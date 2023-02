Thực hiện đồng bộ các giải pháp, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Sáng 11-2, Sở Giáo dục và Đạo tạo (GD&ĐT) đã tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2022-2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Bộ GD&ĐT, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, sự ủng hộ của các cấp chính quyền cơ sở và toàn thể Nhân dân, học kỳ I, năm học 2022-2023 ngành giáo dục tỉnh nhà tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong học kỳ, toàn ngành giáo dục đã thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển giáo dục, nhiệm vụ năm học; Sở GD&ĐT đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; các nghị quyết, quyết định; kế hoạch, đề án, văn bản quy định khác liên quan hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục đảm bảo theo quy định của pháp luật, tạo động lực phát triển ngành, phù hợp với yêu cầu.

Kết thúc học kỳ I, quy mô trường lớp ở các cấp học trong toàn tỉnh tiếp tục được rà soát, sắp xếp phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Cơ sở vật chất trường học được các cấp chính quyền và Nhân dân quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy học. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng trên 25.000/28.000 phòng học kiên cố (đạt tỷ lệ 89,29%); 100% các trường tiểu học, THCS được trang cấp thiết bị, đồ dùng dạy học thực hiện chương trình GDPT 2018, tuy nhiên, số lượng thiết bị còn hạn chế.

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, công tác đảm bảo an toàn, an ninh trường học, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong dạy học được đẩy mạnh và ngày càng phát huy hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo cơ sở tiếp tục được đổi mới, hiệu quả, góp phần siết chặt nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học. Kết thúc học kỳ, chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được duy trì ổn định. Thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, khối THCS có 1.240 thí sinh đạt giải, đạt tỷ lệ 54,94%; khối THPT có 2.082 thí sinh đạt giải, đạt tỷ lệ 54,30%; khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có 127 thí sinh đạt giải, đạt tỷ lệ 50,40%...

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá thêm những thuận lợi, khó khăn, chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học ở các cấp học, bậc học, các vùng, niềm trong tỉnh. Đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thực hiện trong học kỳ II, năm học 2022-2023, đó là: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp quản lý giáo dục; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tổ chức các kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, nền nếp, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh. Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (về cơ sở vất chất, thiết bị giáo dục và đội ngũ giáo viên); tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên...

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XII, năm 2022 và Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ III, năm 2022.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tạ Hồng Lựu trao thưởng cho cá nhân đạt thành tích trong Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XII, năm 2022 và Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ III, năm 2022.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 33 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XII, năm 2022 và Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ III, năm 2022; trao Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT cho 1 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XII, năm 2022 và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng, huấn luyện Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ III, năm 2022

Phong Sắc