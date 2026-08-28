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Hội LHPN tỉnh tặng quà cho nữ phạm nhân Trại giam Thanh Phong

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28/8, tại Phân trại số 1, Trại giam Thanh Phong, nhân dịp đơn vị tổ chức Lễ công bố Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt Quốc khánh 2/9/2026; thông báo kết quả tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt giữa năm 2026, Hội LHPN tỉnh và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tặng quà và sách cho các nữ phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện chấp hành án phạt tù và cải tạo tốt.

Hội LHPN tỉnh tặng quà cho nữ phạm nhân Trại giam Thanh Phong

Sáng 28/8, tại Phân trại số 1, Trại giam Thanh Phong, nhân dịp đơn vị tổ chức Lễ công bố Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt Quốc khánh 2/9/2026; thông báo kết quả tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt giữa năm 2026, Hội LHPN tỉnh và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tặng quà và sách cho các nữ phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện chấp hành án phạt tù và cải tạo tốt.

Hội LHPN tỉnh tặng quà cho nữ phạm nhân Trại giam Thanh Phong

Đại tá Đàm Minh Phong, Giám thị Trại giam số 1 trao giấy chứng nhận cho phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù

Tại buổi lễ, đại diện Giám thị Trại giam Thanh Phong đã công bố Quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về danh sách những phạm nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 915 phạm nhân, trong đó có 117 phạm nhân giảm hết thời hạn.

Hội LHPN tỉnh đã trao 20 suất quà cho 20 phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn; Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng nhiều đầu sách góp phần xây dựng thư viện sách của trại giam thêm phong phú, phục vụ công tác giáo dục phạm nhân.

Hội LHPN tỉnh tặng quà cho nữ phạm nhân Trại giam Thanh Phong

Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng sách cho Trại giam Thanh Phong

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo đơn vị ghi nhận những nỗ lực cải tạo, rèn luyện của phạm nhân; đồng thời mong muốn mỗi phạm nhân tiếp tục nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, chuẩn bị tốt các điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Nhân dịp này, Phân trại số 1 đã công bố danh sách 9 phạm nhân và 1 tập thể đạt giải trong Cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2026.

Lê Hà

Từ khóa:

#Phạm nhân #Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa #Hội lhpn tỉnh #Phạt tù #Quốc khánh 2/9 #Tặng quà #Hoàn cảnh khó khăn #Tha tù trước thời hạn #Công bố #Cải tạo

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