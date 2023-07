Các trường mầm non đảm bảo điều kiện dạy học xuyên hè

Dạy học xuyên hè tại các trường mầm non không chỉ giúp học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động giáo dục bổ ích chỉ có trong dịp hè, phụ huynh yên tâm làm việc, công tác mà còn giúp các giáo viên mầm non, đặc biệt là giáo viên hợp đồng với nhà trường có thêm nguồn thu nhập.

Học sinh Trường Mầm non Ngọc Trạo (thị xã Bỉm Sơn) trong giờ học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài.

Trường Mầm non Ngọc Trạo là một trong những trường tư thục dạy học hè sớm tại thị xã Bỉm Sơn. Nhà trường hiện đang thu hút hơn 500 học sinh học hè với 22 nhóm lớp, duy trì như trong năm học. Trường không ghép lớp, học sinh học đúng độ tuổi, đảm bảo sĩ số/lớp, đảm bảo định biên giáo viên/lớp.

Cô Nguyễn Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Trạo, cho biết: "Nhà trường xác định hè là “thời điểm vàng” để vừa giữ học sinh cũ, vừa tuyển sinh thêm học sinh mới, do đó, chất lượng giáo dục thời điểm hè luôn được trú trọng như trong năm học. Bên cạnh đó, để thu hút học sinh học hè, nhà trường cũng có nhiều chương trình miễn giảm học phí như: Giảm 20% học phí khi phụ huynh đăng ký học cho con trong thời gian đăng ký học hè; thực hiện miễn, giảm học phí cho con hộ nghèo, gia đình chính sách, anh chị em trong cùng gia đình, học sinh ốm đau...

Với cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, đồng bộ, thường xuyên bổ sung, thay thế; chương trình học đổi mới, đa dạng. Bên cạnh các chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường còn thực hiện kết hợp các chương trình bổ trợ, các phương pháp giáo dục mới như Reggio Emilia Approach, chương trình học bổ trợ môn Toán phát triển tư duy, trò chơi phát triển trí tuệ, phương pháp giáo dục sớm Glenn Doman, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, múa, nhảy dance, aerobic... Với phương trâm triết lý giáo dục sáng tạo là một điều kỳ diệu để phát triển toàn diện từ thể chất, tâm hồn, tư duy con trẻ.

Cũng như những năm trước, sau khi tổng kết năm học, Trường Mầm non Tân Sơn (TP Thanh Hóa) tiếp tục tổ chức nuôi dạy trẻ trong suốt dịp hè. Với ưu điểm là một trong số ít trường mầm non công lập có bể bơi ngay trong khuôn viên trường để học sinh có thể làm quen với nước trong dịp hè, cùng với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức dạy học xuyên hè, nhà trường đã lên phương án rất chi tiết từ việc bổ sung, trang bị cơ sở vật chất cần thiết đến điều chỉnh chương trình giáo dục phù hợp với nhiều hoạt động rèn luyện thể chất và trí lực bổ ích cho bậc học mầm non.

Cô Phạm Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Sơn, cho biết: “Cơ sở vật chất nhà trường vẫn duy trì như trong năm học, tuy nhiên, do trong thời gian hè, số trẻ đi học ít hơn nên nhà trường bố trí cho các con học ở những lớp rộng rãi, có cơ sở vật chất tốt nhất, như điều hòa, quạt mát đảm bảo sức khỏe cho các con. Phụ huynh cũng được theo dõi hoạt động của con ở trường qua hệ thống camera”.

Điểm mới trong công tác tổ chức dạy học xuyên hè năm nay ở TP Thanh Hóa là nhiều trường đón trẻ trở lại rất sớm từ ngày 1-6, như: mầm non Quảng Hưng, mầm non Hàm Rồng... Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa, những trường đăng ký dạy học xuyên hè đều linh hoạt tổ chức chương trình dạy, nhất là chương trình hoạt động ngoài trời, phù hợp với tình hình thời tiết, ngoài ra, các yếu tố về cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức bán trú cũng được tính toán kỹ lưỡng sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại mỗi nhà trường.

Là trường học thuộc vùng ven TP Thanh Hóa, Trường Mầm non Hoằng Quang hiện thu hút 50 - 60 học sinh học hè. Cô Lê Thị Hoàn, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường hiện đang nỗ lực duy trì sĩ số trẻ ra lớp học nhằm đảm bảo lương trả cho đội ngũ giáo viên tình nguyện đăng ký dạy hè (nhà trường ưu tiên cho giáo viên hợp đồng trường dạy hè vì số giáo viên này không được trả lương trong thời gian học sinh nghỉ hè). Mặc dù số trẻ ra lớp học hè còn khiêm tốn, nhưng nhà trường đã đầu tư máy phát điện phòng trường hợp mất điện trong thời gian cao điểm nắng nóng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Với lợi thế khuôn viên rộng, giáo viên và bảo vệ nhà trường đã tận dụng trồng nhiều loại rau sạch để phục vụ bữa ăn cho các cháu.

Việc đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy học hè - thời gian vốn là kỳ nghỉ hè của các con, đòi hỏi các nhà trường phải chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, chương trình giáo dục, tổ chức bán trú... Đồng thời, các nhà trường cũng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống các bệnh mùa hè, tổ chức các lớp kỹ năng, hoạt động ngoại khóa... để học sinh đi học mà không áp lực, phụ huynh cũng yên tâm đưa con ra lớp.

Bài và ảnh: Linh Hương