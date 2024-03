Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh

Chiều 5/3, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) tỉnh.

Trung tâm CNTT&TT là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TT&TT, được giao nhiệm vụ triển khai, thực thi các nhiệm vụ chính về phát triển chính quyền số, bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng của tỉnh. Thời gian qua, Trung tâm CNTT&TT đã triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc vận hành ổn định, thông suốt các phần mềm dùng chung của tỉnh; bảo đảm ATTT mạng đối với các hoạt động ứng dụng CNTT, giao dịch điện tử, tăng cường nhận thức ATTT trên không gian mạng cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Để thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao, phát huy các kết quả của hoạt động sự nghiệp, khắc phục các khó khăn tồn tại, tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT tỉnh đã các nêu một số khó khăn về nguồn lực, quản lý, vận hành trung tâm dữ liệu của tỉnh trong việc triển khai vận hành các phần mềm dùng chung... Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số nội dung quan trọng như: bổ sung biên chế, kinh phí duy trì hoạt động; về trang thiết bị, hạ tầng; cơ chế, chính sách...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trung tâm CNTT&TT tỉnh trong việc triển khai ứng cứu, xử lý các sự cố về an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp; vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và hệ thống giám sát tại Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng; nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất, chuyển giao CNTT&TT; tư vấn dịch vụ về CNTT&TT; quản lý vận hành hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; tổ chức, triển khai thực hiện đánh giá ATTT và quản lý rủi ro ATTT; đánh giá, kiểm thử sản phẩm CNTT&TT...

Tỉnh Thanh Hóa xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong giai đoạn hiện nay. Thanh Hóa đang đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; đến năm 2030 tiếp tục trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chính quyền số. Để đạt được mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu Trung tâm CNTT&TT tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Về quản lý dữ liệu chung, giao Sở TT&TT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính rà soát lại các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa, tham mưu đề xuất việc cần thiết đưa máy chủ tại các cơ quan về quản lý tập trung tại Trung tâm CNTT&TT.

Về cơ sở vật chất, giao Sở TT&TT rà soát, đánh giá, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cụ thể nguồn nhân lực còn thiếu, lượng hóa về trang thiết bị hạ tầng cần đầu tư và thiết bị cần bảo hành, bảo dưỡng.

Giao Công ty Điện lực Thanh Hóa, trong quý III, phải cung cấp bổ sung thêm nguồn điện dự phòng cho trung tâm, đảm bảo nguồn điện được ổn định không gây gián đoạn khi vận hành máy móc, thiết bị.

Đề nghị Công an tỉnh phối hợp với Sở TT&TT xây dựng phương án, bố trí lực lượng an ninh bảo vệ cơ sở vật chất, an ninh, an toàn cho máy móc tại Trung tâm. Yêu cầu Trung tâm phải chủ động, theo dõi thời gian bảo hành, bảo trì của máy móc trên cơ sở hồ sơ hoàn công, báo cáo thời gian bảo hành, yêu cầu bảo trì thiết bị, thiết bị dự phòng, phòng cháy chữa cháy... lập dự toán, kế hoạch báo cáo thay thế. Giám đốc Sở TT&TT chỉ đạo các phòng chức năng đề nghị xây dựng hệ thống dự phòng ứng cứu ATTT, an ninh mạng.

Về biên chế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu Trung tâm CNTT&TT đánh giá thực trạng nguồn nhân lực hiện có; rà soát, đánh giá lại chức năng, nhiệm vụ được giao, tham khảo mô hình hoạt động của các Trung tâm ở các địa phương khác gửi Sở Nội vụ tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

