Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt dịp Tết Nguyên đán

Nhằm bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhu cầu thông tin, liên lạc, vui chơi, giải trí của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều giải pháp kỹ thuật, lên phương án trực tết, bố trí nhân lực, tăng cường hỗ trợ, chăm sóc khách hàng...

Các đơn vị viễn thông chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo thông tin liên lạc dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Để bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp xây dựng và triển khai tốt các phương án an toàn mạng lưới, an ninh thông tin, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, thiết bị dự phòng để thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Ưu tiên xử lý, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương; triển khai phương án kỹ thuật an toàn mạng lưới phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cung cấp các kênh truyền hình có chất lượng tốt, phục vụ chuyển tải thông tin đáp ứng nhu cầu xem truyền hình của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước tại địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin, phòng, chống cháy nổ tại đơn vị; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông, truyền hình cáp để phát tán các nội dung thông tin trái pháp luật...

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, VNPT Thanh Hóa đã tăng cường công tác bảo đảm an toàn mạng lưới, an ninh thông tin, an toàn cơ sở hạ tầng và phòng, chống cháy nổ trong dịp Tết Dương lịch 2023; lên kế hoạch tổ chức trực lãnh đạo, trực kỹ thuật, trực xử lý ứng cứu và trực bảo vệ, tự vệ, phòng chống cháy nổ trong các ngày nghỉ tết; phối hợp chặt chẽ với bưu điện huyện, thị xã, thành phố bảo đảm tốt an toàn mạng lưới, an ninh thông tin, tài sản cơ quan, con người và các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; sẵn sàng triển khai ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố trên mạng, giải quyết nhanh chóng các tình huống phát sinh... Cùng với đó, để chủ động triển khai ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố trên mạng, VNPT Thanh Hóa còn phối hợp với VNPT-Net, VNPT-Media và các đơn vị liên quan khác liên tục giám sát lưu lượng, tình trạng hoạt động của các thiết bị trên mạng lưới để kịp thời san tải, triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện, lọc, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật trên hệ thống, hạ tầng mạng lưới thuộc phạm vi đơn vị quản lý.

Để chủ động trong công tác bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, MobiFone Thanh Hóa đã bố trí đầy đủ nhân viên trực xử lý và hỗ trợ khách hàng; thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, trực ứng cứu thông tin và vận hành khai thác mạng lưới viễn thông hoạt động thông suốt 24/24 giờ; chuẩn bị các biện pháp bảo đảm lưu lượng an toàn vào ngày tết như lắp đặt thêm các trạm tăng lưu lượng data để bổ sung vào các khu vực có số lượng khách hàng tăng, đồng thời tập trung các nguồn lực đảm bảo an toàn thông tin mạng lưới nhằm phục vụ khách hàng với nhu cầu rất lớn vào dịp tết.

Các đơn vị bưu chính, viễn thông, công nghệ bố trí nhân lực tăng cường hỗ trợ chăm sóc khách hàng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Là đơn vị hiện có gần 100.000 khách hàng đang sử dụng dịch vụ, chưa kể khách hàng dùng qua App, Giám đốc FPT Telecom Chi nhánh Thanh Hóa Nguyễn Khắc Hiếu chia sẻ: FPT Telecom Chi nhánh Thanh Hóa hiện đang phục vụ hàng nghìn khách hàng sử dụng các dịch vụ đa dạng về viễn thông và nội dung số, trong đó thương hiệu internet, Truyền hình FPT và Camera FPT đã trở nên quen thuộc và nhận được sự yêu mến của khách hàng trong tỉnh. Để chủ động đảm bảo an toàn, ổn định thông tin liên lạc và dịch vụ truyền hình không bị gián đoạn, FPT đã triển khai riêng hệ thống băng thông rộng, đảm bảo dự phòng băng thông, hạ tầng thiết bị truyền dẫn, bố trí nhân lực tăng cường hỗ trợ chăm sóc khách hàng... Ngoài ra, phát huy lợi thế của FPT là có thể chủ động được nội dung, bản quyền chương trình truyền hình, hướng tới hài lòng và nâng tầm cuộc sống của người dân.

Với việc nâng cấp hạ tầng, chủ động chuẩn bị đầy đủ các phương án, nhân vật lực, thiết bị, nâng cao năng lực mạng lưới... các đơn vị bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã sẵn sàng bảo đảm mạng bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp hoạt động ổn định, thông suốt trong dịp tết, góp phần mang đến cho khách hàng sự hài lòng để đón một mùa xuân mới nhiều niềm vui.

Bài và ảnh: Linh Hương