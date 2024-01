Trau dồi kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho học sinh, giáo viên

Sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích cho con người trong việc học tập, tiếp cận thông tin, kết nối, chia sẻ... song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị đánh cắp, lộ lọt hình ảnh, thông tin cá nhân, lừa đảo, xâm phạm đời tư... đòi hỏi mỗi người phải tự trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội đúng cách, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, thanh, thiếu niên.

Trường TH & THCS Newton TH phối hợp với Đoàn thanh niên Công an TP Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền “Kỹ năm phòng tránh các chất gây nghiện và sử dụng mạng internet an toàn” cho học sinh nhà trường.

Nhằm giúp các em học sinh, giáo viên nhận biết được vai trò, tầm quan trọng cũng như mặt trái của mạng internet, những tác động của mạng xã hội trong đời sống hiện nay, quy định của pháp luật về việc sử dụng mạng xã hội, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn; phương thức, thủ đoạn của tội phạm hình sự, ma túy và các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập của học sinh... Trường TH & THCS Newton TH (TP Thanh Hóa) đã phối hợp với Đoàn thanh niên Công an TP Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền “Kỹ năng phòng tránh các chất gây nghiện và sử dụng mạng internet an toàn” cho học sinh, giáo viên nhà trường.

Đây là một trong những giải pháp quan trọng giúp nâng cao kiến thức cho học sinh, giáo viên nhà trường về kỹ năng sử dụng mạng xã hội, các biện pháp phòng, chống tội phạm công nghệ cao... từ đó vận dụng có hiệu quả mạng xã hội vào công tác, học tập và cuộc sống, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Cũng sớm quan tâm đến việc trau dồi kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho giáo viên và học sinh, huyện Vĩnh Lộc cũng đã sớm tổ chức lớp tập huấn về “An ninh mạng và kỹ năng xử lý thông tin trên không gian mạng” cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện, giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị, trường học nắm được sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa của Luật An ninh mạng; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, từ đó, góp phần bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, xây dựng môi trường lành mạnh, giúp các nhà trường có thêm kiến thức, kỹ năng để tuyên truyền, giáo dục học sinh trong việc sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả.

Ngoài ra, tham gia tập huấn, các cán bộ, giáo viên còn được thực hành một số kỹ năng, nghiệp vụ, giải pháp xử lý tình huống để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Với đặc thù vừa dạy học, vừa chăm sóc, giáo dục học sinh, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đến việc giáo dục, trau dồi cho học sinh các kỹ năng sống, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên thông qua “Phiên tòa giả định”... và có những quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng điện thoại di động cũng như sử dụng mạng xã hội...

Em Phạm Lê Phương Vỹ, học sinh lớp 12D, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh cho biết: Chúng em luôn tuân thủ quy định của nhà trường về thời gian sử dụng điện thoại di động cũng như quy định về sử dụng mạng xã hội. Có trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ, lan tỏa các nội dung, thông tin trên trang cá nhân hoặc trên các nhóm, diễn đàn; chỉ chia sẻ, đăng tải nếu thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy...

Tham gia mạng xã hội là nhu cầu thiết yếu của mọi người, tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm là làm sao vừa khai thác được thông tin hữu ích phục vụ cho học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, vừa giao lưu, học hỏi... mà không bị nhiễm thông tin xấu, độc làm ảnh hưởng đến nhận thức, tâm tư, tình cảm, quan điểm lập trường... Vì vậy, việc nhận diện và đấu tranh phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, trau dồi kỹ năng sử dụng mạng xã hội đúng cách không chỉ là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, của các cơ quan chức năng mà là việc làm cần thiết đối với mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bài và ảnh: Tống Hương