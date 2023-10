Xây dựng trường chuẩn quốc gia ở Quan Sơn

Những năm trước đây, thầy và trò Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thượng (Quan Sơn) phải dạy và học trong tình trạng phòng học xuống cấp, thiếu trang thiết bị và phòng học chức năng, ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục của nhà trường.

Cơ sở vật chất Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thượng được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Được sự quan tâm của huyện Quan Sơn và cấp ủy, chính quyền địa phương, năm 2022, nhà trường được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị dạy học, đặc biệt là xây dựng nhà bán trú cho học sinh. Hiện nay, các phòng học, phòng chức năng, nhà hiệu bộ, khuôn viên, nhà bán trú được đầu tư xây mới, cải tạo khang trang đáp ứng yêu cầu dạy học.

Được sự quan tâm của Nhà nước, cùng với sự nỗ lực vượt khó của thầy và trò, chất lượng giáo dục của Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thượng được nâng lên rõ nét. Giáo viên, học sinh của nhà trường luôn thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm trong việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; môi trường giáo dục được xây dựng thân thiện, có sự phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, tạo được sự đồng thuận giữa nhà trường và phụ huynh. Tháng 12/2023, nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Thầy giáo Lương Minh Thắng, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thượng cho biết: Nhà trường được công nhận trường chuẩn quốc gia là niềm vinh dự, là động lực để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục. Thời gian tới, Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thượng tiếp tục siết chặt kỷ cương, nền nếp, xây dựng môi trường học tập tích cực; đổi mới phương pháp quản lý giáo dục, đề cao vai trò của cán bộ, giáo viên; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, tạo niềm tin yêu của phụ huynh và học sinh.

Mặc dù còn những khó khăn, nhưng công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được huyện Quan Sơn xác định là nhiệm vụ quan trọng góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn huyện đã được đầu tư phòng học, phòng chức năng, khu nhà hiệu bộ, các công trình phụ trợ, trang thiết bị giáo dục, phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác dạy và học. Từ năm 2022 đến tháng 9/2023, huyện Quan Sơn đã huy động mọi nguồn lực xây dựng mới, sửa chữa 72 phòng học, 25 phòng hiệu bộ, 12 phòng bộ môn, 9 công vụ với tổng mức đầu tư hơn 67,5 tỷ đồng.

Cùng với việc xây dựng kết cấu hạ tầng, huyện Quan Sơn còn chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo để đáp ứng tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn quốc gia. Để thực hiện điều này, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quan Sơn đã chỉ đạo các trường học, khuyến khích, động viên giáo viên không ngừng tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn, giáo viên dạy giỏi các cấp.

Tính đến tháng 10/2023, huyện Quan Sơn có 25/40 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó, mầm non có 10 trường, tiểu học có 8 trường, THCS có 6 trường, TH&THCS có 1 trường; tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia toàn huyện đạt tỷ lệ 62,5%. Năm học 2023, huyện Quan Sơn đang đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho 3 trường, gồm: Trường Mầm non Sơn Hà, Trường Mầm non Trung Tiến và Trường Tiểu học Sơn Thủy... để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu hết năm 2023, huyện Quan Sơn có 70% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Huy Hà, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quan Sơn cho biết: Ngành GD&ĐT huyện Quan Sơn luôn xác định xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn các nội dung cần thiết trong việc xây dựng trường chuẩn cho các nhà trường và yêu cầu mỗi trường học phải xây dựng lộ trình phấn đấu đạt chuẩn. Bên cạnh đó, huyện Quan Sơn cũng luôn quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị cho các trường học. Vì vậy, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của huyện đạt được những kết quả khả quan, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thời gian tới, Phòng GD&ĐT tiếp tục tham mưu với UBND huyện sử dụng các nguồn vốn của Trung ương và địa phương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các trường, nhất là các trường nằm trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; thực hiện các giải pháp xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bộ môn, chuẩn về trình độ đào tạo, thúc đẩy chất lượng giáo dục trong các nhà trường ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Nguyễn