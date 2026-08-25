Iran tung “kế hoạch 2 năm” ứng phó sức ép kinh tế từ Mỹ

Không lâu sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố chiến dịch tài chính mới nhằm cô lập Iran, giới chức Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng đáp trả mạnh mẽ, đồng thời tuyên bố Tehran đang xây dựng “kế hoạch 2 năm” để ứng phó với sức ép kinh tế từ Mỹ.

Iran xây dựng “kế hoạch 2 năm” để ứng phó với sức ép kinh tế từ Mỹ. Ảnh: CBS News.

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước ngày 24/8, Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madani-zadeh khẳng định Tehran hoàn toàn sẵn sàng đối phó với các biện pháp trừng phạt mới và cho rằng những động thái này sẽ tiếp tục dẫn tới thất bại của Washington.

Ông Madani-zadeh cho biết Chính phủ Iran đã chờ đợi các kế hoạch của Mỹ từ lâu và đã xây dựng phương án ứng phó trong 2 năm tới, đồng thời có “các công cụ riêng” để đối phó với sức ép kinh tế. Quan chức này cũng nhận định Trung Quốc và Nga không chấp nhận các biện pháp của Mỹ, đồng thời dự báo nhiều nước khác sẽ phản đối hoặc tìm cách chống lại các biện pháp trừng phạt mới.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các biện pháp trừng phạt và gây sức ép không giúp giải quyết vấn đề, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.

Những tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc kết quả thăm dò do hãng Reuters/Ipsos thực hiện, công bố ngày 24/8 cho thấy sự ủng hộ của người dân Mỹ đối với chiến dịch quân sự nhằm vào Iran tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột bắt đầu. Theo đó, chỉ 31% người Mỹ được hỏi ủng hộ các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran, giảm từ 37% hồi tháng 3 và 34% hồi đầu tháng 8.

Chỉ còn 31% người Mỹ ủng hộ cuộc chiến với Iran. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, mức ủng hộ giảm mạnh trong nhóm cử tri Cộng hòa. Tỷ lệ thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ chiến dịch quân sự hiện ở mức 69%, so với 77% hồi tháng 3. Diễn biến này cho thấy sự đồng thuận trong lực lượng cử tri ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang có dấu hiệu suy giảm.

Trong khi đó, tỷ lệ người Mỹ đánh giá tích cực về hiệu quả công việc của ông Trump duy trì ở mức 33%, thấp nhất trong các cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos trong cả nhiệm kỳ đầu và nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Ngọc Liên

Nguồn: BBC/USA Today.