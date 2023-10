Auto Inbox Plus - Chìa khóa giúp doanh nghiệp níu giữ khách hàng cũ siêu hiệu quả

Làm cách nào để có thể gửi tin nhắn cho khách hàng cũ nhanh, đầy đủ mà không bị báo cáo spam? Đây là vấn đề mà hầu hết doanh nghiệp, cá nhân đang kinh doanh gặp phải khi thực hiện các chiến lược chăm sóc khách hàng trên fanpage. Để có thể duy trì lượng khách hàng cũ quan tâm và tin tưởng, hãy chọn Auto Inbox Plus - Giải pháp tối ưu đưa doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng.

Giới thiệu về Auto Inbox Plus

Auto Inbox Plus là công cụ hỗ trợ gửi tin nhắn an toàn dành riêng cho những doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh muốn gửi tin nhắn đến hàng loạt khách hàng cũ đã từng nhắn tin trên fanpage trước đây.

Được xem là giải pháp tối ưu trong thời đại kinh doanh số hiện nay, những doanh nghiệp, cá nhân sử dụng Auto Inbox Plus sẽ có những lợi thế lớn khi gia tăng khả năng tiếp cận với khách hàng cũ, từ đó có cho mình danh sách dài những khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Sau gần 5 năm ra mắt, Auto Inbox Plus hiện đã sở hữu lượng người dùng khổng lồ. Chắc chắn thời gian tới Auto Inbox Plus sẽ được chú ý hơn và trở thành công cụ tốt nhất cho các chiến lượng remarketing và upsale. Để hiểu hơn về Auto Inbox Plus, mọi người có thể xem qua website auto-inbox.com .

Những ưu điểm khi sử dụng Auto Inbox Plus

So với các công cụ hỗ trợ gửi tin nhắn khác thì sử dụng Auto Inbox Plus, khách hàng sẽ thật sự hài lòng và an tâm bởi:

- Auto Inbox Plus hỗ trợ người dùng có thể chủ động trong việc chạy số lượng tin nhắn và thay đổi tin nhắn tùy ý.

- Khả năng tiếp cận khách hàng đạt đến 80% nhờ vào những nội dung quảng cáo ấn tượng.

- Bên cạnh nội dung văn bản, người dùng có thể đính kèm hình ảnh, video, chương trình khuyến mãi, link web khi gửi tin nhắn. Khách hàng sẽ dễ chú ý và truy cập nhanh hơn.

- Với những trang fanpage bị khóa tính năng gửi bằng thẻ tin nhắn thì vẫn có thể sử dụng Auto Inbox Plus để gửi tin nhắn hàng loạt đến khách hàng.

- Tốc độ gửi tin nhanh, chỉ 2s cho 1 khách hàng.

Tuy nhiên, Auto Inbox Plus cũng có nhược điểm chính là có thể bị checkpoint trong quá trình sử dụng. Đây là cơ chế bảo vệ của Facebook trước hành động lặp đi lặp lại (spam). Vấn đề này được giải quyết bằng cách sử dụng nick phụ và mời vào quyền biên tập viên fanpage. Ngoài ra nhược điểm nữa khi sử dụng Auto Inbox Plus chính là ở phần nội dung tin nhắn sẽ không thể chứa nút bấm hay câu trả lời nhanh.

Những nhược điểm này không ảnh hưởng đến quá trình gửi tin nhắn cho khách hàng cũ. Do đó mà số lượng người dùng tin tưởng và lựa chọn Auto Inbox Plus đang ngày càng tăng lên mạnh mẽ.

Những lưu ý khi sử dụng Auto Inbox Plus

Khi sử dụng Auto Inbox Plus, mọi người cần quan tâm kỹ đến những vấn đề sau đây:

- Auto Inbox Plus chỉ hoạt động trên các nền tảng trình duyệt Chrome và Cốc Cốc

- Để đảm bảo không bị báo cáo bởi Facebook, hãy sử dụng tài khoản phụ để gửi tin thay vì sử dụng tài khoản chính nhé.

- Nội dung tin nhắn nên có độ dài vừa phải, thu hút người đọc, không nên sử dụng quá nhiều văn bản, vượt quá 500 ký tự và sử dụng quá nhiều icon.

- Nên sử dụng link rút gọn thay vì sử dụng link nguyên bản để đảm bảo nội dung thu hút khách hàng hơn.

- Chỉ nên gửi dưới 10.000 tin nhắn cho một tài khoản trên 1 ngày. Không nên gửi quá vì như vậy rất dễ bị Facebook báo cáo và khóa tin nhắn.

- Nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của Auto Inbox Plus và làm theo các bước để có thể thực hiện gửi tin nhắn nhanh, an toàn và đầy đủ nhất.

Cài đặt và sử dụng dễ dàng, cho phép người dùng có thể chủ động trong việc soạn và gửi tin nhắn đi. Đặc biệt là không giới hạn tin nhắn hay fanpage, giá dịch vụ cực kỳ rẻ, hãy tham khảo và sử dụng Auto Inbox Plus để dễ dàng hơn trong việc thực hiện các chiến lược kinh doanh có hiệu quả nhé.

Thông tin liên hệ: Website:https://fb-auto-inbox.com/

