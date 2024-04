Bộ Công an chốt lịch thi đánh giá để tuyển sinh đại học vào ngày 7/7

Đề thi gồm hai phần: Phần trắc nghiệm (lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngôn ngữ Anh) và phần tự luận (Toán hoặc Ngữ văn). Tổng thời gian làm bài là 180 phút.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Bộ Công an vừa công bố lịch thi đánh giá để tuyển sinh vào các trường đại học, học viện khối công an. Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 7/7 với tổng thời gian làm bài là 180 phút.

Đề thi gồm hai phần: Phần trắc nghiệm (lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngôn ngữ Anh) và phần tự luận (Toán hoặc Ngữ văn). Thí sinh chọn 1 trong 2 mã bài thi để dự thi, gồm mã CA1 (thi phần thi trắc nghiệm và tự luận Toán) và mã CA2 (thi phần thi trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn).

Năm 2024, khối trường công an có ba phương thức xét tuyển đại học chính quy. Phương thức 1 là xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an

Phương thức 2 xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập Trung học phổ thông. Thí sinh cần có học lực ba năm Trung học phổ thông loại giỏi, trong đó điểm trung bình chung các môn ngoại ngữ đạt từ 8,5 trở lên, đồng thời có chứng chỉ quốc tế với mức điểm theo quy định.

Phương thức 3 xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an. Công thức tính điểm xét tuyển vẫn áp dụng cách tính như năm 2023: tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỷ lệ 60%). Bộ Công an dành tới 80% chỉ tiêu để xét tuyển theo phương thức này.

Tổng chỉ tiêu xét tuyển năm nay của Bộ Công an là 2.150, tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2023. Trong đó, Học viện An ninh chiếm số lượng nhiều nhất với 510 chỉ tiêu (290 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh; 120 chỉ tiêu ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và 50 chỉ tiêu Y khoa gửi đi đào tạo tại Học viện Quân Y). Tiếp đó là Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển sinh 530 chỉ tiêu ngành Nghiệp vụ Cảnh sát. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển sinh 420 chỉ tiêu ngành Nghiệp vụ Cảnh sát.

Trường Đại học An ninh nhân dân tuyển sinh 260 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh 140 chỉ tiêu chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân tuyển sinh 140 chỉ tiêu ngành Kỹ thuật-Hậu cần. Học viện Chính trị Công an nhân dân tuyển sinh 100 chỉ tiêu ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Học viện Quốc tế là đơn vị có chỉ tiêu thấp nhất, tuyển sinh 30 chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Anh và 20 chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Trung Quốc./.

Theo Vietnam+