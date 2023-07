Bộ GD&ĐT: Chưa ghi nhận tiêu cực, gian lận có tổ chức

Toàn bộ kỳ thi có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi. Bộ GD&ĐT khẳng định, cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại họp báo - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Chiều tối 29/6, ngay sau khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết thúc, Bộ GD&ĐT đã tổ chức họp báo.

41 thí sinh bị đình chỉ thi

Tại họp báo, báo cáo về công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Huỳnh Văn Chương cho biết, theo báo cáo của các địa phương, công tác coi thi của kỳ thi tại tất cả các điểm thi diễn ra theo đúng kế hoạch.

Đánh giá sơ bộ, công tác chuẩn bị tổ chức thi được thực hiện chủ động, khẩn trương, kỹ lưỡng, chu đáo, toàn diện.

Đề thi cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức thi. Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi các bài thi/môn thi nằm trong chương trình THPT, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, có sự phân hóa phù hợp đạt mục đích làm căn cứ xét công nhận tốt nghiệp phổ thông và cung cấp dữ liệu tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham khảo sử dụng trong tuyển sinh.

Ban chỉ đạo thi các cấp đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức coi thi tại các điểm thi, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và hỗ trợ khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức coi thi để tăng cường kỳ cương trường thi, giữ nghiêm kỷ luật phòng thi. Do kỳ thi được triển khai trên diện rộng, với sự tham gia của hơn một triệu thí sinh, nên không tránh khỏi những tình huống phát sinh cần xử lý. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm quy chế của thí sinh đã được kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy định của quy chế thi, bảo đảm tính nghiêm minh của kỳ thi.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.024.063. Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 968.160, chiếm 94,42%; số thí sinh đăng ký trực tiếp là 57.104, chiếm 5,58%. Tổng số thí sinh chỉ xét tốt nghiệp là 47.769, chiếm 4.66%. Tổng số thí sinh chỉ xét tuyển sinh là 34.155, chiếm 3.33%. Tổng số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Tự nhiên là 323.187, chiếm 31,52%. Tổng số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Xã hội là 566.921, chiếm 55,30%.

Tổng số điểm thi: 2.272; tổng số phòng thi: 43.032. Các điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các thành phố lớn.

Tổng số thí sinh dự thi: 1.012.398, đạt tỉ lệ 98,86% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, môn Ngữ văn: 99,65%, Toán: 99,63%, Khoa học tự nhiên: 99.72%, Khoa học xã hội: 99,62%, Ngoại ngữ: 99.61%.

Số liệu thống kê theo báo cáo của các địa phương và các đoàn thanh tra, kiểm tra cho thấy trong cả kỳ thi có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi; không có cán bộ nào vi phạm quy chế thi. Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Công tác phòng chống gian lận công nghệ cao đã được quán triệt tại Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và là một trong những nội dung trọng tâm được tập huấn từ Trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình coi thi, cá biệt còn một số thí sinh cố tình vi phạm quy chế sử dụng điện thoại trong phòng thi và một số giáo viên chưa thực hiện đúng, đủ quy trình quy định khi coi thi. Trong đó có việc 2 thí sinh tại Cao Bằng và Yên Bái sử dụng điện thoại di động chụp ảnh đề thi gửi cho người thân nhờ giải đề thi. Hình ảnh sau đó bị lan truyền trên mạng xã hội và báo chí.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ GD&ĐT đã đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) xác minh làm rõ và đình chỉ 2 thí sinh trên. Hiện Cục An ninh chính trị nội bộ đang tiếp tục làm rõ những vấn đề khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Hai sự việc trên không ảnh hưởng đến kết quả tổ chức kỳ thi.

Kết thúc coi thi có 41 thí sinh bị đình chỉ thi (Ngữ văn 12 thí sinh, Toán 4 thí sinh, Khoa học tự nhiên 11 thí sinh, Khoa học xã hội 11 thí sinh, Ngoại ngữ 3 thí sinh; trong đó có 1 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 40 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi).

6 cán bộ coi thi bị dừng thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, thí sinh chủ động phát hiện các thiết bị công nghệ cao (điện thoại, đồng hồ thông minh…): 40 trường hợp.

Đặc biệt, có 1 thí sinh tại Vĩnh Phúc đã phát hiện và báo giám thị về 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Đề thi giữ ổn định

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng Ban đề thi cho biết, đề thi năm nay giữ ổn định, đề nằm trong chương trình lớp 12, không ra vào chương trình giảm tải và có tính phân hóa.

Năm nay, lần đầu tiên Bộ GD&ĐT thực hiện quy trình có kiểm soát bằng phần mềm để loại trừ sự trùng lặp.

Liên quan đến ý kiến cách ra đề văn theo lỗi cũ, ít tính mở, ông Nguyễn Ngọc Hà cho biết: “Đề thi Ngữ văn có 2 phần đọc hiểu và làm văn. Phần đọc hiểu cơ bản ngữ liệu sử dụng không nhất thiết phải nằm trong chương trình, đây là điểm mới, có tính mở cao. Với phần đọc hiểu, tổ ra đề luôn hướng đến các vấn đề xã hội, thời sự, có tính giáo dục. Với phần làm văn, học sinh năm nay vẫn đang học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và đề thi phải ra trong tác phẩm nằm trong chương trình theo như quy định. Đây cũng là lý do các đề thi có thể có sự trùng lặp. Tuy đề ra cùng một tác phẩm, nhưng điều quan trọng nhất là lệnh hỏi hoàn toàn khác nhau”.

Tiếp tục thẩm tra xác minh vụ chụp ảnh đề thi chuyển ra ngoài

Liên quan đến ảnh đề thi chuyển ra bên ngoài, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ cho biết, đã phối hợp xác minh và xác định được người kết nối.

“Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, điều tra, xác định xem có lời giải chuyển vào bên trong phòng thi hay không, hiện chưa phát hiện thấy có việc này” , Thiếu tướng Trần Đình Chung cho hay.

Theo Thiếu tướng Trần Đình Chung, trước kỳ thi, Bộ Công an đã triệt phá nhóm đối tượng mua bán sử dụng thiết bị công nghệ cao. Thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến thí sinh và nhân dân, hướng đến kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Ngoài ra, cần nghiên cứu đề xuất thiết bị chống thiết bị sử dụng công nghệ cao được giấu ở trong người. Đồng thời chú trọng tập huấn nâng cao khả năng phát hiện sử dụng thiết bị công nghệ cho cán bộ coi thi.

Liên quan đến 2 thí sinh chụp ảnh đề thi chuyển ra ngoài, Thiếu tướng Trần Đình Chung cho biết, sẽ xem xét tình tiết tăng nặng, tăng nhẹ để xử lý theo quy định. Trong trường hợp phải xử lý hình sự sẽ căn cứ vào quy định pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, trước khi xử lý cần tính đến yếu tố nhân văn.

“Chúng tôi tiếp tục thẩm tra xác minh việc thí sinh chụp ảnh đề thi chuyển ra bên ngoài. Khi có kết quả sẽ được thông tin tới báo chí”, Thiếu tướng Trần Đình Chung cho hay.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định: “Coi thi là công đoạn đầy khó khăn, phức tạp vì diễn ra đồng thời trên toàn quốc, với quy mô lớn - hơn 1 triệu thí sinh tham gia và khoảng 250.000 cán bộ làm công tác tổ chức kỳ thi. Được sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cơ bản đã hoàn thành tốt đẹp”.

Theo VGP News