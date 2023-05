Nvidia - nhà sản xuất chip đầu tiên gia nhập “câu lạc bộ 1.000 tỷ USD”

Giá cổ phiếu của Nvidia tăng khoảng 25% trong tuần trước. (Nguồn: Reuters)

Tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ đã ngày 30/5 đã xuyên thủng mốc 1.000 tỷ USD về giá trị thị trường, trở thành nhà sản xuất chip đầu tiên gia nhập “câu lạc bộ 1.000 tỷ USD .”

Tập đoàn sản xuất chip Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, công ty sản xuất chip lớn thứ hai trên toàn cầu của Đài Loan (Trung Quốc), được định giá ở mức 535 tỷ USD.

Meta Platforms Inc được định giá ở mức 670 tỷ USD, sau khi đạt 1.000 tỷ USD trong năm 2021, trong khi Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft Corp và Amazon.com Inc là những công ty khác của Mỹ nằm trong “câu lạc bộ nghìn tỷ USD.”

Trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút sự chú ý sau khi Nvidia, nhà sản xuất chip AI và trò chơi, gây bất ngờ cho các nhà đầu tư với dự báo doanh thu được đưa ra trong tuần trước vượt 50% so với nhận định của giới phân tích.

Giá cổ phiếu của Nvidia tăng khoảng 25% trong tuần trước, đưa đến sự phục hồi của các cổ phiếu liên quan đến AI và của các nhà sản xuất chip khác.

Sự thành công nhanh chóng của ChatGPT do OpenAI phát triển đã khuyến khích các tập đoàn công nghệ khác như Alphabet và Microsoft dành mọi nỗ lực phát triển AI tạo sinh, với khả năng hội thoại như con người và soạn thảo từ truyện cười đến thơ ca./.

(TTXVN/Vietnam+)