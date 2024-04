Bỏ phụ cấp thâm niên: Tâm tư của nhà giáo

Bắt đầu từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, lương viên chức, nhất là viên chức ngành giáo dục và y tế sẽ cao hơn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, theo chính sách tiền lương mới, phụ cấp thâm niên nhà giáo sẽ bị bãi bỏ, nội dung này đã dấy lên nhiều “băn khoăn” cho đội ngũ nhà giáo.

Cô trò Trường Tiểu học Nam Giang, xã Nam Giang (Thọ Xuân) trong giờ sinh hoạt ngoại khóa.

Cô Lê Thị Hồng Vân, giáo viên Trường Tiểu học Hà Giang (Hà Trung) chia sẻ: "Tôi tốt nghiệp sư phạm năm 1996, 28 năm gắn bó với nghề, với tôi phụ cấp thâm niên giống như là sự ghi nhận cam kết gắn bó lâu dài với nghề. Khi không còn khoản phụ cấp này sẽ khiến những nhà giáo lâu năm như chúng tôi cảm thấy đôi phần tiếc nuối".

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương sẽ sắp xếp lại các chế độ phụ cấp, trong đó sẽ bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu); phụ cấp lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại nguy hiểm (do đã đưa vào điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm và phụ cấp theo nghề). Như vậy, theo cải cách tiền lương mới, các đối tượng công chức, viên chức sẽ bị bỏ phụ cấp thâm niên nghề. Tuy nhiên, Nghị quyết 27-NQ/TW xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế bảng lương hiện hành, từ ngày 1/7 khi chuyển lương cũ sang lương mới, đảm bảo không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

“Cải cách tiền lương, trong đó có lương giáo viên hy vọng sẽ tạo động lực để giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nghề. Lương thưởng đảm bảo đời sống, giáo viên sẽ có nhiều thời gian chuyên tâm vào nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tôi nghĩ rằng, đây cũng chính là mục tiêu mà Nhà nước ta hướng tới khi thực hiện cải cách tiền lương” - thầy Lê Xuân Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Thành II (Thạch Thành) chia sẻ.

Việc cải cách tiền lương sắp tới khiến đội ngũ nhà giáo cả nước phấn khởi. Đa phần thầy cô hy vọng với chính sách tiền lương mới, cuộc sống sẽ ổn định hơn, giúp giáo viên yên tâm công tác.

Trường THPT Triệu Sơn 1 tổ chức lễ sơ kết học kỳ 1 và vinh danh những thành tích xuất sắc của thầy và trò nhà trường qua các kỳ thi.

Cô Lê Thị Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc (Ngọc Lặc) cho biết: Nhà trường cũng đã có thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên về chính sách tiền lương sẽ thay đổi từ ngày 1/7 tới. Đa phần giáo viên nhà trường đều vui mừng, phấn khởi, tin tưởng Nhà nước sẽ có sự điều chỉnh, cân đối phù hợp với từng ngành nghề.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW, cơ cấu lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) sẽ được thiết kế: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương) và bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương/năm, không bao gồm phụ cấp).

Thầy Nguyễn Văn Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Triệu Sơn 1 (Triệu Sơn) chia sẻ: "Nhà trường hiện có khoảng 15 giáo viên có thâm niên công tác trong nghề, trong đó có người đã gắn bó 35 năm với nghề. Theo quy định mới về cải cách tiền lương, bỏ phụ cấp thâm niên đặt ra băn khoăn cho giáo viên lớn tuổi chuẩn bị về hưu, nếu cắt thâm niên thì nhiều giáo viên lâu năm sẽ bị thiệt thòi. Do đó, họ mong muốn làm sao để phụ cấp thâm niên gắn liền với hành trình phấn đấu của giáo viên".

Mặc dù vẫn còn một số băn khoăn về chính sách, cơ cấu tiền lương mới, tuy nhiên đa phần giáo viên đều tin tưởng Nhà nước sẽ có sự tính toán phù hợp nhất để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Bài và ảnh: Linh Hương