Hệ thống trường liên cấp phát hiện 2 ca F0

Hoạt động trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với phương châm “Tất cả vì sự an toàn của học sinh” nên công tác phòng, chống dịch luôn được hội đồng quản trị và ban giám hiệu Trường liên cấp QTHschool, Trường Mầm non Búp Sen Xanh (số 01, đường Hàm Tử, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) chủ động thực hiện.

Nhà trường luôn nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho học sinh.

Vì vậy mà ngay khi có trường hợp nghi nhiễm, nhà trường đã nhanh chóng tổ chức ký hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiêm RT-PCR toàn bộ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.., lái xe, vệ sinh môi trường, bảo vệ của toàn hệ thống; thực hiện ngay công tác khử trùng, tiêu độc toàn bộ khuôn viên, phòng học, phòng ăn, phòng làm việc của cả hệ thống, nhằm kịp thời phát hiện các ca dương tính với COVID-19.

Là hệ thống giáo dục tư thục đầu tiên ở Thanh Hóa, đến nay, sau gần 20 năm thành lập và phát triển gồm: Trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hóa, Trường Tiểu học, THCS & THPT QTHschool, Trường Mầm non Búp Sen Xanh. Hệ thống giáo dục QTHschool đã trở thành địa chỉ tin cậy với hơn 1.000 học sinh, sinh viên đến từ nhiều xã, phường, huyện khác nhau trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhà trường luôn đề cao cảnh giác trước nguy cơ có các ca dương tính có thể xuất hiện, nhất là kể từ sau khi công tác phòng, chống dịch chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái “bình thường mới”. Trước tình hình đó, nhà trường đã tiến hành thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phòng dịch, trong đó có tuân thủ nghiêm nguyên tắc “5K” và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh.

Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều nơi ở TP Thanh Hóa liên tục có các ca F0 trong cộng đồng nên đêm ngày 7-12 vừa qua, nhà trường nhận được nguồn tin có một học sinh nằm trong diện nghi nhiễm đặc biệt. Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay trong đêm hôm đó, ban giám hiệu cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên đã triển khai họp online để thống nhất phương án xử lý kịp thời, hiệu quả. Đến sáng ngày 8-12, toàn bộ các biện pháp phòng, chống dịch đã được gấp rút triển khai như là: rà soát các cá nhân tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm; liên hệ với UBND phường, UBND thành phố và Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực tiếp chi trả kinh phí tổ chức xét nghiệm RT-PCR lần lượt cho các cán bộ, giáo viên và học sinh; phun khử trùng toàn bộ khuôn viên của nhà trường và đồng thời thông báo nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh... Nhờ vậy mà chỉ trong một buổi sáng cùng ngày đã kịp thời phát hiện được 1 ca F0 trong quá trình xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Đối với các trường hợp F1, nhà trường đã có phương án báo cáo với các cơ quan chức năng để có phương án cách ly. Ít ngày sau đó, một học sinh thuộc diện F1 đang được theo dõi cũng đã cho kết quả dương tính nhưng rất may là cho đến nay, sức khỏe của cả 2 F0 đều đã ổn định.

Chị Lương Thị Thảo, phụ huynh có con đang theo học tại Trường Mầm non Búp Sen Xanh (thuộc hệ thống giáo dục QTHschool) bày tỏ: Khi biết tin trường có ca nghi nhiễm với COVID-19, tôi đã rất lo lắng cho sự an toàn của con mình. Thế nhưng không phụ lòng tin tưởng của các phụ huynh, cả nhà đầu tư và ban giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, trong đó có hỗ trợ toàn bộ chi phí xét nghiệm sàng lọc tại chỗ bằng phương pháp tiên tiến PCR. Điều đó khiến tôi và các phụ huynh rất yên tâm, cảm kích, nhất là nguồn cơn dịch bệnh lại đến từ học sinh và các gia đình như chúng tôi đây. Đặc biệt hơn, ngoài xét nghiệm cho giáo viên và học sinh trên toàn hệ thống, nhà trường còn hỗ trợ xét nghiệm cho 4 đại gia đình của 4 cháu mầm non chứa một mẫu có dấu hiệu nghi ngờ dương tính, chờ xét nghiệm trong hai ngày liên tục cho kết quả âm tính mới thôi. Qua đây tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nhà đầu tư, ban giám hiệu và các thầy, cô giáo của nhà trường vì vào ngày thường cũng như ngày dịch, tất cả đều luôn ưu tiên dành những điều tốt đẹp nhất cho các em học sinh”.

Được biết, với sự chủ động, quyết liệt trong các biện pháp phòng, chống dịch, đến nay, cấp học mầm non của Trường liên cấp QTHschool (Hệ thống giáo dục QTHschool) đã đi học trở lại. Hiện nhà trường đang chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng đón các cấp học còn lại. Điều này một lần nữa khẳng định, ở đâu có sự chủ động, đề cao cảnh giác thì ở đó, chắc chắn dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi.

Bài và ảnh: Mai Vui