Những điểm thí sinh cần lưu ý trước khi vào phòng thi tốt nghiệp THPT

Đây là kỳ thi quan trọng nhất của thí sinh khi kết quả thi không chỉ dùng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

(Ảnh minh họa: Phạm Mai/Vietnam+)

Ngày mai, 7/7, hơn một triệu thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một năm học 2020-2021. Đây là kỳ thi cuối cùng của thí sinh sau 12 năm đèn sách ở bậc phổ thông, cũng là kỳ thi quan trọng nhất khi kết quả thi không chỉ dùng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Dưới đây là một số điểm thí sinh cần lưu ý để đảm bảo kỳ thi an toàn, hiệu quả.

1. Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Vì thế, Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Trưởng ban chỉ đạo thi quốc gia, mục tiêu quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh và cán bộ coi thi cũng như đảm bảo kỳ nghiêm túc, công bằng.

Theo đó, thí sinh cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh như thực hiện khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào điểm thi. Nếu có biểu hiện sức khỏe bất thường, thí sinh cần báo ngay cho cán bộ coi thi biết để được hướng dẫn kịp thời.

2. Các vật dụng được mang vào phòng thi

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, thước kẻ, thước tính, tẩy, máy tính bỏ túi, Atlat địa lý Việt Nam (trong buổi thi có môn Địa lý), máy ghi âm, máy ghi hình có chức năng ghi thông tin nhưng không truyền phát hoặc nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp.)

Thí sinh không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền thông tin hoặc chứa thông tin.

3. Các loại máy tính bỏ túi được phép sử dụng

Theo hướng dẫn danh sách một số máy tính bỏ túi mà thí sinh được mang vào phòng thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo , về nguyên tắc chung, máy tính phải không có chức năng soạn thảo văn bản; không có thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp.

Cụ thể, một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép mang vào phòng thi gồm: Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX- 580VN X; VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT- 570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X; Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio; Deli W1710, WD991ES; Eras E370, E371, E372, E380; Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X; các máy tính bỏ túi tương đương đáp ứng theo quy định.

4. Đặc biệt lưu ý với điện thoại di động

Một trong các nguyên nhân khiến thí sinh bị đình chỉ thi nhiều nhất trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều năm qua là việc mang điện thoại vào phòng thi. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh không được mang thiết bị có khả năng truyền tin, chứa dữ liệu vào phòng thi, kể cả khi thiết bị đó không hoạt động.

Theo đó, kể cả khi điện thoại đã tắt nguồn, nếu thí sinh mang vào phòng thi sẽ vẫn bị xử lý kỷ luật với hình thức cao nhất là đình chỉ thi .

5. Giữ tâm lý bình tĩnh

Do tính chất quan trọng của kỳ thi nên theo các chuyên gia tâm lý, việc thí sinh cảm thấy hồi hộp, lo lắng là tâm lý thường thấy. Điều này dễ ảnh hưởng tiêu cực đến bài làm của thí sinh, nhất là khi gặp một câu hỏi khó.

Vì thế, thí sinh cần giữ bình tĩnh để có thể làm tốt bài thi. Các giải pháp giảm thiểu căng thẳng đơn giản nhưng hiệu quả được nhiều chuyên gia chỉ ra là hít thở sâu và chậm, giữ tinh thần lạc quan.

Khi nhận được đề thi, thí sinh phải cẩn trọng kiểm tra số tờ, số câu hỏi để đảm bảo đề thi đúng môn thi và đủ số tờ, ghi họ và tên, số báo danh lên đề thi.

6. Không bỏ trống đáp án

Đề thi được sắp xếp câu hỏi theo thứ tự từ dễ đến khó nên thí sinh có thể làm bài theo trình tự câu hỏi của đề thi. Nếu gặp câu hỏi khó, thí sinh có thể đánh dấu ra giấy nháp để tạm thời làm các câu hỏi tiếp theo. Trong trường hợp không giải được câu hỏi khó, thí sinh có thể dùng phương án loại trừ. Nếu không thể tìm ra đáp án đúng trong bài thi trắc nghiệm, thí sinh có thể đánh dấu đáp án “cầu may” để tận dụng tối đa cơ hội gỡ điểm, không nên bỏ trống câu trả lời.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bao gồm 5 bài thi với 9 môn, trong đó chỉ duy nhất môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, tất cả các bài thi, môn thi còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm./.

Phạm Mai (Vietnam+)