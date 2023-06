Tạo cầu nối đưa khoa học đến hội viên Hội Làm vườn và Trang trại

Với mục tiêu hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, thời gian qua Hội Làm vườn và Trang trại (LV&TT) Thanh Hóa đã tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật (KHKT) vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và khai thác thủy sản, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên và bà con nông dân.

Mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Vĩnh Tiến (Vĩnh Lộc).

Nhờ sự hướng dẫn của hội LV&TT các cấp, năm 2019 gia đình ông Lê Quang Toàn ở xã Thăng Long (Nông Cống) đã đầu tư nhà lưới để trồng rau thủy canh đem lại năng suất và hiệu quả cao. Chia sẻ về kinh nghiệm thực hiện mô hình, ông Toàn cho biết: Với mô hình thủy canh, cây rau được trồng trong môi trường cách ly nên ít khi nhiễm sâu bệnh; việc cấp nước liên tục giúp cây rau luôn tươi tốt và bảo quản được lâu hơn; năng suất cao hơn so với trồng thổ canh truyền thống. Thời gian tới ông sẽ nghiên cứu và đầu tư thêm hệ thống chăm sóc dinh dưỡng tự động, không cần phải kiểm tra mỗi ngày.

Cũng theo ông Toàn, để cây rau phát triển tốt thì 3 yếu tố quan trọng quyết định là nước, dinh dưỡng và giống. “Chúng tôi sử dụng các loại giống nhập khẩu đã được kiểm định chất lượng và được gieo trong các cốc xơ dừa hoặc mút xốp. Nguồn nước tưới cho rau được kiểm tra thường xuyên, đảm bảo độ pH phù hợp. Còn về dinh dưỡng thì mỗi loại rau có một chế độ khác nhau, trồng loại gì thì pha chế tỷ lệ dung dịch cho phù hợp, giúp rễ cây hấp thu tốt”, ông Toàn cho biết.

Hiện tại, gia đình ông Toàn đã trồng đa dạng các loại rau như xà lách, cải bó xôi, cải xoăn, rau gia vị và những loại rau hợp với thủy canh, hữu cơ an toàn. Do chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, nên các sản phẩm của gia đình ông luôn được khách hàng ưa chuộng. Ngoài trồng rau thủy canh, gia đình còn trồng thêm dưa bao tử, nuôi ốc nhồi để tăng thêm thu nhập.

Chủ tịch Hội LV&TT huyện Nông Cống Lê Trí Đức, cho biết: Để chuyển giao KHKT cho hội viên, Hội LV&TT huyện đã phối hợp cùng Hội Nông dân, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn tổ chức lớp chuyển giao tiến bộ KHKT về chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả. Đặc biệt là các mô hình trồng rau trong nhà lưới, chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hội cũng đã tổ chức cho hội viên tham quan, học tập mô hình sản xuất, kinh doanh tiên tiến trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, tại các địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế VAC - trang trại đạt hiệu quả.

Trong những năm qua Hội LV&TT Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn, chuyển giao KHKT thông qua các chương trình, dự án, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, chuyển giao nhiều kiến thức bổ ích cho hội viên. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ hội viên xây dựng một số mô hình sản xuất nông nghiệp đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao như: “Mô hình phát triển sản xuất nuôi, chế biến ốc nhồi thương phẩm năm 2022” với tổng nguồn vốn thực hiện 1,2 tỷ đồng. Theo đó, hội đã tập hợp 20 chủ hộ có mô hình nuôi ốc nhồi tại các xã Quảng Trạch, Quảng Long, Quảng Hợp, Quảng Văn... của huyện Quảng Xương tạo thành vùng liên kết sản xuất gắn chế biến 16,5 ha. Công ty TNHH Nông nghiệp hữu cơ Thiên Bảo ở thị trấn Tân Phong chịu trách nhiệm tư vấn kỹ thuật và bao tiêu đầu ra cho bà con; trung bình mỗi năm công ty bao tiêu từ 250 - 300 tấn thương phẩm.

Ngoài hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội LV&TT Thanh Hóa đã chủ động ứng dụng KHKT nuôi cấy thành công nấm đông trùng hạ thảo. Năm 2018 sau khi được Trung tâm Nghiên cứu lâm nghiệp Thanh Hóa chuyển giao KHKT, hội đã đầu tư hơn 300 triệu đồng lắp đặt các trang thiết bị, máy móc tiến hành nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo trên nền cơ chất tổng hợp các nguyên liệu gồm gạo lứt, nhộng tằm và một số hỗn hợp khác. Đến nay, Hội LV&TT tỉnh đã làm chủ quy trình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo nhân tạo theo điều kiện kinh tế của địa phương, thành công này đã mở ra một cơ hội nghề mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hội viên. Hiện nay, bình quân mỗi tháng Hội LV&TT sản xuất khoảng 4.000 sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo tươi, với giá bán khoảng 50.000 đến 200.000 đồng/hộp. Ngoài các sản phẩm đông trùng hạ thảo tươi, hội cũng đã đầu tư máy sấy đa dạng hóa các sản phẩm đông trùng hạ thảo cung ứng cho thị trường.

Song song với các hoạt động trên, để hướng đến phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, hội đã phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp cung cấp nguồn chế phẩm sinh học hỗ trợ hội viên xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, không chất thải ứng phó với biến đổi khí hậu. Ứng dụng chế phẩm sinh học EM, biovac... trong xử lý chất thải, nuôi trồng thủy sản, làm phân bón cho cây trồng, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Từ các ứng dụng KHKT mới, hội viên tại các địa phương đã chủ động xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao như mô hình nuôi chim bồ câu Pháp trên nền đệm lót sinh học, mô hình sản xuất ngô ngọt giống Hibrix 53, mô hình cải tạo tầm vóc đàn dê địa phương bằng dê đực giống Boer, mô hình trồng thanh long ruột đỏ tưới nước tiết kiệm có giàn che, mô hình trồng sạ đen...

Từ hiệu quả của việc ứng dụng KHKT vào sản xuất, thời gian tới Hội LV&TT Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao KHKT cho hội viên, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất tạo ra những sản phẩm an toàn, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao, công nghệ sinh học, giúp bà con nông dân từng bước chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, góp phần đẩy mạnh sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất cho người dân.

Bài và ảnh: Trường Giang