Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở

Với vai trò quan trọng là “cầu nối” để truyền tải thông tin một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất đến đông đảo người dân, những năm qua việc nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở luôn được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện.

Hệ thống truyền thanh thông minh ở thị trấn Bến Sung (Như Thanh).

Hàng ngày, cứ vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều tiếng loa truyền thanh ở thị trấn Bến Sung (Như Thanh) lại vang lên đều đặn thông tin các sự kiện thời sự chính trị nổi bật diễn ra trên địa bàn. Đó là kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; chương trình xây dựng nông thôn mới...

Công chức văn hóa - xã hội, kiêm Trưởng Đài Truyền thanh thị trấn Bến Sung Nguyễn Sỹ Thử, cho biết: Các thông tin trên hệ thống truyền thanh từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần của người dân trên địa bàn. Cũng từ hoạt động của hệ thống truyền thanh đã góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua lao động, sản xuất giữa các khu phố, huy động được sự đóng góp tích cực của người dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường làng, ngõ xóm, thiết chế văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường...

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, cũng như truyền tải được thông tin đến người dân một cách nhanh, hiệu quả nhất, từ đầu năm 2023 thị trấn đã đầu tư xây dựng hệ thống truyền thanh thông minh với 18 cụm loa phủ sóng ở khắp các khu phố. Truyền thanh thông minh có ưu điểm là hệ thống thiết bị gọn nhẹ, vận hành đơn giản, lắp đặt sử dụng dễ dàng, thuận lợi cho nhân viên điều khiển. Nhờ phần mềm chuyển đổi văn bản sang giọng nói tự động giúp chúng tôi không phải mất nhiều thời gian ngồi đọc, thu âm bản tin rồi xử lý tạp âm trước khi phát sóng như trước. Hệ thống truyền thanh thông minh nếu được nhân rộng và đưa vào sử dụng sẽ giúp cán bộ, công chức kiêm nhiệm phụ trách đài truyền thanh giảm áp lực và xử lý công việc chuyên môn nhanh gọn, thuận tiện hơn...

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Như Thanh Đinh Xuân Thắng chia sẻ: Để đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời, đa dạng tới người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện đã không ngừng được quan tâm nâng cấp, đầu tư hiện đại. Hiện nay, toàn huyện đã xây dựng được 250 cụm loa/14 xã, thị trấn. 100% sử dụng truyền thanh không dây phát sóng FM. Huyện đã có hai xã đầu tư xây dựng được hệ thống truyền thanh thông minh đó là xã Yên Thọ và thị trấn Bến Sung. Từ nay đến cuối năm huyện sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng thêm hệ thống truyền thanh thông minh ở 6 xã trên địa bàn. Ngoài ra, để đáp ứng vận hành tốt hệ thống truyền thanh huyện luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ phát thanh. Đồng thời, đa dạng các hình thức tuyên truyền để phục vụ Nhân dân. Tuy nhiên, do đặc thù là huyện miền núi, qua thời gian sử dụng, nhiều trang thiết bị truyền thanh đã hỏng, xuống cấp, nhưng do thiếu kinh phí nên chưa khắc phục được, dẫn đến không phát huy được hiệu quả tuyên truyền tại cơ sở. Ngoài ra, do một số xã như Thanh Tân, Xuân Phúc có địa hình đồi núi nhiều nên việc tiếp cận truyền thanh cơ sở còn gặp nhiều khó khăn...

Tại huyện Nông Cống, hiện tại 201 thôn, làng, tiểu khu trên địa bàn đều được đầu tư xây dựng hệ thống cụm loa truyền thanh. Ngoài ra, đã có 7 xã đầu tư xây dựng hệ thống truyền thanh thông minh như Tế Lợi, Tượng Sơn, Thăng Bình, Tượng Lĩnh... Thời gian qua, nhờ hệ thống loa truyền thanh ở các thôn mà người dân trong huyện đã lĩnh hội được nhiều thông tin hữu ích, đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương...

Có thể thấy rằng tính hiệu quả trong thông tin, truyền thông của hệ thống thông tin cơ sở ngày càng được khẳng định. Bởi vậy, để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở và hướng tới chuyển đổi số, ngày 5-1-2023 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2030”, với mục tiêu: Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở hiện đại, toàn diện theo hướng chuyển đổi số, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến người dân và phục vụ công tác quản lý Nhà nước về thông tin cơ sở theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2023-2025 sẽ tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp thiết bị sản xuất chương trình, thiết bị tích hợp tự động đài truyền thanh cấp huyện; đầu tư thiết bị phương tiện thông tin lưu động; đầu tư thiết lập mới hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông ở các xã, phường, thị trấn; hệ thống đài đã bị hỏng hoàn toàn và các đài truyền thanh FM ở băng tần (87-108 Mhz) không được cấp lại giấy phép tần số theo quy định; đầu tư bộ thiết bị tích hợp tự động cho các xã đảm bảo mục tiêu chuyển đổi số hệ thống đài truyền thanh cơ sở... Giai đoạn 2026-2030 sẽ hoàn thành đầu tư nâng cấp đối với các xã có đài truyền thanh sử dụng phương thức truyền thanh có dây và truyền thanh không dây sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Các huyện, thị xã, thành phố, cửa khẩu có bảng điện tử và cụm thông tin cơ sở kết nối với hệ thống thông tin nguồn của tỉnh.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt