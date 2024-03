Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Để góp phần nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sau khi được nghiệm thu, các đơn vị, địa phương đã chú trọng đến tính ứng dụng, bám sát thực tiễn, góp phần phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh bỏ phiếu lựa chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024.

Theo số liệu thống kê của Sở KH&CN, năm 2023, toàn tỉnh có 106 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh triển khai trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội (gồm 76 nhiệm vụ chuyển tiếp, 30 nhiệm vụ mới) với tổng kinh phí 281,744 tỷ đồng. Trong đó, tổng kinh phí sự nghiệp khoa học từ ngân sách địa phương là 116,339 tỷ đồng, chiếm 41,3% và 165,405 tỷ đồng là kinh phí đối ứng của tổ chức, doanh nghiệp, chiếm 58,7%. Năm qua, đã có 17 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 168,21 tỷ đồng, trong đó tổng kinh phí sự nghiệp khoa học là 62,94 tỷ đồng, chiếm 37,4% (Trung ương hỗ trợ 44,02 tỷ đồng, địa phương đối ứng 18,92 tỷ đồng), còn lại 105,27 tỷ đồng là đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia dự án, chiếm 62,6%... Các nhiệm vụ KH&CN đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y dược, du lịch... Đến nay, cấp tỉnh đã đánh giá nghiệm thu 31 nhiệm vụ KH&CN; kiểm tra, xác nhận khối lượng 38 nhiệm vụ; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh cho dừng thực hiện 4 nhiệm vụ, xử lý tài sản hình thành từ kết quả thực hiện nhiệm vụ cho 5 nhiệm vụ KH&CN; tiếp tục bàn giao kết quả, sản phẩm cho đơn vị đề xuất đặt hàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh.

Thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, nhiều công nghệ, tiến bộ kỹ thuật mới được nghiên cứu và thử nghiệm; các mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng đã và đang phục vụ thiết thực cho sản xuất, nhất là trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân, tăng khả năng sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững. Ví như, trên lĩnh vực nông nghiệp, thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN, nhiều loại giống mới, quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật đã được đưa vào ứng dụng. Tiêu biểu như kỹ thuật canh tác thủy canh, canh tác trong hệ thống nhà kính, nhà lưới gắn với công nghệ thâm canh cao; ứng dụng công nghệ sinh học phân tử. Ứng dụng hệ thống tự động hóa, bán tự động hóa và cơ giới hóa trong chăn nuôi công nghiệp; ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm công nghiệp. Từ đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, làm tăng lợi nhuận và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Trên lĩnh vực y tế, nhiều thành tựu y học hiện đại đã được nghiên cứu, ứng dụng vào phục vụ công tác khám, điều trị bệnh, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh thuộc top đầu cả nước về lĩnh vực y tế. Năm 2023, tỉnh ta đã đưa trên 114 kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị tại các bệnh viện. Các đơn vị y tế đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn cao, mang lại nhiều dịch vụ y tế hiện đại, tiên tiến để người dân được hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật và công nghệ, nhiều công nghệ mới được nghiên cứu, chuyển giao thành công đã góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp và tiến trình CNH, HĐH của tỉnh... Đối với các kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn là cơ sở khoa học và thực tiễn giúp cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các ngành và của tỉnh.

Công tác quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ KH&CN cũng có sự đổi mới, hầu hết các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được các ngành đề xuất, đặt hàng, xác định mức độ ưu tiên để thực hiện nhằm giải quyết những vấn đề ngành và thực tiễn đặt ra. Chất lượng nhiệm vụ KH&CN được nâng lên, góp phần phục vụ thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển của tỉnh và địa phương, số đơn vị và số lượng nhiệm vụ KH&CN triển khai vẫn chưa nhiều. Nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh do tác động của tình hình trong nước và thế giới, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai nhân rộng, ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống.

Để nâng cao hiệu quả, tính ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN, thời gian tới, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục lựa chọn các nhiệm vụ KH&CN phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; giải quyết những khó khăn trong sản xuất, đời sống của Nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các nhiệm vụ KH&CN, từng bước nâng cao chất lượng nghiên cứu, bảo đảm khả thi, hiệu quả; tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp, về vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của hoạt động KH&CN cấp cơ sở. Tổ chức tốt việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống để tạo ra sản phẩm mới, ngành nghề mới. Tích cực hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dự án: hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; nâng cao năng suất, chất lượng; tạo lập, quản lý và phát triển các nhãn hiệu hàng hóa, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN tại các địa phương, đơn vị.

Bài và ảnh: Trần Hằng