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, rạng sáng ngày 13/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Xuân Lập tiến hành kiểm tra đột xuất tại gia đình Nguyễn Thị Trang. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khu vực giết mổ đang tập kết 2 con lợn đã chết và các sản phẩm từ lợn đang trong quá trình sơ chế, có dấu hiệu mắc bệnh, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Khởi tố 3 đối tượng thu mua lợn bệnh giết mổ, tiêu thụ

Số lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi liên quan đến vụ án.

Kiểm tra khu vực chuồng nuôi, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 4 con lợn còn sống đang được nuôi nhốt chờ giết mổ. Quá trình điều tra xác định, thông qua sự giới thiệu của Lê Văn Thu, Nguyễn Thị Trang đã mua của Nguyễn Hữu Luân 6 con lợn mắc bệnh để đưa về giết mổ, chế biến thực phẩm bán cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.

Khởi tố 3 đối tượng thu mua lợn bệnh giết mổ, tiêu thụ

Cơ quan chức năng lấy mẫu giám định.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số lợn và thịt lợn được phát hiện, thu giữ đều dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 3 đối tượng thu mua lợn bệnh giết mổ, tiêu thụ

Đối tượng Nguyễn Thị Trang.

Khởi tố 3 đối tượng thu mua lợn bệnh giết mổ, tiêu thụ

Đối tượng Lê Văn Thu.

Theo quy định của pháp luật, hành vi sử dụng động vật mắc bệnh, động vật chết do dịch bệnh để chế biến, cung cấp thực phẩm cho người tiêu dùng là hành vi bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Việc thu mua, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn mắc dịch bệnh không chỉ vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm mà còn làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi, gây thiệt hại cho người chăn nuôi và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh thực phẩm cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh trên động vật; tuyệt đối không thu mua, vận chuyển, giết mổ, chế biến hoặc tiêu thụ động vật mắc bệnh, động vật chết không rõ nguyên nhân dưới mọi hình thức. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Nguồn: CATH

Từ khóa:

#công an tỉnh Thanh Hóa #Tiêu thụ #dịch tả lợn Châu Phi #An toàn thực phẩm #xã Xuân Lập #Cơ quan cảnh sát điều tra #mua #Nguyễn Hữu #phòng Cảnh sát kinh tế #xã Yên Phú

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