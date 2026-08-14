Giải thưởng “Phụ nữ Công an Thanh Hóa tiêu biểu” - tôn vinh những bông hoa thép

Giải thưởng “Phụ nữ Công an Thanh Hóa tiêu biểu” được thực hiện từ năm 2022 đã trở thành dấu mốc quan trọng ghi nhận những đóng góp xuất sắc của cán bộ, hội viên phụ nữ trong lực lượng Công an Thanh Hóa. Không chỉ là sự tôn vinh những thành tích nổi bật, giải thưởng còn là động lực để các nữ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, cống hiến, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh và Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng giải thưởng "Phụ nữ Công an Thanh Hóa tiêu biểu”, năm 2025.

Sau hơn 4 năm triển khai, giải thưởng là nơi phát hiện, bồi dưỡng và lan tỏa những nhân tố điển hình trong toàn lực lượng có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng tổ chức hội và các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Đến nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã có 41 gương mặt nữ cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu được vinh danh. Mỗi người một vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn khác nhau nhưng đều có điểm chung là tinh thần trách nhiệm cao, ý chí vượt khó, tận tụy với công việc và hết lòng phục vụ Nhân dân.

Nhiều nữ cán bộ sau khi được tuyên dương đã tiếp tục trưởng thành, được cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo công an các cấp tin tưởng giao đảm nhiệm những vị trí quan trọng. Các chị đã trực tiếp tham gia đấu tranh, phá nhiều chuyên án lớn về kinh tế, môi trường; tham mưu hiệu quả các chủ trương bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học và công tác dân vận. Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho sự trưởng thành toàn diện của đội ngũ nữ cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa cả về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo, quản lý.

Trung tá Trịnh Thị Ngà, Phó trưởng Công an xã Định Tân, người được nhận giải thưởng “Phụ nữ Công an Thanh Hóa tiêu biểu” năm 2022. Từ khi được vinh danh đến nay, chị Ngà vẫn không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Với vai trò là một trinh sát an ninh, Phó đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Yên Định cũ, chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ phục vụ công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ đựợc giao. Từ nền tảng đó, chị tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp tích cực trên cương vị công tác mới tại cơ sở là Phó trưởng Công an xã Định Tân.

Hay như Trung tá Hoàng Thị Mây, Đội trưởng Đội Hướng dẫn công tác cảnh sát khu vực, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, là gương mặt tiêu biểu được vinh danh năm 2025. Chị đã chủ động, tích cực tham mưu cho Giám đốc, lãnh đạo đơn vị các nhiệm vụ trọng tâm; tham mưu xây dựng lực lượng cảnh sát khu vực Công an Thanh Hóa gần dân, vì dân, toàn diện, hiện đại; cải cách hành chính, chuyển đổi số... Ngoài ra còn có Trung tá Lê Thị Lan, Phó trưởng Công an phường Đông Quang; Trung tá Hoàng Thị Minh, cán bộ Công an xã Yên Định; Thiếu tá Bùi Quỳnh Liên, cán bộ Phòng An ninh điều tra...

Sự ghi nhận dành cho các chị chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và khẳng định vị thế ngày càng cao của phụ nữ trong lực lượng Công an Thanh Hóa.

Được sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự quan tâm của các cấp hội và để tạo môi trường rèn luyện, phát hiện những nhân tố xuất sắc, Hội Phụ nữ Công an Thanh Hóa đã triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực như: “Phụ nữ công an bản lĩnh, nhân văn, sáng tạo, trung hậu, đảm đang - Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân”; phong trào “Ba nhất: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất”; thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... Qua đó, ngày càng phát huy tiềm năng, thế mạnh của các nữ cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức hội đã tìm ra những nhân tố điển hình không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, có trách nhiệm với cộng đồng.

Những phụ nữ Công an Thanh Hóa tiêu biểu, báo công dâng Bác tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Hạc Thành.

41 nữ cán bộ, chiến sĩ điển hình được vinh danh “Phụ nữ Công an Thanh Hóa tiêu biểu” qua các năm là những “bông hoa thép” minh chứng cho sự trưởng thành của đội ngũ nữ cán bộ Công an Thanh Hóa cả về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý và hội nhập.

Theo Thượng tá Hoàng Thị Chung, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh, cho biết: Giải thưởng “Phụ nữ Công an Thanh Hóa tiêu biểu” không chỉ có ý nghĩa tôn vinh thành tích mà còn góp phần quan trọng trong phát hiện, bồi dưỡng, quy hoạch và khẳng định đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, chỉ huy trong công an Nhân dân. Các chị không chỉ trưởng thành về chức vụ, cấp hàm mà còn khẳng định rõ năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và trí tuệ trong nhiều lĩnh vực công tác”.

Từ những điển hình được tôn vinh, ngày càng xuất hiện nhiều cán bộ nữ bản lĩnh trong công tác, nhân văn trong ứng xử, tận tụy với Nhân dân và sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: Hà Trang