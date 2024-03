Thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học nhóm trường công an, quân đội 2024

Bộ Công an sẽ tiếp tục tổ chức thi đánh giá năng lực để tuyển sinh sau Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông khoảng 10 ngày. Bộ Quốc phòng bổ sung thêm hai phương thức xét tuyển mới.

Thí sinh, phụ huynh tìm hiểu thông tin về khối ngành quân đội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Công an sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh. Khối trường quân đội bổ sung các phương thức tuyển sinh mới và sẽ áp dụng một điểm chuẩn chung cho cả hai đối tượng quân nhân và ngoài quân nhân. Đây là những thông tin được đại diện hai khối trường chia sẻ hôm nay, 17/3, tại Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh-hướng nghiệp.

Ba phương án tuyển sinh của Bộ Công an

Chia sẻ tại Ngày hội, thiếu tá Triệu Thành Đạt, Chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, năm 2024, Bộ Công an sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá riêng để tuyển sinh vào nhóm các trường công an nhân dân.

Kỳ thi vẫn giữ ổn định như năm 2023. Thời gian tổ chức thi dự kiến sau Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông khoảng 10 ngày và sẽ được Bộ Công an công bố sau khi có thời gian chính thức. Có hai mã bài thi là CA1 và CA2. Trong đó, cả bài thi đều chung phần thi trắc nghiệm. Ở phần thi tự luận, thí sinh dự thi mã bài thi CA1 sẽ thi môn Toán, thí sinh dự thi mã bài thi CA2 sẽ thi môn Ngữ văn.

Về địa điểm thi, thí sinh sẽ dự thi tại cơ sở giáo dục mà mình đăng ký xét tuyển.

Điểm xét tuyển gồm hai điểm thành phần, trong đó điểm kỳ thi riêng của Bộ Công an chiếm trọng số 60%, điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông chiếm trọng số 40%.

Năm 2024, Bộ Công an có 3 phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuyển sinh theo điểm thi và tuyển sinh theo chứng chỉ ngoại ngữ. Trong đó, phương thức xét tuyển theo điểm thi chiếm 80% chỉ tiêu, hai phương thức còn lại mỗi phương thức khoảng 10% chỉ tiêu.

Để xét tuyển theo chứng chỉ ngoại ngữ, thí sinh phải có học lực giỏi trong 3 năm bậc Trung học phổ thông. Điểm bình quân môn Ngoại ngữ của các năm đều phải đạt từ 8,5 điểm trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS từ 7,5 điểm trở lên.

Khối quân đội thêm phương thức mới

Thông tin về tuyển sinh khối trường quân đội, Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) cho biết ngoài hai phương thức xét tuyển như năm 2023 là xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, năm 2024, các trường quân đội có thêm hai phương thức xét tuyển mới.

Thứ nhất là xét tuyển dựa vào học bạ Trung học phổ thông dành cho thí sinh có điểm tổng kết chung từng năm học ở bậc học này đạt từ 7 điểm trở lên và điểm tổng kết các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường từng năm học đạt từ 7,5 điểm trở lên. Phương thức này chiếm không quá 10% chỉ tiêu.

Riêng đối với tuyển sinh tại Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Quân y, căn cứ mục tiêu yêu cầu đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, giám đốc học viện báo cáo, đề xuất trưởng Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc sử dụng phương thức này để xét tuyển.

Thứ hai là xét tuyển từ kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do các trường đại học trong nước tổ chức. Cụ thể, xét tuyển với thí sinh có kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 75 điểm trở lên (thang điểm tối đa là 150 điểm), có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ 600 điểm trở lên (thang điểm tối đa là 1.200 điểm). Phương thức này chiếm không quá 20% chỉ tiêu.

Thí sinh được tham gia xét tuyển tất cả các phương thức tuyển sinh của trường.

Theo dự kiến, kế hoạch tuyển sinh các trường quân đội sẽ được công bố vào tháng 4/2024.

Cũng theo Đại tá Đỗ Thành Tâm, quy trình xét tuyển vào trường quân đội gồm hai bước chính là sơ tuyển và xét tuyển. Thí sinh cần làm hồ sơ sơ tuyển tại Ban chỉ huy quân sự quận, huyện nơi đăng ký thường trú để được sơ tuyển về chính trị, độ tuổi, sức khỏe.

Thí sinh lọt qua vòng sơ tuyển sẽ được xét tuyển vào các trường theo các phương thức. Đại tá Đỗ Thành Tâm lưu ý việc các trường quân đội chỉ tuyển thí sinh ở nguyện vọng 1 nên thí sinh phải đặt các trường quân đội ở nguyện vọng 1, nguyện vọng vào những ngành, trường khác ngoài khối quân đội có thể đặt ở các nguyện vọng sau.

Khối trường quân đội được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - Không quân (hệ chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh. Nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự.

Thí sinh cần đặc biệt chú ý, trong quá trình đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng trong nhóm trường, nhưng không được chuyển giữa hai trường khác nhóm.

Cũng theo Đại tá Đỗ Thành Tâm, năm nay, các trường thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội./.

Theo TTXVN