Thiệu Hóa: Tích cực chỉ đạo khắc phục tình trạng trường học xuống cấp sau phản ánh của báo chí

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí về tình trạng cơ sở vật chất Trường THCS Thiệu Công xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, Thường trực Huyện ủy Thiệu Hoá đã giao UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với xã Thiệu Công kiểm tra, xác minh và giải quyết theo thẩm quyền.

Trường Mầm non Thiệu Công đang được đầu tư xây dựng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiểu, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, Trường THCS Thiệu Công là trường THCS duy nhất trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn quốc gia. Hiện tại, nhà trường chưa có phòng chức năng; các phòng hỗ trợ học tập như thư viện, thiết bị giáo dục, tư vấn học đường, truyền thống cũng chưa được đầu tư. Do đó, để đảm bảo công tác dạy và học của giáo viên, học sinh trong thời gian tới, huyện đã khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất tại Trường THCS Thiệu Công để có phương án đầu tư, xây dựng trường đạt chuẩn trong năm 2024.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Hiểu, những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Thiệu Hoá đã dành nhiều nguồn lực để xây mới, sửa chữa và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp theo hướng đạt chuẩn, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và toàn diện, phấn đấu đứng trong nhóm dẫn đầu của tỉnh.

Trong đó, xã Thiệu Công đã và đang được đầu tư xây dựng trường mầm non với tổng mức đầu tư 20,85 tỷ đồng và đầu tư xây dựng trường tiểu học với tổng mức đầu tư gần 8,4 tỷ đồng.

Với điều kiện ngân sách địa phương có hạn, huyện Thiệu Hoá sẽ phân cấp, phân kỳ đầu tư theo thứ tự ưu tiên các nhóm trường bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn trong sử dụng; nhóm các trường chưa đảm bảo điều kiện giảng dạy, học tập và làm việc; từng bước hoàn thiện các yêu cầu về tiêu chuẩn, tiêu chí trường chuẩn quốc gia theo quy định; nhóm các trường cần chỉnh trang cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu theo quy định và nhóm các trường chuẩn ở mức độ cao theo hướng hiện đại.

Trường mầm non Thiệu Viên được đầu tư xây dựng chuẩn theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT.

Ông Nguyễn Lạnh Đông, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hoá cho biết: Những năm qua, ngành GD&ĐT huyện Thiệu Hoá luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo huyện, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện. Mặc dù điều kiện ngân sách còn khó khăn nhưng huyện đã bố trí nguồn lực lớn, đầu tư xây dựng hệ thống trường, lớp, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT huyện.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của huyện đạt 100% và nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh về giáo dục như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, huyện Thiệu Hoá đã ban hành Đề án Hỗ trợ đầu tư củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2021-2025 và Đề án Xây dựng Trường THCS thị trấn Vạn Hà trở thành trường trọng điểm về chất lượng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Thiệu Hoá đã đầu tư kinh phí xây dựng 18 trường lớp học trên địa bàn huyện với số tiền trên 270 tỷ đồng, trong đó một số trường cũng đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều hạng mục, trang thiết bị đạt chuẩn phục vụ dạy và học được đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục như: Trường Mầm non Thiệu Viên có tổng mức đầu tư 26,5 tỷ đồng; Trường Mầm non Thiệu Trung có tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng; Trường Mầm non Thiệu Phúc có tổng mức đầu tư 15,5 tỷ đồng...

Ngoài ra, huyện còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị dạy học. Chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm, dành nguồn kinh phí nhất định đầu tư cho giáo dục. Khuyến khích các trường huy động nguồn xã hội hóa để mua sắm thêm trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho việc dạy và học. Hiện nay, toàn huyện có 79/81 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ đạt 97,5%.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, huyện Thiệu Hoá đã quan tâm động viên, khuyến khích kịp thời giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập. Hằng năm, huyện đã tổ chức tôn vinh, khen thưởng các giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc; gặp mặt, biểu dương, tặng quà cho học sinh đậu thủ khoa các trường đại học, Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Năm học 2023-2024, huyện đã dành nguồn kinh phí gần 558 triệu đồng để tuyên dương, khen thưởng cho 75 học sinh và 36 giáo viên có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Cơ sở vật chất các nhà trường trong huyện được đầu tư đáp ứng nhu cầu học tập.

Với sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong huyện, ngành giáo dục Thiệu Hoá đã có chuyển biến vượt bậc; 3 năm liên tiếp huyện có học sinh thủ khoa đầu vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn, có 2 giáo viên vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, giáo dục mũi nhọn nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Trong kỳ thi học sinh giỏi năm học 2023-2024, huyện có 182 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia; trong đó, có 3 học sinh là con em Thiệu Hoá đang theo học tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn đoạt giải học sinh giỏi cấp Quốc gia.

Thời gian tới, huyện Thiệu Hoá tiếp tục quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục; thu hút các nguồn lực để hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất trường học; không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục...; phấn đấu đến năm 2025 có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia và từng bước xây dựng tiêu chí trường học thông minh.

Thanh Mai (CTV)