iPhone 15 Plus hay iPhone 15 Pro? Mua iPhone nào cuối năm 2023?

Sở hữu mức giá hợp lý cùng nhiều nâng cấp vượt bậc, cả 2 phiên bản iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro đều khiến nhiều người dùng phải cân nhắc khi đưa ra lựa chọn. Vậy giữa hai phiên bản này có những khác biệt gì và nên chọn sản phẩm nào? Hãy cùng tìm hiểu trong nội dung chi tiết dưới đây.

1. iPhone 15 Plus - Nâng cấp đỉnh, chi phí tốt nhất

iPhone 15 Plus sở hữu màn hình kích thước 6,7 inch và những đường bo cong mềm mại ở cả 4 cạnh. Ngoài ra, Apple còn trang bị cho iPhone 15 Plus mặt lưng kính mờ giúp cải thiện độ bám và khả năng chống trơn trượt của máy, đồng thời “làm mới" diện mạo của iphone 15 Plus so với phiên bản tiền nhiệm.

Mặt lưng kính nhám kết hợp cùng bộ sưu tập màu mới mang tới vẻ đẹp trẻ trung, tinh tế cho iPhone 15 Plus

Ngoài nâng cấp về vẻ ngoài, Apple còn nâng cấp cảm biến camera của iPhone 15 Plus và tăng khẩu độ. Thông qua nâng cấp này, iPhone 15 Plus mang đến cho người dùng trải nghiệm chụp ảnh sắc nét và chân thực hơn bao giờ hết. Đặc biệt hơn cả, việc iPhone 15 Plus chuyển sang cổng sạc USB-C để đồng bộ với các sản phẩm của Apple và đáp ứng quy định về cổng sạc pin của Liên minh châu Âu.

Ngoài những ưu điểm trên, iPhone 15 Plus vẫn còn một vài tiếc nuối đối với người dùng như chưa trang bị tính năng Always-On display, màn hình 120Hz, tính năng Find My Friends còn gặp nhiều hạn chế.

So với thời gian đầu ra mắt, giá iPhone 15 Plus hiện đã giảm đáng kể và dao động từ 24,9 - 33,5 triệu đồng, trong đó phiên bản iPhone 15 Plus 256GB có mức giá khoảng 28 triệu đồng và được đánh giá là mức dung lượng phù hợp hơn với đại đa số người dùng.

Cổng sạc USB Type C trên iPhone 15 Plus mang tới nhiều lợi ích về mặt chi phí cho người dùng.

2. iPhone 15 Pro - Dòng máy cao cấp tốt nhất

Vẫn chung ngôn ngữ thiết kế đơn giản, iP 15 Pro sở hữu ngoại hình không có nhiều khác biệt so với thế hệ iPhone 14 trước đây. Tuy nhiên, Apple lần đầu tiên sử dụng chất liệu Titanium cho phần khung viền iPhone 15 Pro nhằm tăng độ cứng, độ bền và diện mạo sang trọng. Bên cạnh đó, Apple đã thay thế nút Bật/Tắt tiếng bằng nút Tác Vụ (Action Button) tích hợp đa dạng chức năng và giúp người dùng dễ dàng truy cập vào mọi tính năng yêu thích.

Thêm vào đó, iPhone 15 Pro còn trang bị thêm chip A17 Pro với hiệu năng vượt trội giúp xử lý dễ dàng mọi tác vụ đồ họa nặng từ các tựa game như Resident Evil Village hay PUBG. iOS 17 trên iPhone 15 Pro cũng được nhiều người dùng đánh giá cao bởi những tiện ích như chế độ Chờ mới, “cá nhân hoá" Nhãn dán trong Tin nhắn,...

iPhone 15 Pro được trang bị chip A17 Pro mạnh mẽ nhất nhà Apple

Mặc dù không được nâng cấp ống kính zoom 5x như iPhone 15 Pro Max, song thiết bị vẫn được nhiều chuyên trang đánh giá cao khi sở hữu các nâng cấp nổi bật như cổng sạc Type-C, camera 48MP, màn hình 120Hz, giá iPhone 15 Pro hiện tại cũng vô cùng ưu đãi, dao động trong khoảng từ 27 - 42 triệu đồng.

Nhìn chung, cả 2 phiên bản đều là siêu phẩm iPhone với mức giá tốt và việc đưa ra quyết định mua sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cũng như mong muốn của người dùng. Bạn có thể cân nhắc iPhone 15 Plus nếu muốn mức giá “mềm” hơn và muốn sử dụng điện thoại có màn hình lớn. Hoặc chọn iPhone 15 Pro nếu có nhu cầu sử dụng tính năng công nghệ quay chụp tốt nhất và thích máy nhỏ gọn.

Ngoài ra, nếu bạn muốn biết thêm bất kỳ thông tin nào về thiết kế, tính năng, giá iPhone 15 Series, hãy đến ngay với Viettel Store - đại lý uỷ quyền chính hãng của Apple tại Việt Nam. Tại đây, bạn sẽ được mua sắm những sản phẩm công nghệ chuẩn Apple cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn.

Viettel Store có hệ thống cửa hàng hơn 300 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp tất cả các sản phẩm công nghệ chất lượng cao với mức giá tốt.

Vui lòng liên hệ Viettel Store qua thông tin dưới đây để nhận hỗ trợ tư vấn từ đội ngũ nhân viên: - Hệ thống cửa hàng: https://viettelstore.vn/sieu-thi-gan-nhat.html - Website: https://viettelstore.vn - Facebook: https://www.facebook.com/ViettelstoreOnline - Hotline: 1800.8123 - Thông tin CSKH & Bảo hành: 1900.8096

LN