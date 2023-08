Những lớp học dành cho trẻ yếu thế

Nhiều trẻ em nghèo hoặc mồ côi, không nơi nương tựa đã có cơ hội được học tập, vui chơi, trưởng thành từ những lớp học từ tâm, được tổ chức bằng tấm lòng của những tổ chức, cá nhân có tấm lòng hướng thiện.

Lớp học bơi tại UBND xã Luận Thành (Thường Xuân).

Trung tâm Từ thiện xã hội Chùa Hồi Long, xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa) được thành lập từ cuối năm 2018, trực thuộc Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm nằm trong khuôn viên chùa Hồi Long và là mái nhà ấm áp của nhiều trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Bằng tấm lòng yêu thương trẻ, sư thầy trụ trì chùa Hồi Long Thích Đàm Ngoan đã huy động kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau, thành lập nhóm trẻ mầm non Búp Sen Hồng để chăm sóc, nuôi dưỡng các trẻ mồ côi mà chùa nhận nuôi, hoặc con em của những người đang sinh hoạt tại chùa. Toàn bộ kinh phí đầu tư ban đầu khoảng 1 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ và từ việc bán các sản phẩm dầu gội, nước rửa bát... do nhà chùa tự sản xuất.

Sư thầy Thích Đàm Ngoan, Trụ trì chùa Hồi Long cho biết: Nhà chùa có hơn 10 bé đi học mầm non, việc đưa đón các bé rất bất tiện mỗi khi trời mưa, nắng do nhà chùa không có xe. Quyết định thành lập nhóm trẻ mầm non, nhà chùa đã được các cấp chính quyền, tăng ni phật tử gần xa ủng hộ. Nhóm trẻ mầm non Búp Sen Hồng bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2023 và đang nuôi dưỡng, chăm sóc cho 25 cháu mồ côi.

Nhóm trẻ mầm non Búp Sen Hồng có quy mô 3 lớp, có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng tối đa 60 trẻ. Cơ sở vật chất của nhóm trẻ đầy đủ, đảm bảo các quy định của nhóm trẻ mầm non. Hiện tại nhóm trẻ đang hợp đồng với 6 giáo viên, nhân viên có chuyên môn, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và chăm sóc trẻ mầm non. Ông Lê Văn Tư, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh, cho biết: Việc thành lập nhóm trẻ mầm non Búp Sen Hồng trong chùa Hồi Long là việc làm ý nghĩa. Góp phần cùng với địa phương chăm lo cho công tác an sinh xã hội. Việc dạy học miễn phí cho các cháu và dạy học ở nơi tâm linh như chùa Hồi Long thì sẽ giúp các cháu được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh, giúp các cháu phát triển cả thể chất, trí tuệ và tâm hồn. Địa phương sẽ thường xuyên quan tâm, giám sát để nhóm trẻ hoạt động đúng quy định, phát huy hiệu quả.

Một góc nhóm trẻ mầm non Búp Sen Hồng.

Nhóm trẻ mầm non Búp Sen Hồng tại chùa Hồi Long được cấp phép hoạt động theo quy định về hoạt động nhóm trẻ tư thục. Chi phí học tập của các em nhỏ đều được miễn phí. Do vậy, ngoài đầu tư ban đầu, kinh phí để duy trì ổn định lâu dài nhóm trẻ như trả tiền hợp đồng với giáo viên, tiền ăn uống cho trẻ... cũng là áp lực rất lớn đối với nhà chùa.

Cũng dành sự quan tâm tới những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cách đây 5 năm, vào năm 2018, Tổ chức Tầm nhìn thế giới đã tài trợ, lắp đặt tại UBND xã Luận Thành (Thường Xuân) một bể bơi có diện tích trên 100m2.

Luận Thành là xã có nhiều sông, suối, ao, hồ và đã từng xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm. Sự ra đời của bể bơi đã giúp cho trẻ em trên địa bàn và một số vùng lân cận được cung cấp thông tin cần thiết về môn bơi lội, hướng dẫn thực hành những động tác bơi cơ bản, cách thức ứng phó khi bị đuối nước, cách phòng tránh đuối nước và đuối nước tập thể...

Anh Lương Ngọc Lai, Bí thư Đoàn xã Luận Thành, cho biết: “Từ năm 2018 đến nay, đoàn xã cùng với UBND xã Luận Thành đã tổ chức được 7 lớp dạy bơi cho 185 trẻ em, trong đó, có 64 trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi thuê 2 giáo viên dạy thể dục đã được đào tạo chuyên ngành bơi lội, là giáo viên Trường Tiểu học Luận Thành về dạy bơi cho các em. Sau mỗi khóa học, các em sẽ được cấp chứng chỉ bơi theo quy định. Riêng với học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các em sẽ được học bơi miễn phí hoàn toàn”.

Được biết, huyện Thường Xuân hiện có 5 bể bơi. Trong đó có 3 bể bơi do Tỉnh đoàn và Tổ chức Tầm nhìn thế giới trao tặng, tài trợ. Các lớp học bơi miễn phí được tổ chức đã tạo điều kiện cho trẻ em nghèo được thực hành bơi, từ đó nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ mình trong môi trường nước, tự tin hơn trong cuộc sống, sinh hoạt, nhất là ở địa phương có nhiều sông suối như huyện Thường Xuân.

Anh Hoàng Văn Giang, Bí thư Huyện đoàn Thường Xuân chia sẻ: "Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều, rất nhiều em chưa được tiếp cận với các lớp dạy bơi, tuy nhiên, kinh phí tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí còn hạn chế. Chúng tôi cũng đang rất cố gắng để mô hình dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo ngày càng được nhân rộng. Tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, dành nguồn lực để hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi “gỡ” được áp lực đến với con chữ và tri thức, có thêm sự tự tin, kỹ năng sống để vững bước trên con đường học hỏi và phát triển bản thân, từ đó cống hiến cho xã hội những giá trị tốt đẹp.

Bài và ảnh: Linh Hương