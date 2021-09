Chấn chỉnh tình trạng tập trung đông khi đưa, đón học sinh

Sáng 20-9, học sinh các cấp học trên địa bàn TP Thanh Hóa bắt đầu trở lại trường đi học sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, đã xảy ra tình trạng tập trung đông người khi đưa, đón học sinh không bảo đảm giãn cách theo quy định phòng, chống dịch.

Trong ngày đầu tiên đưa, đón con đến trường, phụ huynh tập trung đông ngoài cổng trường, không đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ghi nhận tại khu vực Trường Tiểu học Minh Khai 1 (phường Trường Thi), ngay từ đầu giờ sáng, nhà trường đã tổ chức phân luồng theo lớp để giáo viên chủ nhiệm đón, hướng dẫn các em học sinh về lớp mình. Nhà trường đã bố trí, chia các lớp đón tại 2 nơi gồm cổng chính và cổng sau. Đối với phụ huynh, nhà trường đã cho căng dây, ở phía trước cổng, yêu cầu phụ huynh đón con em đúng vị trí đã quy định. Các lớp sau khi tan học sẽ lần lượt ra về theo các mốc thời gian quy định, không đồng loạt. Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm dắt các em học sinh theo hàng, ra vị trí quy định tại khu vực cổng trường để phụ huynh đón. Tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng phụ huynh tập trung quá đông, thậm chí còn chen lấn, không bảo đảm giãn cách theo quy định phòng, chống dịch trước cổng trường.

Trong khi đó, tình trạng lộn xộn, gây ùn tắc giao thông cục bộ đã xảy ra trên khu vực đường Lê Quý Đôn (phường Ba Đình) phía trước cổng trường THPT Đào Duy Từ. Việc phụ huynh dừng, đỗ ô tô để đón con, các em học sinh đi xe máy, xe máy điện tập trung đông tại đây đã khiến giao thông từ khu vực cổng trường cho tới các điểm giao cắt bị tắc cục bộ.

Trên đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên cũng xảy ra tình trạng tắc đường trong giờ học sinh Trường Tiểu học Điện Biên 1 tan học. Lực lượng công an phường đã rất vất vả trong việc điều tiết giao thông trên đoạn đường này. Tại một số trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa, tình trạng phụ huynh tập trung, chen lấn trong giờ đưa, đón con cũng khá phổ biến.

Năm học 2021-2022, TP Thanh Hóa có gần 160 đơn vị trường học với hơn 92.000 học sinh. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các trường học trên địa bàn thành phố đảm bảo các điều kiện đón học sinh trở lại trường học tập, tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh vẫn có thể xảy ra. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, thiết nghĩ, các nhà trường cần nghiên cứu và đề ra phương án tối ưu nhất, bảo đảm an toàn phòng dịch trong việc đưa, đón các em học sinh. Thông qua hệ thống tin nhắn, vnEdu, zalo, tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh lịch trình, vị trí đưa, đón con, bảo đảm quy định phòng dịch, đồng thời đề nghị phụ huynh có sự hợp tác tích cực với nhà trường. Ngoài ra, các nhà trường cũng cần bố trí thêm cán bộ, giáo viên, nhân viên hướng dẫn phân luồng, bảo đảm giãn cách đối với phụ huynh khi đưa, đón con. Căn cứ tình hình thực tế, chính quyền, ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ở các địa phương cần xây dựng phương án, phối hợp cùng các nhà trường, bố trí thêm lực lượng hỗ trợ các trường trong công tác phòng dịch, bảo đảm an toàn giao thông ở thời điểm đầu giờ và giờ tan học. Cùng với đó, mỗi phụ huynh cũng cần tuân thủ các quy định về phòng dịch, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho các em học sinh.

Tin và ảnh: Ngọc Huấn