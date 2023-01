Trường Mầm non Đông Minh: Giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng - lấy trẻ em làm trung tâm

Trở thành trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng mức độ 3, đó là thành quả từ sự nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo và giáo viên Trường Mầm non Đông Minh, huyện Đông Sơn. Đồng thời, kết quả ấy cũng đã minh chứng cho định hướng đúng đắn của nhà trường, đó là phát triển giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng - lấy trẻ em làm trung tâm.

Hoạt động ngoài trời của giáo viên và học sinh Trường Mầm non Đông Minh.

Giáo dục mầm non đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ; đồng thời, hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm, sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi; cũng như khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học tập ở các cấp tiếp theo. Nắm bắt rõ ý nghĩa và mục tiêu đó, thông qua việc kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công an và đặc biệt là phụ huynh, Trường Mầm non Đông Minh đã tổ chức nhiều hoạt động ngoài nhà trường thiết thực, bổ ích.

Cô Lâm Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Minh, cho biết: “Hoạt động trải nghiệm tham quan dã ngoại có ý nghĩa rất lớn đối với trẻ mầm non. Trẻ mầm non rất thích hoạt động và trải nghiệm để nhận thức, khám phá đối tượng bằng việc tương tác với đối tượng thông qua hành động tri giác bên ngoài như nhìn, nghe, sờ... và quá trình tâm lý bên trong như chú ý, tư duy, tưởng tượng, ghi nhớ. Thông qua đó trẻ có thể học hỏi, tiếp thu, tìm tòi, sáng tạo, tích lũy được những kinh nghiệm cho bản thân và hoàn thiện các kỹ năng trong cuộc sống. Dạy học thông qua trải nghiệm là một phương pháp có nhiều ưu điểm và kích thích được các tiềm năng trí tuệ của trẻ”.

Chính vì lẽ đó, vào các ngày lễ, nhà trường đều xây dựng kế hoạch cho các con đi tham quan, học hỏi thực tế. Đồng thời, phối hợp với phụ huynh và cộng đồng triển khai thực hiện mô hình “Tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng” phù hợp với điều kiện của trường và địa phương. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khi tham gia các hoạt động ngoại khóa; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trẻ khi thực hiện mô hình cho cán bộ quản lý, giáo viên và phu huynh. Để triển khai các hoạt động trải nghiệm cho trẻ, thì vai trò của cộng đồng là rất quan trọng, trong đó đoàn thanh niên hỗ trợ hướng dẫn các cháu trong việc trồng cây, chăm sóc khu vườn tuổi thơ; công an xã có trách nhiệm bảo đảm an toàn trong các hoạt động ngoài khuôn viên nhà trường...

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện bước đầu nhà trường gặp nhiều khó khăn. Như chia sẻ của cô Lâm Thị Hồng, Hiệu trưởng nhà trường thì ban đầu khi thực hiện nhiều phụ huynh ít tương tác, hầu như chưa biết mục đích của sự phối hợp cho trẻ thực hiện tham quan dã ngoại giúp trẻ học được nhiều kiến thức từ thực tế cuộc sống. Nhiều phụ huynh chưa có nhận thức đúng về tầm quan trọng của giáo dục mầm non và giáo dục gia đình. Hơn nữa, nhiều phụ huynh sợ con không an toàn khi tổ chức cho trẻ đi xa. Ngoài ra, nhiều phụ huynh còn cho rằng những nơi mà trẻ đến tham quan như vườn cây, trang trại đều là những điểm trẻ vẫn thấy hàng ngày, nên việc tham quan là không cần thiết...

Khắc phục những khó khăn bước đầu và sau một thời gian triển khai đạt hiệu quả, đến nay mô hình “Tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng” đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ của nhà trường, cũng như được niềm tin của chính quyền và Nhân dân. Đây cũng là một trong những cơ sở để Trường Mầm non Đông Minh đạt trường chuẩn quốc gia với quy mô, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại. Trường 18 cán bộ giáo viên; 8 nhóm lớp gồm 2 nhóm trẻ và 6 lớp mẫu giáo, với tổng số gần 220 cháu. Số lượng trẻ ra lớp luôn đạt và vượt kế hoạch đầu năm học.

Đánh giá về hiệu quả của hoạt động giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng tại Trường Mầm non Đông Minh, bà Lê Thị Huệ, Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện Đông Sơn, cho biết: “Đây là hoạt động mang lại ý nghĩa rất tích cực khi tận dụng được nguồn lực, vật lực từ cộng đồng. Đồng thời, từ mô hình của Trường Mầm non Đông Minh chúng tôi đã xây dựng và phát triển ra toàn huyện, đến nay 15/15 trường mầm non trên địa bàn đã áp dụng mô hình này”.

Bài và ảnh: Minh Khanh