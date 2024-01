Góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Xác định rõ vai trò của hoạt động khuyến học, khuyến tài (KH, KT) đối với việc hỗ trợ các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, ngay từ khi được thành lập các cấp hội khuyến học (HKH) trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về KH, KT, các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong nhà trường.

Trao thưởng từ Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh, năm học 2023-2024.

Ngoài vận động, duy trì sĩ số học sinh (HS), giúp đỡ HS khó khăn, HS có nguy cơ bỏ học tiếp tục học; vận động phụ huynh xây dựng góc học tập cho con em mình..., các cấp HKH đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng quỹ khuyến học để trao thưởng động viên, khuyến khích các em HS cũng như các thầy, cô giáo nỗ lực, thi đua “dạy tốt, học tốt”. Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì trên 20 quỹ khuyến học với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ví như: Quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ”; Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan (Hoằng Hóa); Quỹ khuyến học Sơn Phong (TP Sầm Sơn); Quỹ khuyến học Thanh Quyên (Hà Trung); Quỹ KH, KT Lam Sơn; Quỹ KH, KT Lê Khả Phiêu... Từ khi thành lập đến nay, Ban sáng lập Quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ” đã trao trên 1.343 suất học bổng cho học sinh, sinh viên (HSSV) nghèo vượt khó học giỏi trong toàn tỉnh, với tổng số tiền hơn 7,7 tỷ đồng. Hay như Quỹ KH, KT Lam Sơn mỗi năm cấp học bổng cho trên 2.000 HS tiểu học, THCS, THPT và thưởng cho HS đoạt giải tại các kỳ thi HS giỏi quốc gia, Olympic quốc tế với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng... Kết quả này cho thấy mục đích và giá trị đích thực của việc thành lập quỹ đó là hỗ trợ, động viên, khuyến khích HSSV vươn lên trong học tập và rèn luyện, phấn đấu vì tương lai tươi sáng.

Thống kê của HKH tỉnh cho thấy, trong năm 2023, với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, doanh nhân, của Nhân dân, đóng góp hội phí của hội viên, các cấp HKH trong tỉnh đã vận động và xây dựng hàng chục tỷ đồng tiền quỹ khuyến học, nâng tổng nguồn quỹ khuyến học trong toàn tỉnh lên hơn 390 tỷ đồng. Cũng trong năm, HKH tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm được trên 8,7 tỷ đồng để cấp học bổng, trao thưởng cho HSSV; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy học cho các nhà trường. Tiêu biểu như Tập đoàn Viễn thông Việt Nam (VNPT) hỗ trợ 1,7 tỷ đồng; gia đình ông Nguyễn Văn Sơn (TP Hồ Chí Minh) trích lợi tức từ Quỹ học bổng Nguyễn Chích 400 triệu đồng để trao thưởng cho HS; gia đình Giáo sư Lê Viết Ly trao thưởng 2 tỷ đồng; Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup 1,7 tỷ đồng; Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel 1,5 tỷ đồng...

Với sự vào cuộc của các cấp HKH trong tỉnh cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, trong năm 2023 toàn tỉnh có tới 84.680 HSSV được trao học bổng, với số tiền hơn 52,9 tỷ đồng, hỗ trợ cho 109.973 HSSV số tiền trên 53,5 tỷ đồng; khen thưởng cho 239.682 HSSV, với số tiền hơn 63,2 tỷ đồng; khen thưởng và hỗ trợ cho 34.121 HSSV và giáo viên với số tiền 24,6 tỷ đồng. Ngoài ra, HKH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức tuyên dương và trao thưởng cho 61 HS đoạt giải tại kỳ thi HS giỏi quốc gia các bộ môn văn hóa, năm học 2022-2023 với số tiền là 105 triệu đồng; thưởng cho em Lê Xuân Mạnh, HS Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) đoạt giải Nhất chung kết Đường lên đỉnh Olympia, với số tiền 60 triệu đồng; thưởng 1 HS đoạt giải Huy chương Bạc quốc tế và 1 giáo viên có HS đoạt giải quốc tế với số tiền 90 triệu đồng; thưởng cho 11 trường THPT, 42 HS đạt điểm cao, thủ khoa kỳ khi tốt nghiệp THPT với số tiền 118 triệu đồng... Cũng trong năm 2023, các cấp HKH đã trong tỉnh đã động viên, ngăn chặn kịp thời hàng nghìn HS có nguy cơ bỏ học; HS đã bỏ học trở lại lớp...

...100% các xã, phường, thị trấn của 27 huyện, thị xã, thành phố đạt phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, là tỉnh thứ 15 của cả nước đạt mức độ 3, mức độ cao nhất hiện nay; phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 2 và là tỉnh thứ 12 trong toàn quốc đạt chuẩn mức độ 2. ...chất lượng giáo dục mũi nhọn của Thanh Hóa tiếp tục được giữ vững trong tốp 6 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Từ việc hỗ trợ tích cực và thường xuyên của HKH các cấp đối với giáo dục nhà trường, quy mô giáo dục tiếp tục ổn định, HS bỏ học giảm đáng kể, chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng cao. Trong đó, công tác phổ cập giáo dục ở các cấp học, bậc học tiếp tục được giữ vững, trong đó: 100% các xã, phường, thị trấn của 27 huyện, thị xã, thành phố đạt phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, là tỉnh thứ 15 của cả nước đạt mức độ 3, mức độ cao nhất hiện nay; phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 2 và là tỉnh thứ 12 trong toàn quốc đạt chuẩn mức độ 2. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, điểm trung bình đạt 6,47, xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 23 bậc so với năm 2020 và tăng 6 bậc so với năm 2022. Cũng ở kỳ thi này, tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp đạt 99,4%; có 936 lượt HS đạt điểm 10 ở các môn thi, đứng thứ 3 toàn quốc sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và có 1 HS thi khối B cao điểm nhất toàn quốc (29,8 điểm).

Đặc biệt, chất lượng giáo dục mũi nhọn của Thanh Hóa tiếp tục được giữ vững trong tốp 6 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Trong năm 2023, đoàn HS Thanh Hóa tham dự kỳ thi HS giỏi quốc gia các môn văn hóa đoạt 61 giải (3 giải Nhất, 15 giải Nhì, 22 giải Ba và 21 giải Khuyến khích), đạt tỷ lệ giải 78,2%. Tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, HS Thanh Hóa đoạt 1 Huy chương Bạc. Đặc biệt, trong năm có 1 HS đoạt giải Nhất cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 23, đây là năm đầu tiên Thanh Hóa có HS giành ngôi vị quán quân tại “đấu trường tri thức” đường lên đỉnh Olympia.

Có thể thấy, với sự vào cuộc tích cực của các cấp HKH cùng những cách làm sáng tạo, hoạt động hỗ trợ giáo dục trong nhà trường của HKH đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần cùng với toàn ngành giáo dục hiện thực hóa mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cũng như khuyến khích, động viên thầy, trò các nhà trường ra sức lao động, học tập xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

