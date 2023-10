Diễn tập bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và ứng cứu sự cố năm 2023

Sáng 27/10, Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Vncert tổ chức chương trình diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin, ứng cứu sự cố năm 2023 cho cán bộ chuyên trách CNTT, thành viên Đội ứng cứu sự cố của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh chương trình diễn tập thực chiến năm 2023.

Với chủ đề “Bảo đảm an toàn thông tin tại Trung tâm dữ liệu và Điều hành an toàn, an ninh mạng tỉnh Thanh Hóa”, thông qua hoạt động diễn tập lần này, Trung tâm mong muốn nâng cao năng lực, chia sẻ thông tin về quy trình xử lý sự cố an toàn thông tin mạng, đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh phát biểu khai mạc chương trình diễn tập.

Phát biểu khai mạc chương trình diễn tập, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, cho biết: Để đảm bảo cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được an toàn, hoạt động ổn định phục vụ các hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp trên môi trường mạng, đợt diễn tập lần này nhằm đánh giá khả năng phòng ngừa xâm nhập và khả năng phát hiện kịp thời các điểm yếu về quy trình, công nghệ, con người, qua đó khắc phục điểm yếu, lỗ hổng và săn lùng mối nguy hại. Qua nội dung hướng dẫn ở lần diễn tập lần này, nhằm giúp cán bộ, bộ phận chuyên trách có thể vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tiếp tục trau dồi, cập nhật kiến thức mới để phục vụ công tác chuyên môn.

Các chuyên gia VnCert tập huấn cho các thành viên tham gia buổi diễn tập

Tham gia diễn tập năm nay có gần 60 cán bộ chuyên trách CNTT, cùng các thành viên Đội ứng cứu sự cố của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chương trình diễn tập diễn ra trong hai ngày (từ 27-28/10).

Quang Trung